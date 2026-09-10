“Gömülen” gelin de soruşturma kapsamında tutuklandı

·10·Dünya
“Gömülen” gelin de soruşturma kapsamında tutuklandı

Türkiye'nin Van ilinde lüks düğünüyle kamuoyunun dikkatini çeken çiftle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Düğünde takılan altın, mücevher, döviz ve Türk lirasının kaynağı araştırılıyor.

Düğünden sonra damat Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alınmıştı. Şimdi ise eşi Çağlı Öz'ün de tutuklandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, çiftin 6 Eylül'de Van'ın Tuşba ilçesindeki «Parla Delux» düğün salonunda gerçekleştirilen düğünü müfettişlerin dikkatini çekti. Düğündeki takıların toplam değerinin 44 milyon Türk lirası olduğu belirtildi.

Düğünde Çağlı Öz'ün boynunda büyük bir altın kolye, kollarında çok sayıda bilezik, büyük küpeler ve altın taç benzeri mücevherler olduğu kaydedildi. Ayrıca çifte büyük miktarda döviz ve Türk lirası da takıldı.

Düğün kıyafetli gelin ve damat ile hediye olarak mücevher taşıyan insanlar.

Emniyet birimleri, düğündeki altın ve diğer değerli eşyaların kaynağını belirlemek için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi talep etti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı ise internette yayılan görüntüler üzerine Tançalan hakkında bir dizi suçtan soruşturma başlattı. Şahıs, suçtan elde edilen mal varlıklarını aklama şüphesiyle tutuklandı.

Bu arada Çağlı Öz'ün tutuklanmasıyla ilgili detaylar da inceleniyor. Düğün videoları, çiftin kıyafetleri ve takılan değerli eşyalar da soruşturma kapsamına alındı.

DüğünSoruşturmaVanTürkiyeMali SuçAltınTutuklama
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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