Satranç Olimpiyatı: Gukesh 4. masaya çekildi, Kasımcanov'dan ise beklenmedik hamle!

Dünya zihin sporlarının merkezi olan Dünya Satranç Olimpiyatı'nda, altın madalyanın ana adayları olan milli takımların resmi kadroları ve masa dağılımları açıklandı. Satranç camiasının ve milyonlarca taraftarın en büyük ilgisi Hindistan takımına odaklanmıştı: Dünya satranç tacının mevcut adayı, dahi Dommaraju Gukesh hangi masada oynayacak? Birinci mi, ikinci mi, yoksa üçüncü mü? Nihayetinde, Hindistan takımının resmi kararı büyük ses getirdi: Şampiyonluğun baş adayı Gukesh'e takımın sonuncusu olan 4. masa verildi!

Hintli yetkililer, kadroyu hiçbir istisna olmaksızın kesinlikle FIDE reytingine göre oluşturmayı tercih ettiler: birinci masada Praggnanandha, ikincide Erigaisi, üçüncüde Sarin ve ardından Gukesh yer alırken, Vidit yedek bırakıldı. Ancak her takım reytinge körü körüne bağlı kalmadı. Mevcut Olimpiyat şampiyonu ve büyük ödülün ana adayı Özbekistan milli takımının kaptanı Rustam Kasımcanov, beklenmedik bir taktik hamle yaptı. Nodirbek Abdusattorov'un reytingi Javohir Sindarov'unkinden biraz daha düşük olmasına rağmen, tecrübeli antrenör birinci masayı bizzat Abdusattorov'a emanet etti. Ayrıca ABD ve Çin milli takımları da en korkutucu kadrolarını sahaya sürdü.

Peki, Rustam Kasımcanov'un bu taktik kararı Özbekistan'a nasıl bir avantaj sağlayacak, Gukesh'in 4. masaya çekilmesi rakipler için bir tuzak mı ve Dünya Olimpiyatı'nın altın madalyasına kimler daha yakın?

«Kasımcanov'un usta işi hamlesi»: Özbekistan kadrosundaki taktik entrika

Özbekistan milli takımının masa dağılımı ve kaptan stratejisi:

1. masa — Nodirbek Abdusattorov: Son reytinglerde Javohir Sindarov gösterge olarak biraz öne geçmiş olsa da, Rustam Kasımcanov birinci masadaki en karmaşık ve zorlu rakiplere karşı mücadeleyi takım lideri Abdusattorov'a emanet etti;

2. masa — Javohir Sindarov: Dünya elitleri arasına hızla giren Sindarov, ikinci masada rakiplerin her türlü büyük ustasına karşı güçlü bir darbe indirmekten sorumlu olacak;

3. ve 4. masalar — Nodirbek Yakubboev ve Şamsiddin Vohidov: Takımın altın dayanakları olan bu iki büyük usta, 3. ve 4. masalarda Özbekistan takımına garantili galibiyet puanları getirme görevini yerine getirecek;

Yedek — Muhiddin Madaminov: Yetenekli genç büyük usta, takımın ana yedek gücü olarak ihtiyaç anında mücadeleye katılmaya hazır durumda.

Hindistan'ın matematiksel kararı: Gukesh neden 4. masaya düştü?

Hindistan süper takımının resmi pozisyonu ve uzman analizi:

Katı reyting ilkesi: Hindistan Satranç Federasyonu, kişisel statü veya şampiyonluk unvanlarına değil, sadece resmi FIDE reyting rakamlarına bakarak masaları dağıtma yöntemini seçti;

Praggnanandha ve Erigaisi ön safta: Sonuç olarak birinci masayı Rameshbabu Praggnanandha, ikinciyi Arjun Erigaisi, üçüncüyü ise Nihal Sarin doldurdu;

Gukesh — «gizli silah»: Satranç tacı için mücadele eden Gukesh'in 4. masada oynaması, Hindistan için alt masalarda rakipleri darmadağın etmek ve her oyunda mutlak galibiyet kazanmak için kullanılan «zorunlu ama korkutucu bir silah» olabilir;

Vidit yedekte: Uzun yıllara dayanan tecrübesiyle Vidit Gujrathi, bu güçlü dörtlüden sonra yedek oyuncu statüsünü aldı.

ABD ve Çin: Dünya devlerinin karşı hamlesi

Diğer baş adayların savaş alanına sürdüğü kadrolar:

ABD'nin süper gücü: Amerikan milli takımı her zamanki gibi tecrübe ve yüksek seviyeye güvendi — Fabiano Caruana (1. masa), Wesley So (2. masa), Hans Niemann (3. masa), Levon Aronian (4. masa) ve Awonder Liang (yedek);

Çin'in şampiyonluk tandemi: Olimpiyatın bir diğer dev ismi olan Çin ise Ding Liren, Wei Yi, Yu Yangyi, Xu Xiangyu ve Wang Yue gibi soğukkanlı büyük ustalarını sahaya sürüyor;

Uzlaşmaz mücadele alanı: Özbekistan, Hindistan, ABD ve Çin arasındaki dört yönlü şiddetli rekabetin, bu Olimpiyatı insanlık satranç tarihindeki en izlenesi turnuva haline getirmesi bekleniyor.

Rustam Kasımcanov'un mantıklı ve cesur kararı ile Abdusattorov ve Sindarov liderliğindeki Özbekistan takımı, bir kez daha dünya satranç krallığının en yüksek zirvesini fethetmeye tamamen hazır durumda.

Sizce, Rustam Kasımcanov'un Javohir Sindarov'un reytingi daha yüksek olmasına rağmen birinci masayı Nodirbek Abdusattorov'a emanet etmesi Özbekistan'a altın madalyaları getirebilir mi? Gukesh'in 4. masaya çekilmesi Hindistan'ın diğer takımlara kurduğu kurnaz bir tuzak değil mi? Görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve Özbek büyük ustaların altına doğru yürüyüşünün analizini tüm satrançseverlerle ve yakınlarınızla gururla paylaşın!