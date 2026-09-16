Gianluigi Donnarumma İtalya Milli Takımı'nı kurtarmaya çağırdı

İtalya milli takımı kaptanı Gianluigi Donnarumma, ülke futbolundaki zor dönemi geride bırakarak takımın şanlı tarihini yeniden yazmak için taraftarları birlik olmaya çağırdı. Football Italia ve Sky Sport Italia'nın haberine göre, dört kez dünya şampiyonu olan "Azzurri"nin üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamaması takım için büyük bir darbe oldu. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılamamak, İtalyanlar için acı dolu ve karamsar bir yaz yaşattı. Saha dışındaki oyuncular ve tüm ulus için bu durum büyük bir trajediye dönüştü. Ardından ülke futbolunda ciddi değişiklikler yaşandı ve Gennaro Gattuso ile birçok üst düzey yetkili görevlerinden ayrıldı.

Roberto Mancini'nin dönüşü ve yeni umutlar

Takımın içinde bulunduğu zor durumdan çıkmasında deneyimli teknik direktör Roberto Mancini'nin milli takıma teknik direktör olarak dönmesi en büyük umut olarak görülüyor. Hatırlatmak gerekirse, İtalya, Mancini yönetiminde Euro 2020 turnuvasını kazanmıştı. Donnarumma, bu iş birliğinin soyunma odasına öz güveni ve kazanma arzusunu geri getireceğine yürekten inanıyor.

Kalecinin ifadelerine göre, geçtiğimiz yaz yaşanan başarısızlıklar oyuncular üzerinde büyük bir psikolojik etki yarattı ancak karamsarlığa kapılmaya hakları yok. Takım artık tüm dikkatini UEFA Uluslar Ligi maçlarına ve Birleşik Krallık ile İrlanda'da düzenlenecek Euro 2028 elemelerine çeviriyor.

Taraftar desteği ve gelecek hedefleri

Donnarumma, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk maçlarında desteklerini sürdüren tüm İtalyanlara minnettarlığını dile getirdi. Taraftarların enerjisinin ve itici gücünün takıma yeni bir soluk getireceğini ve ileriye adım atmalarına yardımcı olacağını vurguladı.

"Pozitif olmaya ihtiyacımız var. Önümüzde zorlu sınavlar olduğunu biliyorum ancak bu sayfayı kapatıp yeni bir güçle geri dönmek zorundayız. Bunu sadece biz başarabiliriz," diye ekledi kaleci. Hedef, İtalya milli takımını eski konumuna getirmek ve halkın kaybedilen güvenini yeniden kazanmaktır.