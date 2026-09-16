Los Angeles'ta trafik kazasını görüntüleyen NBC helikopteri düştü, üç kişi hayatını kaybetti (video)

ABD'nin Los Angeles şehrinde bir trafik kazasını havadan görüntüleyen NBC4 kanalına ait haber helikopterinin düşmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti. Bir kişi hastaneye kaldırıldı. Reuters'ın haberine göre olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, 15 Eylül akşamı şehrin Chatsworth bölgesinde meydana geldi. NewsChopper4 helikopteri, daha önce gerçekleşen bir trafik kazasını takip ediyordu. Söz konusu kazada bir SUV'nin şehir otobüsüne çarpması sonucu en az iki kişi ölmüş, altı kişi yaralanmıştı.

Helikopter, kaza yerinden yaklaşık 1,6 kilometre uzaklıktaki bir otoparka düştü ve ardından yangın çıktı. Yangın nedeniyle dört araç ve iki depolama konteyneri hasar gördü. Olay yerine 50'den fazla itfaiyeci sevk edildi.

Hayatını kaybedenler arasında helikopterde bulunan iki kişi; muhabir Eliana Moreno ve pilot George Marciniw'in olduğu açıklandı. Üçüncü kurbanın ise yerde olduğu belirtildi.

Helikopterin düşüş nedeni henüz bilinmiyor. Olay, ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından araştırılıyor.