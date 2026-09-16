Los Angeles'ta trafik kazasını haber yapmaya giden helikopter otoparka düştü (video)

ABD'nin en büyük metropollerinden biri olan Los Angeles şehri, medya çalışanlarını ve yerel halkı derinden sarsan korkunç bir trajediye sahne oldu. Amerikanın önde gelen medya kuruluşlarından NBC televizyon kanalının çekim ekibini taşıyan hizmet helikopteri, uçuş sırasında aniden kontrolünü kaybederek düştü. Resmi verilere göre, kanal ekibi şehirde meydana gelen büyük bir trafik kazasını havadan görüntülemek ve canlı yayınlamak amacıyla olay yerine gitmekteydi.

Ancak hedefine ulaşamayan helikopter, aniden irtifa kaybederek depo komplekslerinin yakınındaki bir otoparka çakıldı. Çarpmanın şiddeti o kadar büyüktü ki, kaza sonucunda üç kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Şehir itfaiye ve kurtarma servisi kaptanı Branden Silverman'ın açıklamasına göre, kurbanların tamamı hava aracında değildi; hayatını kaybedenlerden biri, helikopter düştüğü sırada otoparkta bulunan masum bir vatandaştı.

Peki, helikopterin aniden irtifa kaybedip düşmesine teknik bir arıza mı yoksa pilot hatası mı neden oldu, uçakta kimler vardı ve ABD Federal Havacılık İdaresi bu olayla ilgili nasıl bir acil soruşturma başlattı?

Yayına yetişmeye çalışan ekip ve otoparktaki trajedi

Los Angeles semalarındaki uçak kazasının detayları:

Acil haber görevi: NBC televizyon kanalına ait helikopter, şehir yollarında meydana gelen büyük bir trafik kazasını olay yerinden aktarmak için acil uçuşa geçmişti;

Ani dalış ve çarpışma: Uçak ve helikopter takip verilerine göre, hava aracı belirlenen irtifayı koruyamayarak depoların yakınındaki araç park alanına düştü;

3 kurban: Olay yerine ulaşan acil servis ekipleri ve doktorlar, üç kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı;

Yerdeki kurbanın acı kaderi: İtfaiye ve kurtarma servisi kaptanı Branden Silverman, hayatını kaybedenlerden birinin helikopter yolcusu değil, düşüş anında araçların yanında duran bir yaya olduğunu resmen açıkladı.

Kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesi ve bölgedeki durum

Olay yerinde alınan güvenlik önlemleri:

Yangın riski önlendi: Düşen hava aracından yakıt sızıntısı yaşanmasına rağmen, itfaiyecilerin hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin yakındaki depolara ve araçlara sıçraması engellendi;

Bölgenin kordon altına alınması: Los Angeles polisi, trajedinin yaşandığı otopark ve depoların çevresini tamamen kapatarak müfettişlere çalışma alanı oluşturdu;

Televizyon kanalının üzüntüsü: NBC yönetimi, çalışanlarına ve yerde hayatını kaybeden kişinin yakınlarına derin taziyelerini ileterek, kazanın nedenlerini belirlemek için resmi makamlarla tam iş birliği yapacağını duyurdu.

Soruşturma ve havacılık güvenliği: Sebep ne?

Uzmanların öne sürdüğü ilk tahminler:

Federal havacılık soruşturması: ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), olay yerine özel bir komisyon göndererek kaza nedenlerini araştırmaya başladı;

Teknik arıza ihtimali: Uzmanlar, helikopterin aniden irtifa kaybetmesine motor veya kuyruk pervanesi mekanizmasındaki bir arızanın neden olmuş olabileceğini değerlendiriyor;

Şehir üzerindeki uçuşların riski: Metropol semalarında televizyon ve medya helikopterlerinin yoğun uçuş yapmasının, güvenlik kurallarının daha da sıkılaştırılmasını gerektirdiği uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

Los Angeles'tayaşanan bu üzücü olay, hızlı haber ulaştırma uğruna hayatlarını riske atan gazetecilerin emeğinin ne kadar tehlikeli olduğunu ve havacılık güvenliğindeki küçük bir kusurun bile masum insanların canına mal olabileceğini gösteriyor.

Sizce, haber hızı için büyük şehirler ve yerleşim yerleri üzerinde alçak uçuş yapan medya helikopterlerini kısıtlayıp, yerlerini modern profesyonel dronlarla tamamen değiştirmenin zamanı gelmedi mi? Bu tür trajedileri önlemek için havayolu şirketleri ve televizyon kanalları ne tür ek güvenlik önlemleri almalıdır? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünyada yaşanan bu acil durumun detaylarını tüm yakınlarınız ve meslektaşlarınızla paylaşın!