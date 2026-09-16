Erling Haaland Manchester derbisinde ofsayttan kaçınmanın sırrını açıkladı

·1·Spor
Erling Haaland Manchester derbisinde ofsayttan kaçınmanın sırrını açıkladı

İngiltere Premier Lig'in kritik mücadelesinde Manchester City, ezeli rakibi Manchester United'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın kaderini belirleyen tek gol, ikinci yarıda Erling Haaland'dan geldi. Çekişmeli geçen karşılaşma, hakem kararları ve tartışmalı pozisyonlarla gündeme oturdu. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Norveçli golcü rakip fileleri havalandırdı, ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Pozisyon VAR sisteminde uzun süre incelendikten sonra orta hakem golü geçerli saydı. Bu karar sahada büyük tartışmalara yol açsa da Manchester City galibiyeti korumayı başardı.

Hakem hatası ve VAR kararı

Sky Sports'un haberine göre, maçın ardından Profesyonel Hakem Kurulu, golün geçerli sayılmasında büyük bir hata yapıldığını kabul etti. Kurulun açıklamasında, Erling Haaland'a pas atıldığı sırada takım arkadaşının ofsayt pozisyonunda aktif rol oynadığı ve oyuna müdahale ettiği belirtildi. VAR sisteminin bu sübjektif etkiyi doğru değerlendiremediği ve orta hakemi monitöre çağırmadığı kabul edildi. Bu nedenle Manchester United kulübünden yapılan hata için özür dilendi.

Hakemin ilk kararı futbolcuda da tepki uyandırsa da, oyuncu durumun lehine sonuçlanacağına inanıyordu. Maç sonunda ofsayttan kaçınma yeteneği hakkında konuşan Erling Haaland, hakem Michael Oliver'a bu durumu kişisel algıladığını söylediğini açıkladı. Golcü oyuncu, "Genellikle ofsayta düşmem, bu yüzden hakeme bu kararı kişisel algıladığımı söyledim" dedi.

Sahadaki eşsiz sezgi

The Athletic'in verilerine göre, Norveçli golcünün bu keskin sezgisi tesadüf değil. Manchester City'ye katıldığından beri ofsayta düşme oranını ciddi şekilde azalttı. Borussia Dortmund forması giyerken 90 dakikada ortalama 0,55 ofsayt kaydederken, bu rakam şu anda 0,2'ye düştü. Son iki yılda Premier Lig'de 43 oyuncu ondan daha fazla ofsayta düştü.

Erling Haaland, maç boyunca topun gidişatını çok iyi hissetmesi ve savunma hattındaki mükemmel hareketliliği sayesinde kendini nadiren zor duruma sokuyor. Bu eşsiz yeteneği, Manchester City'nin hücum hattını daha da tehlikeli kılıyor ve rakip savunmacılara sürekli zor anlar yaşatıyor.

Erling HaalandManchester CityManchester UnitedPremier LeagueFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dünya Satranç Tacı için Sindarov - Gukesh mücadelesinin ödül miktarı açıklandı: Kazanan ne kadar alacak?Dünya Satranç Tacı için Sindarov - Gukesh mücadelesinin ödül miktarı açıklandı: Kazanan ne kadar alacak?Bugün, 16:00«Hayatın kural ihlalleriyle dolu»: Islam Makhachev, Jon Jones'u skandalları nedeniyle eleştirdi«Hayatın kural ihlalleriyle dolu»: Islam Makhachev, Jon Jones'u skandalları nedeniyle eleştirdiBugün, 15:52“Semerkant’ta zeka savaşı başladı!”: Dünya Satranç Olimpiyatları start aldı“Semerkant’ta zeka savaşı başladı!”: Dünya Satranç Olimpiyatları start aldıBugün, 15:43Yamal kendisini Messi, Ronaldo ve Maradona ile kıyasladı — Lamine'nin sansasyonel itirafıYamal kendisini Messi, Ronaldo ve Maradona ile kıyasladı — Lamine'nin sansasyonel itirafıBugün, 15:27«Infantino'nun kalması futbol için bir utanç!»: Tebas, Trump faktörünü ifşa etti...«Infantino'nun kalması futbol için bir utanç!»: Tebas, Trump faktörünü ifşa etti...Bugün, 15:21“Bahreyn Aslanları”na karşı mücadele: Nasaf bugün AFC Şampiyonlar Ligi 2 serüvenine başlıyor“Bahreyn Aslanları”na karşı mücadele: Nasaf bugün AFC Şampiyonlar Ligi 2 serüvenine başlıyorBugün, 15:17
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev maçı sonrası
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev maçı sonrası
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor