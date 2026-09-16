Yapay zeka mezarlığı: Kapanan büyük girişimler ve projeler

Hızla gelişen yapay zeka pazarında sadece genç girişimler değil, teknoloji devlerinin tüm çabaları da başarılı sonuçlanmıyor. S&P Global Market Intelligence verilerine göre, kurumsal düzeyde başlatılan yapay zeka girişimlerinin yaklaşık yüzde 42'si sonunda ana şirketleri tarafından kapatılıyor. Finansman eksikliği, teknik zorluklar, yoğun rekabet ve düşük kullanıcı talebi bunların başında geliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com ve diğer teknoloji kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Zapier alternatifi olarak oluşturulan iş akışı otomasyon aracı Relay, pazartesi günü faaliyetlerini tamamen durdurdu. OpenAI, Google ve diğer büyük platformlar benzer işlevleri doğrudan kendi araçlarına entegre ettiği için, beş yıllık geçmişe sahip Relay bağımsız bir ürün olarak rekabete dayanamadı.

Yapay zeka devlerinin başarısızlıkları

Dünyanın en değerli özel şirketlerinden biri olan OpenAI da benzer zorluklarla karşılaştı. Temmuz ayında şirket, ChatGPT'yi daha geniş bir «süper uygulama»ya dönüştürmeye çalıştı ve arayüzünü güncelledi. Ancak kullanıcılardan gelen haklı eleştirilerin ardından şirket, hızla eski tanıdık arayüze geri döndü. Ayrıca, özel bir web tarayıcısı olarak oluşturulan ChatGPT Atlas bir yıldan kısa sürede kapatıldı ve en yararlı işlevleri ana ChatGPT'ye entegre edildi.

Hatta DALL-E bile bağımsız bir hizmet olarak yerini yavaş yavaş kaybederek, görsel oluşturma yetenekleri doğrudan ChatGPT bünyesine dahil edildi. Kullanıcı çekmedeki zorluklar ve yüksek operasyonel maliyetler nedeniyle, video paylaşımına yönelik Sora platformu da Mart 2026'da faaliyetlerini durdurdu.

Apple ve diğer şirketlerin karşılaştığı engeller

2024 yılında Apple Intelligence tanıtıldığında, güncellenmiş Siri temel özelliklerden biri olarak duyurulmuştu. Ancak mühendislik sorunları ve hatalar nedeniyle şirket, Siri'nin yeni sürümünün çıkış tarihini birkaç kez erteledi. Bu gecikmeler, nihayetinde iPhone 16'nın yapay zeka yeteneklerinin reklamıyla ilgili iddialar üzerine 250 milyon dolarlık bir anlaşmaya yol açtı.

Uzmanlara göre, bu tür kayıplar ve kapanmalar sadece başarısızlık istatistikleri değil, tüm sektör için önemli bir ders niteliği taşıyor. Pazardaki rekabet ve hızla değişen talepler, şirketlerin daha dikkatli ve sağlam adımlar atmasını gerektiriyor.