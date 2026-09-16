NASA yapay zekaya sahip otonom robot sürüsünü test etti

NASA, uzay araştırmalarında devrim yaratabilecek yeni bir teknolojiyi test etti. NASA ASTRA (Adaptive Sensing Technology for Responsive Autonomy) ekibi, Temmuz ayında Dünya'dan gelen doğrudan komutlar olmaksızın bilimsel görevleri bağımsız olarak belirleyen ve birbirleriyle koordine olan üç robottan oluşan özel bir grubun saha testlerini başarıyla tamamladı. Bu yaklaşım, gelecekte uzak gezegenlerin keşif sürecini önemli ölçüde hızlandıracak ve daha verimli hale getirecektir. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. Bağımsız karar veren akıllı sistem

ixbt.com'a göre, test sürecinde drone insanlardan yalnızca temel bilimsel hedefleri almış, ardından bölgeyi seçerek riskleri ve beklenen bilimsel sonuçları karşılaştırarak hangi cihazın göreve uygun olduğuna kendi başına karar vermiştir. Tüm döngü boyunca sistem, çevredeki riskleri sürekli olarak kontrol etmiş, yeni verilere dayanarak stratejiyi yeniden değerlendirmiş ve operatörlere rapor vermiştir.

Test sahasında hareket eden robot grubu, bir insansız hava aracı ve çeşitli ekipmanlara sahip iki roverdan oluşuyordu. Özellikle drone arama ve keşif çalışmalarını yürütürken, ilk rover lazer haritalama ve navigasyonda yardımcı olmuş, ikinci rover ise robotik kol yardımıyla numune toplama görevini yerine getirmiştir.

Görevleri dinamik olarak değiştirme imkanı

Saha testindeki temel soru, robot grubunun devam eden bir görev sırasında yeni bir hedefe otonom olarak geçebilme yeteneğine odaklanmıştı. Sistem her iki durumda da yüksek performans gösterdi: Lider drone ilginç bir nesne tespit ettiğinde, mevcut görevi durdurmadan bu bulguyu incelemek için diğer cihazı yardıma çağırdı.

Karar verme algoritmaları aynı anda hem objektif hem de subjektif kriterlere dayandı. Bunlar arasında cihazın kullanılabilirliği, hedefe olan mesafe, hareket hızı, bölgeyi haritalamanın bilimsel değeri ve bilim insanları için orijinal planın dışında yeni veriler elde etmenin önemi gibi faktörler yer aldı.

NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nin ASTRA projesi baş araştırmacısı Bethany Theiling'in açıkladığına göre, bu teknoloji görevlere daha önce gerçekleştirilmesi imkansız olan işleri yapma imkanı tanıyor. Bunun nedeni, tüm kriterleri aynı anda değerlendirebilen bağımsız karar verici bir sistemin cihaz üzerinde bulunmasıdır.

Bu ileri teknoloji, sinyal gecikmesi nedeniyle manuel kontrolün imkansız olduğu senaryolar için tasarlanmıştır. Örneğin, dış gezegenlere yapılan insansız görevler veya Ay ve Mars'ın ulaşılması zor bölgelerinde astronotlar için aşırı tehlikeli bulunan durumlarda bu robot grubu büyük önem taşımaktadır.

Ushbu ilgʻor texnologiya signal yetib borishi kechikishi sababli qoʻlda boshqarish imkonsiz boʻlgan ssenariylar uchun moʻljallangan. Masalan, tashqi sayyoralarga amalga oshiriladigan uchuvchisiz missiyalar yoki Oy va Marsning borish qiyin boʻlgan hududlarida astronavtlarning ishlashi oʻta xavfli deb topilgan vaziyatlarda mazkur robotlar guruhi muhim ahamiyat kasb etadi.