«Kuzey Koreya'nın nükleer statüsü ebedidir»: Kim Jong-un'un kız kardeşinden Batı'ya sert tokat

Kore Yarımadası ve Asya-Pasifik bölgesinde nükleer gerilim daha gergin ve uzlaşmaz bir aşamaya yükseldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve İşçi Partisi Merkez Komitesi Bölüm Müdürü Kim Yo-jong, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) Viyana'daki konferansında Pyongyang'ın nükleer programına ilişkin sunduğu rapora sert ve acımasız bir yanıt verdi. Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayınlanan resmi açıklamada Kim Yo-jong, Kuzey Kore'nin nükleer devlet statüsünün artık «geri döndürülemez, kesin ve mutlak» olduğunu belirtti. Ona göre, Pyongyang'ın bu büyük gücü, dünyadaki «uluslararası zorbaların vahşetini dizginlemeye» ve gerçek barış ile istikrarı garanti altına almaya hizmet ediyor.

IAEA'nın nükleer silahsızlanma çağrılarını «eski ve tanıdık bir saçmalık» olarak nitelendiren Kuzey Koreli üst düzey siyasetçi, hiçbir örgütün veya Batı baskısının Pyongyang'ın devlet çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığını etkileyemeyeceğini vurguladı. Bu açıklama, IAEA'nın Pyongyang'ın Yongbyon'daki nükleer tesisinde uranyum zenginleştiren yeni ve büyük bir tesisin tamamlandığını ve programın daha da genişlediğini ortaya çıkarmasının ardından geldi. Peki, Kim Yo-jong'un bu saldırgan tutumunun arkasında ne var, Kuzey Kore ne kadar yeni nükleer başlık hazırlıyor ve Washington ile IAEA buna nasıl bir çözüm bulabilir?

«Uluslararası zorbalar ve ebedi statü»: Kim Yo-jong'un korkutucu açıklaması

Kuzey Kore yönetimi tarafından dile getirilen temel ve açık uyarılar:

«Geri döndürülemez gerçek»: Kim Yo-jong, dünyadaki hangi güçler inkar ederse etsin, Kuzey Kore'nin nükleer devlet statüsünün artık «fiziksel ve hukuki olarak sonsuza dek mühürlendiğini» resmen bildirdi;

«Uluslararası zorbaları dizginlemek»: Pyongyang, cephaneliğindeki kitle imha silahlarını saldırgan değil, ABD ve Batı'nın tehditlerine karşı tek etkili savunma kalkanı olarak nitelendirdi;

IAEA raporuna değerlendirme: Viyana'daki yıllık Genel Konferans'ta yayınlanan raporları Kim Yo-jong, «aynı senaryo üzerinden sürekli tekrarlanan tanıdık bir saçmalık» olarak tanımladı;

Yüksek çıkarların üstünlüğü: Batılı devletlerin her türlü karar ve yaptırımının, Kuzey Kore'nin savunma gücünü artırmaya yönelik ulusal iradesini kıramayacağı vurgulandı.

IAEA endişesi: Yongbyon'da yeni gizli uranyum zenginleştirme tesisi

Uluslararası ajansın Viyana konferansında açıkladığı gizli detaylar:

Yongbyon'daki inşaat: IAEA, uydu ve istihbarat verilerine dayanarak, Kuzey Kore'nin ana nükleer merkezi Yongbyon'da yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme konusunda uzmanlaşmış yeni bir büyük tesisin faaliyete geçtiğini doğruladı;

Programın şiddetli genişlemesi: Son bir yıl içinde Kuzey Kore, tüm kısıtlamaları aşarak silah kalitesinde nükleer hammadde ve yeni taşıyıcı araçlar üretme çalışmalarını benzeri görülmemiş bir hızla artırdı;

Sınırlı denetim: Pyongyang, uzun zaman önce IAEA müfettişleriyle iş birliğini tamamen kestiği için, uluslararası örgüt nükleer tesislerin içinde neler olup bittiğini tam olarak denetleyemediğini kabul etti;

Küresel bir risk olarak: IAEA yetkilileri, Kuzey Kore'nin kısıtlamasız eylemlerinin uluslararası güvenlik mimarisi için en büyük tehditlerden biri olmaya devam ettiğini belirtti.

«Nükleer Pyongyang» dönemi: Jeopolitik analiz ve sonuçlar

UzmanlarınKuzey Kore çevresindeki duruma ilişkin analitik sonuçları:

Nükleer silahsızlanma hayali sona erdi: Kim Yo-jong'un sert konuşması, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan vazgeçme konusunda hiçbir müzakereye girmeyeceğini ve artık sadece resmi tanınma talep ettiğini gösteriyor;

Bölgesel yarış: Güney Kore ve Japonya'nın bu haberlere yönelik artan endişesi, kendi hava ve füze savunma sistemlerini daha da modernize etmelerini tetikleyecek;

Yeni deneme olasılığı: Pyongyang'ın bu agresif retoriğinin ardından yakın zamanda yeni stratejik kıtalararası balistik füzelerin veya yedinci yeraltı nükleer denemesinin gerçekleştirilme riski artıyor.

Kim Yo-jong'un bu çıkışı, Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesini mutlak seviyeye çıkardığını ve Batı'nın artık Pyongyang ile uzlaşmaz bir güç pozisyonundan konuşamayacağını gösteren açık bir beyana dönüştü.

Sizce, Kim Yo-jong'un dediği gibi, Kuzey Kore'nin nükleer silahı gerçekten barışı koruyan bir garanti mi, yoksa bölgeyi savaşın eşiğine getiren küresel bir tehdit mi? ABD ve BM, Pyongyang'ın uranyum zenginleştirme ölçeğini sınırlamak için nasıl etkili bir önlem bulabilir? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve büyük jeopolitik sahnesindeki bu sert açıklamanın analizini tüm uluslararası siyaset meraklıları ve arkadaşlarınızla paylaşın!