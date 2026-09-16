Erling Haaland Manchester derbisinde ofsayttan kaçınmanın sırrını açıkladı

İngiltere Premier Lig'in kritik mücadelesinde Manchester City, ezeli rakibi Manchester United'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın kaderini belirleyen tek gol, ikinci yarıda Erling Haaland'dan geldi. Çekişmeli geçen karşılaşma, hakem kararları ve tartışmalı pozisyonlarla gündeme oturdu. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Norveçli golcü rakip fileleri havalandırdı, ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Pozisyon VAR sisteminde uzun süre incelendikten sonra orta hakem golü geçerli saydı. Bu karar sahada büyük tartışmalara yol açsa da Manchester City galibiyeti korumayı başardı.

Hakem hatası ve VAR kararı

Sky Sports'un haberine göre, maçın ardından Profesyonel Hakem Kurulu, golün geçerli sayılmasında büyük bir hata yapıldığını kabul etti. Kurulun açıklamasında, Erling Haaland'a pas atıldığı sırada takım arkadaşının ofsayt pozisyonunda aktif rol oynadığı ve oyuna müdahale ettiği belirtildi. VAR sisteminin bu sübjektif etkiyi doğru değerlendiremediği ve orta hakemi monitöre çağırmadığı kabul edildi. Bu nedenle Manchester United kulübünden yapılan hata için özür dilendi.

Hakemin ilk kararı futbolcuda da tepki uyandırsa da, oyuncu durumun lehine sonuçlanacağına inanıyordu. Maç sonunda ofsayttan kaçınma yeteneği hakkında konuşan Erling Haaland, hakem Michael Oliver'a bu durumu kişisel algıladığını söylediğini açıkladı. Golcü oyuncu, "Genellikle ofsayta düşmem, bu yüzden hakeme bu kararı kişisel algıladığımı söyledim" dedi.

Sahadaki eşsiz sezgi

The Athletic'in verilerine göre, Norveçli golcünün bu keskin sezgisi tesadüf değil. Manchester City'ye katıldığından beri ofsayta düşme oranını ciddi şekilde azalttı. Borussia Dortmund forması giyerken 90 dakikada ortalama 0,55 ofsayt kaydederken, bu rakam şu anda 0,2'ye düştü. Son iki yılda Premier Lig'de 43 oyuncu ondan daha fazla ofsayta düştü.

Erling Haaland, maç boyunca topun gidişatını çok iyi hissetmesi ve savunma hattındaki mükemmel hareketliliği sayesinde kendini nadiren zor duruma sokuyor. Bu eşsiz yeteneği, Manchester City'nin hücum hattını daha da tehlikeli kılıyor ve rakip savunmacılara sürekli zor anlar yaşatıyor.