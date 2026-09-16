BRICS zirvesi sırasında keskin nişancı gizli konumunu yayınladığı için kovuldu (video)

Dünyanın en büyük siyasi etkinliklerinden biri olan BRICS zirvesinin güvenlik sisteminde şaşırtıcı ve benzeri görülmemiş bir ihmal yaşandı. Hindistan'ın başkenti Delhi'de dünya liderlerinin ve yabancı delegasyonların güvenliğinden sorumlu keskin nişancı ekibinin bir üyesi olan polis memuru Deepak Bangar, sahte bir 'hype' ve sosyal medya popülaritesi tutkusu nedeniyle görevinden utanç verici bir şekilde uzaklaştırıldı.

Sosyal medyaya sızan video ve fotoğraflarda, görevlinin gece şehri manzarası eşliğinde yüksek bir binanın çatısında çatışmaya hazır bir şekilde durduğu görülüyor. Ancak devlet başkanlarını korumak yerine, görev silahını, keskin nişancı tüfeğinin tam koordinatlarını ve çok gizli güvenlik ekipmanlarını göstererek Instagram için bir video çekip paylaştı.

Delhi polisi bu durumu tespit eder etmez, diplomatik güvenlik protokollerini ağır bir şekilde ihlal eden görevliyi derhal görevden uzaklaştırdı ve idari soruşturma başlattı. Peki, polis memuru videoda tam olarak hangi gizli detayları ifşa etti, yabancı devlet başkanlarının hayatı nasıl tehlikeye girdi ve güvenlik sistemindeki bu tür hatalar ne tür sonuçlar doğurur?

«Instagram için selfie ve ifşa olan pozisyon»: Karedeki skandal durum

Sosyal medyayı sarsan görüntüler ve görevlinin eylemleri:

Bina çatısındaki gizli nokta: Yayılan görüntülerde, polis memuru Deepak Bangar'ın gece Delhi ışıkları ve yabancı konukların bulunduğu bölge fonunda, doğrudan keskin nişancı tüfeğinin kurulu olduğu çatının kenarında durduğu görülüyor;

Silah ve pozisyonun gösterilmesi: Görevli sadece kendi yüzünü değil, aynı zamanda devlet başkanlarının güvenliğini sağlayan optik nişangahlı uzun menzilli keskin nişancı tüfeğini, atış açısını ve belindeki görev tabancasını detaylı bir şekilde kaydetti;

Gizli ekipmanların görünümü: Videoda özel iletişim telsizleri, gece görüş cihazları ve polisin gözetim çevresi net bir şekilde görülüyor, bu da kötü niyetli güçlerin keskin nişancı pozisyonunu hatasız bir şekilde tespit etmesine olanak tanıyor;

Sosyal medyadaki hızlı tepki: Video Instagram sayfasına yüklendikten kısa bir süre sonra binlerce izlenme aldı ve anında iç güvenlik birimlerinin dikkatini çekti.

BRICS zirvesinde diplomatik darbe: Güvenlik protokolü nasıl ihlal edildi?

Özel birimler tarafından alınan önlemler ve uzman görüşleri:

Keskin nişancı pozisyonları — devlet sırrı: Uluslararası zirvelerde keskin nişancıların bulunduğu noktalar dünyanın en yüksek gizlilik kategorisine girer; bu konumların ifşa olması yabancı devlet başkanlarının konvoylarını açık hedef haline getirebilir;

Derhal görevden uzaklaştırma: Delhi Emniyet Müdürlüğü, ciddi disiplin suçu ve devlet güvenliğinin çıkarlarının zedelenmesi nedeniyle polis memuru Deepak Bangar'ı derhal teşkilattan ihraç etti;

Ek soruşturma ve inceleme: Eski görevli hakkında gizli bilgileri kasten yaymak ve görevi kötüye kullanmak suçlarından cezai sorumluluk süreci değerlendiriliyor.

«Hype»ın acı bedeli: Güvenlik sisteminde dijital kriz

Modern özel birimlerin karşılaştığı yeni tehditler:

Akıllı telefon ve görev kısıtlaması: Dünya genelindeki uygulamalara göre, üst düzey hükümet tesislerinde görev yapan askerlerin ve keskin nişancıların kişisel telefon taşımaları kesinlikle yasaktır, ancak bu olayda denetimin zayıf olduğu ortaya çıktı;

Sosyal medya bağımlılığı: Genç görevliler arasında beğeni ve sanal ilgi toplama isteğinin, ulusal ve uluslararası güvenlik ilkelerinin bile önüne geçmesi büyük bir sorun olarak değerlendiriliyor;

Çevrenin yeniden gözden geçirilmesi: Bu videonun ardından Delhi güvenlik güçleri, zirve binaları ve otellerin çevresindeki tüm keskin nişancı pozisyonlarını acilen değiştirmek zorunda kaldı.

Sadece bir Instagram videosu yüzünden kariyeri mahvolan Hintli polisin durumu, modern dünyada sosyal medyanın güvenlik alanında ne kadar tehlikeli bir silaha dönüşebileceğini gösteren net bir ders oldu.

Sizce, dünya liderlerinin güvenliğini sağlaması gereken bir keskin nişancının sahte popülerlik peşinde koşması nasıl değerlendirilmeli; bu sadece bir aptallık mı yoksa ağır bir suç mu? Özel birim görevlilerine görev sırasında akıllı telefon kullanımını tamamen yasaklayıp, bu tür durumlar için hapis cezası getirmek gerekir mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya güvenliğinde yaşanan bu skandal olayın analizini tüm meslektaşlarınız ve arkadaşlarınızla paylaşın!