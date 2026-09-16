«2-0 sonrası şok»: Real, Elche deplasmanında dramatik bir galibiyetle döndü

İspanya La Liga'nın 6. haftasında oynanan karşılaşma, futbolseverlere gerçek bir adrenalin ve beklenmedik senaryolu klasik bir gerilim sundu. Madrid'in Real kulübü, ligin son sırasında yer alan Elche'ye konuk olduğu maçta 3-2'lik çok zorlu ve sinir bozucu bir galibiyet elde etti. Karşılaşma "kraliyet kulübü"nün mutlak üstünlüğüyle başlamıştı: Önce Arda Güler'in serbest vuruşunun ardından rakip kaleci Dituro topu kendi ağlarına gönderdi, devre arasına doğru ise Kylian Mbappé skoru 2-0'a getirdi. Ancak pes etmek istemeyen ev sahibi ekip, ikinci yarının sonunda büyük bir cesaret göstererek 71 ve 83. dakikalarda Thibaut Courtois'nın kalesini iki kez havalandırdı ve tabeladaki dengeyi sağladı.

José Mourinho'nun öğrencileri puan kaybetmek üzereyken, 87. dakikada Trent'in yerine oyuna giren genç yetenek Espi, hakemin eklediği 90+1. dakikada galibiyet golünü atarak Madrid ekibini kaçınılmaz bir puan kaybından kurtardı. Bu sinir bozucu başarının ardından "Los Blancos" puanını 15'e yükselterek lig tablosunda 2. sıraya yerleşti. Peki, Real iki farklı üstünlüğü neden kaybetti, Elche savunması Mbappé ve Vinícius'a nasıl direndi ve 90+1. dakikadaki sihirli kararın arkasında ne yatıyor?

«2-0 skor ve Mbappé'nin ustalığı»: Madrid ekibinin hızlı başlangıcı

Karşılaşmanın ilk yarısındaki önemli olaylar:

25. dakika — Serbest vuruş ve kendi kalesine gol: Türk genç yıldız Arda Güler'in duran toptan gönderdiği sert şutun ardından top Elche kalecisi Dituro'ya çarparak ağlarla buluştu (0-1);

33. dakika — Mbappé'den soğukkanlı bitiriş: Kylian Mbappé devre arasına kısa bir süre kala rakip savunmayı cezalandırarak Madrid ekibinin ikinci golünü attı ve üstünlüğü perçinledi (0-2);

Tam kontrol illüzyonu: İlk 45 dakikada sahada rahat bir oyun sergileyen Madrid ekibi, maçın kaderinin çoktan belli olduğu düşüncesine kapılarak rehavete girdi.

«Elche»den beklenmedik darbe: 12 dakikalık şok

İkinci yarıda Real savunmasının karşılaştığı büyük baskı:

71. dakika — Osorio'nun cevabı: Ev sahibi ekipte Osorio, Courtois'nın koruduğu kaleye isabetli bir vuruş yaparak heyecanı yeniden canlandırdı (1-2);

83. dakika — Nino'dan sansasyonel beraberlik golü: Maçın sonuna dakikalar kala Nino skoru 2-2'ye getirerek tüm stadyumu ayağa kaldırdı;

Courtois ve savunma hataları: Konaté, Hysen ve Cucurella'dan oluşan savunma hattı, rakibin hızlı kontratakları karşısında üst üste hatalar yaptı.

90+1. dakika: Yedekten gelen Espi'nin tarihi kahramanlığı

José Mourinho'nun deha rotasyonu ve galibiyet mücadelesi:

87. dakikadaki değişiklik: José Mourinho, yorulan Trent Alexander-Arnold'un yerine genç hücum oyuncusu Espi'yi sahaya sürdü;

90+1. dakikadaki kurtarıcı gol: Hakemin eklediği uzatma dakikalarında Espi, ceza sahası içinde çevikliğini konuşturarak topu ağlara gönderdi ve Real'e çok değerli 3 puanı getirdi (2-3);

Puan durumundaki vaziyet: Bu galibiyetin ardından "Los Blancos" 15 puan toplayarak liderlik yarışında 2. sıradaki yerini korudu, mertçe mücadele eden Elche ise 2 puanla ligin dibinde kaldı.

Real Madrid, Elche deplasmanında yaşadığı bu dramatik sınavla şampiyonluk yolunda her rakibe karşı rehavetin pahalıya patlayacağını anladı, ancak takımın son saniyeye kadar pes etmeme ruhu bir kez daha kendini gösterdi.

Sizce, Real Madrid'in ligin alt sıralarındaki bir takıma karşı 2-0'lık üstünlüğü koruyamayıp puan kaybetme noktasına gelmesinin sebebi neydi; savunma hataları mı yoksa oyuncuların rakibi küçümsemesi mi? Espi'nin 90+1'deki golü onun ilk 11'deki yerini sağlamlaştırır mı? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve La Liga'daki bu şiddetli rekabetin analizini tüm futbolseverlerle paylaşın!