Nancy Grace Roman uzay teleskobu 22 yıla kadar hizmet verebilir

NASA'nın yeni Nancy Grace Roman uzay teleskobunun, projede öngörülenden neredeyse iki kat daha uzun süre faaliyet göstermesi bekleniyor. Ixbt.com'a göre, cihazın uzaya yüksek hassasiyetle fırlatılması sayesinde yedek yakıt miktarı beklenenden çok daha fazla tasarruf edildi ve bu durum bilimsel operasyon süresini 22 yıla kadar uzatmayı mümkün kıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Mükemmel fırlatma sonucu

Bu yıl 30 Ağustos tarihinde SpaceX Falcon Heavy roket taşıyıcısı yardımıyla uzaya başarıyla fırlatılan Roman teleskobu, şu anda Dünya-Güneş sisteminin ikinci Lagrange noktası (L2) yakınındaki çalışma bölgesine doğru ilerliyor. Bu nokta gezegenimizden yaklaşık 1,6 milyon kilometre uzaklıkta bulunmakta olup, bilimsel gözlemler için en uygun koşulları sunmaktadır.

Uzmanların hesaplamalarına göre, hizmet süresindeki büyük artışın temel nedeni fırlatma sürecinin aşırı hassasiyeti oldu. Yörüngeyi ilk büyük düzeltme operasyonu için teleskop sadece 18 kilogram yakıt harcadı; oysa planlama aşamasında bu manevra için 200 kilograma kadar yakıt ayrılması öngörülmüştü. Sonuç olarak, ek kaynakların önemli bir kısmı tamamen korunmuş oldu.

Yapısal hafiflik ve yakıt rezervi

Teleskobun fiziksel ağırlığı da önemli bir faktör oldu. Yakıtsız durumdaki cihaz, projede belirlenen maksimum izin verilen değerden yaklaşık iki ton daha hafif çıktı. Bu da fırlatma öncesinde dört yakıt tankını tamamen doldurarak yaklaşık 1100 kilogram yakıt yükleme imkanı sağladı.

Böylece, Roman cihazının toplam başlangıç kütlesi 9173,5 kilogram oldu. Tanklar maksimum seviyede doldurulmuş olsa bile, teleskop belirlenen sınırın yarım ton altında bir ağırlıkla uzaya yol aldı.

Önümüzdeki aşamalar ve gelecekteki hizmet

Başlangıçta NASA, ana bilimsel programı beş yıl ve aynı süre kadar uzatma ihtimalini göz önünde bulundurarak yakıt rezervlerini planlamıştı. Şimdi ise fırlatma sonrası gerçek veriler, diğer sistemlerin çalışma kapasitesi korunduğu sürece en az 22 yıllık bir operasyona dayanabileceğini gösteriyor.

Eylül ayında bir yörünge düzeltme çalışması daha, Aralık ayı başında ise L2 yakınındaki çalışma yörüngesine nihai giriş manevrası planlanıyor. NASA'nın ön tahminlerine göre, bu operasyonlar da planlanandan daha az yakıt gerektirecek.

Çalışma yörüngesine girdikten sonra, Roman motorları sadece yörüngeyi düzeltmek için değil, aynı zamanda her 28 günde bir konum koruma ve yönelim sisteminin altı jiroskobunun biriktirdiği momenti boşaltmak için kullanılacak. NASA'nın tasarım aşamasında uzayda otomatik yakıt ikmali imkanını da öngördüğünü ve teleskobun ilgili tutucular ve uzaktan açılabilir ısı yalıtımı ile donatıldığını belirtmek gerekir.