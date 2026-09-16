Starlink V3 yörünge takımı genişletme çalışmaları 2026'da başlıyor

Uzay teknolojileri alanında büyük değişimler kapıda. Elon Musk'ın açıklamasına göre, SpaceX şirketi yeni nesil Starlink V3 uydularını uzaya fırlatma sürecini yakında başlatacak ve bu, ağın kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un yazdığına göre, yeni nesil uzay araçları mevcut sisteme kıyasla yüz kat daha yüksek veri iletim kapasitesi sağlayabilecek. Şu anda Dünya yörüngesinde 11 bin civarında cihaz faaliyet gösteriyor.

Yeni neslin teknik üstünlükleri

Bu projenin, Starlink ağının kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen en büyük teknolojik sıçrama olması bekleniyor. Starlink V3'ün ilk partisinin yörüngeye taşınması, Starship roketinin bir sonraki — on dördüncü test uçuşu sırasında planlanıyor.

Plana göre, bu roket tek bir uçuşta 26 yeni uyduyu uzaya taşıyacak. Her bir cihazın ağa yaklaşık 1 Tbit/s bant genişliği eklemesi öngörülüyor.

Sonuç olarak, tek bir uzay görevi bile ağın toplam kapasitesini anında 26 Tbit/s artırabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu değer önceki nesil Starlink V2 mini cihazlarından elde edilen sonuçlardan on kat daha yüksektir.

Yörünge süreçleri ve ek görevler

Uzaya fırlatıldıktan sonra Starlink V3 cihazları güneş panellerini ve özel antenlerini açacak. Ardından Dünya ile ve genel ağ ile radyo frekansı ve lazer kullanarak iletişim kurmaya başlayacaklar.

Aynı zamanda uydular, kendi yerleşik motorlarını kullanarak gerekli irtifaya yükselecekler. Yörünge testleri ve kontroller başarıyla tamamlandıktan sonra, birkaç hafta içinde doğrudan müşterilere hizmet vermeye başlayacaklar.

Ayrıca, üç yeni uydu özel kamera setleriyle donatılmış olup, bunlar Starship roketinin ısı kalkanı katmanını tarayacak. Bu görüntüler, gelecekteki uçuşlarda roketin geri dönüşe hazır olup olmadığını değerlendirmek için operatörlere iletilecek.