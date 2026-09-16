Ödeme başarısız: Müşteri 9 bin dolarlık şarapları kırdı

Brezilya'da 29 yaşındaki bir adam, banka kartıyla ödeme yapamayınca bir süpermarkette yaklaşık 9 bin sterlin değerindeki şarap şişelerini kırdı. Need To Know'un haberine göre olay gerçekleşti.

Olay 14 Eylül'de Dourados şehrinde meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, adamın elindeki motosiklet kaskıyla şarap şişelerini alıp yere fırlattığı görülüyor. Sonuç olarak dükkan kırmızı şarap ve kırık cam parçalarıyla doldu.

Süpermarket müdürü Aparecido Donizete Ballan, adamın alışveriş için ödeme yapmaya çalıştığında kartının reddedildiğini ve ardından tartışma çıkardığını söyledi. Eylemleri sonucunda 60 bin Brezilya Reali (8.658 £) tutarında zarar oluştu.

Adamın süpermarkete girmeden önce motosikletini devirdiği, bir tabelayı tekmelediği, cam kapıya zarar verdiği ve çalışanlar ile müşterileri tehdit ettiği belirtiliyor.

Yaklaşık iki buçuk dakika süren eylemlerinin ardından dükkandan ayrıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polise teslim oldu. Gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ballan'a göre, bu adamı süpermarkette ikinci görüşüydü. Bir önceki seferde dükkanın yanındaki bir ağaç fidanına zarar verdiği iddia edilmişti.

Olayı soruşturan dedektif Joao Fernando Baptista, adamın olay anında psikotik bir durumda olabileceğini belirtti. Dourados'ta daha önce de çeşitli olaylara karıştığı söylense de sabıka kaydı bulunmuyor.

Şimdi mahkeme, eylemleri nedeniyle cezai sorumluluğu olup olmadığını belirleyecek. Ayrıca uzmanlar, olay anında kendi eylemlerini algılama yeteneğini de değerlendirecek.