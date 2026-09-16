Hansi Flick, Lamine Yamal'ın Altın Top şansını destekledi

·6·Spor
Hansi Flick, Lamine Yamal'ın Altın Top şansını destekledi

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, kulübün genç yeteneği Lamine Yamal'ın prestijli Altın Top (Ballon d'Or) ödülü için yürütülen kampaniyayı kararlılıkla savundu. Goal.com'un haberine göre, Alman çalıştırıcı, yaklaşan Racing Santander maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında bu konu ve takımın gelecek planları hakkında görüşlerini paylaştı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Son zamanlarda genç forvetin bu ödüle layık olduğuna dair yaptığı açık beyanlar, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Hansi Flick, basın toplantısındaki konuşmasında öğrencisinin bu özgüvenini tam olarak desteklediğini belirtti ve kulübün neden bu kampanyayı desteklediğini açıkladı.

Lamine Yamal'ın sahadaki özgüveni

Flick, Yamal'ın kendine olan yüksek güveninin sahadaki performansına ve kritik anlardaki sonuçlara doğrudan olumlu yansıdığını vurguladı. Teknik direktör, futbolcunun açık sözlülüğünü ve samimiyetini takdir etti.

«Neden Lamine için bir kampanya yürütmeyelim ki? O bizim oyuncumuz ve kendine güvenen oyuncuları desteklerim. Bence bu harika bir fikir. Eğer o kendini buna layık görüyorsa, ben de öyle düşünüyorum» dedi Hansi Flick.

Gelecek planları ve Şampiyonlar Ligi finali

Basın toplantısında ayrıca Camp Nou stadyumunun 2029 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağının resmen açıklanması da gündemdeydi. Alman çalıştırıcı, Katalanların arenasında final maçının oynanacak olmasından duyduğu memnuniyeti gizlemedi.

Bununla birlikte Flick, o tarihte takımın başında kalıp kalmayacağı konusunda net bir yorum yapmadı. Ona göre en büyük hedef bu prestijli turnuvayı kazanmak ve teknik direktör şu anki sürecin tadını çıkararak çalışıyor.

Hansi FlickLamine YamalBarcelonaBallon d'OrLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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