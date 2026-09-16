Onyx Boox, Android 16 işletim sistemine sahip üç yeni e-kitap okuyucusunu tanıttı

Elektronik cihaz pazarında kendine has bir yeri olan Onyx Boox şirketi, modern teknolojileri bünyesinde barındıran üç yeni e-kitap okuyucusunu tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, tanıtılan tüm cihazlar en güncel Android 16 işletim sistemiyle çalışıyor ve kullanıcılara geniş imkanlar sunuyor. Yeni modeller Palma 3, Note Mini C ve Note Air6 C olarak adlandırılıyor ve her biri kendi yapısal özellikleri ve teknik kapasiteleriyle öne çıkıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Tanıtılan cihazlar arasında en çok beklenen ve özgün olanı Palma 3 modeli oldu. Söz konusu cihaz, standart dışı tasarımıyla geleneksel e-kitap okuyuculardan kökten farklılaşıyor. Cihaz, modern akıllı telefonlara benzer bir en-boy oranına sahip 6,13 inçlik bir ekrana sahip. Tam da bu tasarım çözümü sayesinde cihazı herhangi bir cepte taşımak oldukça kolay ve sıradan bir akıllı telefonu andırıyor.

Palma 3 modelinin teknik özellikleri ve fiyatı

Kompakt boyutuna rağmen Palma 3 oldukça sağlam bir yapıya sahip. ixbt.com'un bildirdiğine göre, cihazın gövdesi alüminyum ve dayanıklı cam elyaf malzemeden üretilmiş. Ayrıca arka panelinde, e-kitap okuyucular için nadir görülen bir durum olan 16 megapiksellik bir kamera da bulunuyor.

Cihazın performansı Qualcomm Q-6690 platformuna dayanıyor. Kullanıcılar için 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunulmuş. Bağımsız çalışma süresi için ise 3950 mAh kapasiteli bir batarya yerleştirilmiş. Bu sıra dışı cihazın fiyatı 320 ABD doları olarak belirlendi.

Klasik modeller: Note Mini C ve Note Air6 C

Yeni tanıtım kapsamında daha büyük formatta iki klasik tip cihaz da sergilendi. Bunlar, okuma ve yazma sürecini daha konforlu hale getirmeyi amaçlayan Note Mini C ve daha geniş ekranlı Note Air6 C modelleridir.

Note Mini C modeli 8,52 inçlik bir ekranla donatılmışken, Note Air6 C versiyonu 10,3 inçlik daha büyük bir panele sahip. Her iki cihaz da özel bir kalemle (stylus) çalışmayı destekliyor; bu da öğrenciler, öğretmenler ve metinlerle yoğun çalışan profesyoneller için önemli bir avantaj.

İlginç bir şekilde, boyutlarının daha büyük olmasına rağmen bu modellerin batarya kapasiteleri Palma 3'ten daha düşük tutulmuş. Özellikle Note Mini C 3150 mAh, Note Air6 C ise 3700 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Her iki klasik e-kitap okuyucunun fiyatı aynı olup 580 ABD doları olarak fiyatlandırılıyor.