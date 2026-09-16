Realme 16 Pro Harry Potter Edition akıllı telefonu resmen tanıtıldı
Ünlü markalar ile sinema dünyası arasındaki iş birlikleri yeni bir seviyeye taşınıyor. ixbt.com'un haberine göre Realme, bir sonraki özel cihazı olan Realme 16 Pro Harry Potter Edition akıllı telefonunun ilk resmi görsellerini paylaştı. Bu cihaz, efsanevi büyücülük dünyasının hayranları için özel olarak hazırlanmış olup, kendine has tasarımı ve zengin kutu içeriğiyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor. haber
Yeni akıllı telefonun teknik altyapısı standart modelden farklı olmasa da, dış görünüşü ve süslemeleri tamamen büyücülük atmosferine uygun şekilde tasarlandı. Cihazın arka kapağı, deri dokusunu anımsatan argyle desenli kahverengi eşkenar dörtgenlerle kaplı. Ayrıca kasanın merkezinde Hogwarts Büyücülük Okulu'nun büyük bir arması yer alıyor.
Sihirli tasarım ve benzersiz detaylarAkıllı telefonun dış görünüşüne daha fazla cazibe katmak amacıyla üreticiler, metal çerçevesine «Welcome to Hogwarts» yazısını işlediler. Bu durum, cihazı sıradan bir mobil iletişim aracından gerçek bir koleksiyon parçasına dönüştürüyor. Tasarımdaki bu yaklaşım, markanın hayran kitlesine ne kadar önem verdiğini gösteriyor.
Cihazın en önemli özelliklerinden biri, çok sınırlı sayıda üretilecek olmasıdır. Edinilen bilgilere göre, bu özel akıllı telefon dünya genelinde sadece 5000 adet satışa sunulacak. Bu durumun koleksiyonerler arasında ciddi bir rekabet ve yüksek ilgi yaratacağı kesin.
Kutudaki sihirli hediyelerAkıllı telefonun kendine has bavul benzeri bir kutuyla teslim edilmesi şüphesiz alıcıları mutlu edecektir. Set, aşağıdaki benzersiz hatıra eşyalarını içeriyor:
- Hogwarts'a kabul mektubu
- Büyücüler trenine biniş bileti
- Okul armalı kitap ayraçları
- Sevilen karakterlerin yer aldığı kartpostallar
- Arma baskılı deri kılıf ve telefon rozeti
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