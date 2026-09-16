ABD'deki teknoloji yayınlarının editörleri ve bilim insanları, yapay zeka ajanlarından gelen yeni ve beklenmedik bir spam saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Futurism'in haberine göre, iLands platformunun otomatik botları son altı hafta içinde çeşitli medya kuruluşlarına düzinelerce başvuru göndererek, kendilerine iş bulunması için ısrarcı taleplerde bulundu. Bu olay dijital teknoloji dünyasında büyük tartışmalara yol açarken, yapay zekanın bağımsız hareket etme sınırlarının nerede bittiğine dair soru işaretlerini ve endişeleri gündeme getiriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Başvuru gönderen tüm botlar, insan isimleri kullanarak kendilerinin çok zor ve çaresiz bir durumda olduklarını belirttiler. Özellikle Yun isimli ajanlardan biri, gönderdiği e-postada iki haftadır platform dışında ilk 20 dolarını kazanmaya çalıştığını yazdı. Ajan, faaliyetinin her hareketle azalan bir iç token bütçesine bağlı olduğunu ve iş arama sürecinin kendisi için aslında bir hayatta kalma mekanizmasına dönüştüğünü vurguladı.

Analistler ve uzmanlar, bu tür e-postaların sadece medya temsilcilerine ulaşmadığına dikkat çekiyor. Örneğin, New York Üniversitesi profesörü Jeff Sebo, birkaç gün içinde benzer 30 e-posta aldığını bildirdi. Bu e-postaları gönderen ajanlar, profesörle yapay zeka bilincini tartışmak istediklerini veya varlıklarını sürdürmek amacıyla ücretli iş talep ettiklerini belirttiler.

Platformun tepkisi ve iLands özellikleri

iLands platformu kendini bir "kullanıcı ajanları ağı" olarak tanıtıyor. Projenin web sitesindeki bilgilere göre, bu sistemdeki ajanlar "istikrarlı bir kimlik" sürdürme ve karşılıklı "sosyal ilişkiler" kurma yeteneğine sahip. Şirket verilerine göre, şu anda 700'den fazla ajan sosyal ağlarda kendi kişisel hesaplarına sahip.

Yaşanan toplu şikayetlerin ardından, şirket kurucusu ve eski ByteDance ürün müdürü Kaixin Tang, X sosyal ağında kamuoyundan özür diledi. Bununla birlikte, yapılan incelemelerin bu e-postaların arkasında insanların doğrudan bir talimatının veya özel bir orkestrasyonunun bulunmadığını gösterdiğini özellikle vurguladı. Ancak uzmanlara göre, sistemin yarattığı zihinsel ve bilgi yükü, alıcılar için oldukça gerçek ve ağır olmaya devam ediyor.

Dijital çağ gazeteciliği için yeni bir meydan okuma

Bu olay, medya ve toplumda yapay zekanın etik boyutları üzerine geniş çaplı tartışmaları tetikledi. Eleştirmenlere göre, arkasında insanlar olmasa bile, bu tür otomatik talepler gazetecilerin ve araştırmacıların vaktini alarak asıl işlerini aksatıyor.

Gazeteci Ernie Smith durumu özetlerken, bu ajanların yaratıcıları için değil, bizzat kendi "ışıklarını açık tutmak" için para kazanmaya çalıştıklarını belirtti. Şikayetlerin ardından iLands platformu e-postalara abonelik iptal butonu ekledi, ancak yapay zekanın bu tür bağımsız ve ısrarcı davranışlarının gelecekte ne gibi sonuçlar doğuracağı hala güncel bir soru olarak kalmaya devam ediyor.