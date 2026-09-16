NASA Başkanı: ABD Ay'a Çin'den Önce İnmeli

ABD, Ay'a Çinli astronotlardan önce ayak basmalıdır; çünkü yeni uzay yarışının sonucu sadece uzay programlarını değil, aynı zamanda uluslararası ittifakları, teknolojik standartları ve Amerika'nın küresel nüfuzunu da ciddi şekilde etkileyebilir. Bu açıklama NASA Başkanı Jared Isaacman tarafından yapıldı. Isaacman, bu rekabetin ülkenin ulusal güvenliğinin önemli bir parçası haline geldiğini vurguladı. Ixbt.com bunu bildiriyor.

NASA şu anda insanları 2028 yılında Ay yüzeyine ulaştırmayı planlarken, Çin kendi insanlı görevini 2030 yılı için hedefliyor. Ancak ixbt.com'un haberine göre, Amerikalı uzmanlar programa uymazsa Pekin'in ABD'yi geride bırakma ihtimali göz ardı edilemez. Bu durum, gelecekteki jeopolitik denge için belirleyici bir öneme sahip olabilir.

Ay'ın Güney Kutbu ve sınırlı imkanlar

Yeni uzay yarışının ana bölgesi olarak Ay'ın güney kutbu belirlendi. Bu bölgede doğal kaynakların bulunma ihtimali yüksek olup, buradaki koşullar gelecekte Mars'a düzenlenecek görevler için gerekli teknolojilerin test edilmesine oldukça uygundur. Aynı zamanda, iniş ve faaliyet yürütmek için uygun alanlar oldukça sınırlıdır.

Isaacman bu bölgeleri 'sınırlı sayıdaki park yerlerine' benzetti ve her iki ülkenin de bu alanlar üzerinde hak iddia ettiğini belirtti. İlk adım atan taraf, diğer devletlerin hangi teknolojileri geliştireceği, kimin standartlarını kabul edeceği ve güvenlik alanında kiminle iş birliği yapacağı üzerinde doğrudan etkili olabilir.

Tarihsel paralellikler ve askeri iş birliği

NASA Başkanı, 1969 yılında gerçekleştirilen Apollo 11 görevini hatırlatarak bunu ABD'nin yeteneklerinin parlak bir göstergesi olarak değerlendirdi. Ona göre, eğer Çin bu kez ilk başarıya ulaşırsa, bu durum Amerikan nüfuzuna ters etki yapabilir ve olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Bu bağlamda Isaacman, NASA ile Pentagon arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesinden yana olduğunu ifade etti. Her iki kurumun ayrı yapılar olarak kalmasına rağmen, Ay çevresindeki uzay operasyonları ve teknolojilerinin yanı sıra uzay nükleer enerji projelerini birlikte geliştirmeleri gerektiği belirtiliyor.

Uzmana göre, iki kurumun ayrı ayrı çalışması sınırlı kaynakların boşa harcanmasına yol açar. Ortak yatırımlar ise sivil ve askeri uzay programlarının imkanlarından daha verimli bir şekilde yararlanılmasını sağlayacaktır.