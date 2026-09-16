Arsenal'dan 6 gollü drama: Liverpool, Tottenham'ı kupadan eledi

İngiltere'de kupa maçlarının bir başka çekişmeli ve gol dolu akşamı sona erdi. Lig Kupası'nın merkez karşılaşmalarında İngiltere Premier League'in iki devi Liverpool ve Arsenal, bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Anfield'da oynanan dev maçta Merseyside ekibi, Londra temsilcisi Tottenham'ı konuk etti ve 3-1 mağlup etti. Alexis Mac Allister, Cody Gakpo ve yedekten gelen Dominik Szoboszlai'nin golleri Merseyside ekibine galibiyeti getirirken, konuk ekipte Conor Gallagher'ın tek golü 'Spurs'ü mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Aynı zamanda Mikel Arteta'nın öğrencileri, Ipswich deplasmanında gerçek bir gol şovu yaparak 4-2'lik net bir galibiyet aldı. Özellikle 'Gunners' kadrosundaki genç yetenek Max Dowman'ın dublesi (7. ve 47. dakikalar), Noni Madueke ve Mikel Merino'nun golleri maçın kaderini belirledi. Her iki dev kulüp de kadroda büyük rotasyona giderek, yetkilileri ve taraftarları şaşırtan yeni isimleri test etti. Peki, Liverpool Tottenham'ı hangi zayıf noktasından cezalandırdı, genç Dowman Arsenal'de nasıl bir sansasyon yarattı ve Lig Kupası'nda hangi takımlar şampiyonluğun ana favorisi olmaya devam ediyor?

Anfield'da Tottenham hezimeti: 3-1 ve Szoboszlai'nin son noktası

Liverpool'da oynanan şiddetli karşılaşmanın en sıcak anları:

21. dakika — Mac Allister'dan hızlı şut: Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister, ilk yarının ortalarında dengeyi bozarak Liverpool'u öne geçirdi (1-0);

54. dakika — Gakpo'dan soğukkanlı bitiriş: Devre arasından dönen Merseyside ekibi hücumu güçlendirdi ve Cody Gakpo farkı ikiye çıkardı (2-0);

69. dakika — Gallagher'dan heyecan: Tottenham forması giyen Conor Gallagher gol atarak farkı azalttı ve maça geçici bir heyecan getirdi (2-1);

90+1. dakika — Szoboszlai'den güzel final: 62. dakikada oyuna dahil olan Dominik Szoboszlai, uzatma dakikalarında rakip ağları sarsarak Londralıların tüm umutlarını yıktı (3-1).

Ipswich deplasmanında 6 gollü şölen: Dowman'dan süper duble

Arsenal'in deplasmandaki şiddetli hücum oyununun detayları:

7 ve 47. dakikalar — Dowman resitali: Topçuların genç yeteneği Dowman, her iki yarının başında da isabetli hareket ederek duble yaptı ve maçın kahramanı oldu;

Madueke ve Merino'dan şaheserler: Noni Madueke (16. dakika) ve Mikel Merino'nun (58. dakika) attığı gollerle konuk ekip rakibi üzerinde tam bir üstünlük kurdu;

Ev sahibinin direnci: Ipswich forması giyen Mehmeti (62') ve Akpom'un (90+1') golleri sadece skoru biraz yumuşatmaya yaradı (2-4);

Yeni isimlerin entegrasyonu: Her iki takımın kadrosunda Kepa Arrizabalaga, Viktor Gyökeres, Bruno Guimarães ve Martín Zubimendi gibi üst düzey oyuncuların yer alması, Gunners'ın yedek gücünü de açıkça ortaya koydu.

Devlerin kupa temeli: İki farklı kader

İngiltere Lig Kupası'nda bir sonraki turun görünümü:

Liverpool ve Arsenal bir üst turda: Her iki aday da İngiltere'nin en yoğun fikstürlü sonbahar sezonunda rotasyona rağmen galibiyetleri alarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor;

Tottenham yine kupasız mı kalacak?: Turnuvadan erken elenen Spurs için bu sezonki ilk kupa fırsatı kaçırıldı ve takım üzerindeki baskı daha da arttı;

Teknik direktör rotasyonu işe yaradı: Gençleri ana kadroya dahil ederek her iki takımın hocası da kadronun savaşçı ruhunu güçlendirdi.

Liverpool ve Arsenal'in bu net galibiyetleri, İngiltere kupa maçlarında bu sezon mücadelenin her zamankinden daha şiddetli ve tavizsiz geçeceğini bir kez daha kanıtladı.

Sizce Liverpool ve Arsenal'in sergilediği güçlü oyunun ardından, bu yıl İngiltere Lig Kupası'nı kazanmaya hangi takım daha çok hak ediyor? Tottenham'ın ana rakiplerinden birine kolayca yenilerek kupadan elenmesine teknik direktörün taktiği mi yoksa kadro sorunları mı sebep oldu? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve İngiliz futbolundaki bu gol dolu akşamın analizini tüm futbolseverlerle ve arkadaşlarınızla paylaşın!