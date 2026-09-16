Çocuklarının kavgası nedeniyle okula çağrılan babalar birbirine girdi

·3·Dünya
Çocuklarının kavgası nedeniyle okula çağrılan babalar birbirine girdi

Rusya'daki bir okulda yaşanan basit bir tartışma beklenmedik bir şekilde devam etti. İki öğrenci arasındaki kavganın ardından babaları, durumu netleştirmek için okula çağrıldı. Ancak sorunu çocuklardan önce yetişkinlerin çözmesi beklendiği bir anda, olay bambaşka bir hal aldı.

Görünüşe göre iki baba da anlaşamadı ve okulun içinde birbirleriyle tartışıp kavgaya tutuştu.

Böylece çocuklar arasında başlayan çatışma, yetişkinler arasında da tekrarlandı.

Çocukların kavgası yetişkinlere de 'bulaştı'

Okul yönetimi ebeveynleri çağırdığında amaç belliydi: Öğrenciler arasındaki anlaşmazlığı görüşmek ve böyle bir durumun tekrarlanmasını önlemek.

Ancak iki baba arasındaki diyalog da uzlaşmayla sonuçlanmadı.

Sonuç olarak okulda tuhaf bir durum ortaya çıktı: çocukları kavga ettiği için çağrılan babaların kendileri de kavgaya tutuştu.

Bu durumun sosyal medyada çeşitli esprili tepkilere yol açması doğal. Zira olay, 'çocuklar büyüklerden örnek alır' sözünün tam tersi bir yorumunu sergiliyor.

«Armut dibine düşer...»

Bu duruma tepki gösterenler arasında halk arasında yaygın olan bir atasözünü hatırlayanlar da oldu:

«Armut dibine düşer...»

Elbette tek bir olaya bakarak çocukların davranışları veya ebeveynleri hakkında kesin bir sonuca varılamaz.

Ancak bu durum, okul çatışmalarının çözümünde yetişkinlerin kişisel örneklerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Sorunu çözmek yerine yeni bir sorun ortaya çıktı

Okuldaki çocuk kavgaları genellikle eğitimcilerin ve ebeveynlerin katılımıyla açıklayıcı çalışmalar yapılarak çözülebilir.

Yetişkinlerin görevi, çocuklar arasındaki çatışmayı daha da körüklemek değil, onlara anlaşmazlığı barışçıl yollarla çözmeyi göstermektir.

Ancak bu olayda durumun özelliği, çocukların kavgasına müdahale eden yetişkinlerin de çatışmayı barışçıl yollarla çözememiş olmasıdır.

Sonuç olarak, başlangıçta iki öğrenci arasındaki bir sorun olan olay, okulda iki yetişkin arasındaki bir kavgaya dönüştü.

Çocuklar yetişkinlerin davranışlarını gözlemler

Psikologlar ve eğitimciler, çocuğun çevresindeki yetişkinlerin davranışlarının, sosyal becerilerinin gelişmesinde önemli bir rol oynadığını vurgular.

Çocuk, çatışmayı nasıl çözeceğini sadece nasihatlerden değil, yetişkinlerin uygulamalarından da öğrenir.

Eğer yetişkinler anlaşmazlık anında iletişimi ve uzlaşmayı seçerse, bu çocuk için olumlu bir örnek olabilir.

Aksine, sorun güç kullanımı veya agresif tutumla çözülürse, çocuğun çatışmaları çözmek için bu yöntemi benimseme ihtimali vardır.

Bu nedenle okuldaki bu olay komik görünse de, arkasında ciddi bir eğitimsel soru barındırıyor.

İşin en ilginç yanı — kavganın nerede başladığı değil

Bu olayın en tuhaf yanı iki öğrencinin kavga etmesi değil.

Ana dikkat çeken durum — kavgalarını görüşmek için okula gelen babaların durumu tekrarlamasıdır.

Okulda çocuklara çatışmayı barışçıl çözmeyi öğretmeleri gereken bir anda, yetişkinlerin kendileri ters bir örnek sergilemiş oldu.

Bu da ilk bakışta komik olan olayı, eğitimsel açıdan da düşünmeye zorluyor.

Çünkü çocuklara 'kavga etmeyin' demek kolaydır.

Ancak yetişkinlerin kavga anında nasıl bir yol izlediği, çocuğa verilecek en güçlü derslerden biridir.

RusyaOkul ÇatışmalarıEbeveyn Ve ÖğrenciEğitimciler Ve PsikologlarSosyal Medya Tepkisi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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