Çin'de iPhone 18 Pro akıllı telefonlarına olan talep rekor seviyeye ulaştı

Çin pazarında Apple'ın yeni amiral gemisi cihazları olan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerine gösterilen ilk ilgi uzmanları bile şaşırttı. ixbt.com yayın organının tanınmış içeriden öğrenen ismi Ice Universe'in verilerine dayandırdığı habere göre, ülkede ön sipariş süreci başladıktan sonra bir dakikadan kısa bir süre içinde JD.com platformu dahil olmak üzere büyük satış platformlarındaki tüm stoklar tükendi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, bu amiral gemisi cihazlar için gelen ilk siparişlerin toplam sayısı 7 milyon adedi aştı. Bu durum, Apple ürünlerine Asya bölgesinde, özellikle de Çin'de hala büyük bir talep olduğunu ve yerel tüketicilerin yeni nesil teknolojileri büyük bir hevesle beklediğini açıkça gösteriyor.

Satış rakamları önceki nesilden neredeyse iki kat daha yüksek

Analitik veriler, yeni akıllı telefon serisinin sadece hızlı satılmakla kalmayıp, aynı zamanda finansal göstergeler açısından da geçmiş rekorları kırdığını gösteriyor. Özellikle Tmall satış platformunda kaydedilen sonuçlar, pazardaki keskin büyümeyi net bir şekilde ortaya koydu.

Bu platformda 15 Eylül itibarıyla hesaplanan toplam ciro miktarının, önceki nesil akıllı telefonların aynı dönemdeki göstergelerinden neredeyse iki kat daha yüksek olduğu belirlendi. Bu, tüketicilerin daha pahalı ve gelişmiş Pro versiyonlarına daha fazla eğilim gösterdiği anlamına geliyor.

Taobao platformundaki ilk saatlik sonuçlar

Ayrıca Taobao platformunda da benzeri görülmemiş bir hareketlilik gözlemlendi. Paylaşılan bilgilere göre, ön siparişlerin başlamasından sonraki ilk bir saat içinde iPhone 18 Pro serisi cihazlar, geçen yıl tanıtılan iPhone 17 Pro'nun göstergelerini iki kattan fazla geride bırakmayı başardı.

Bu yüksek göstergeler, Apple'ın Çin'deki konumunun yoğun rekabet koşullarında bile istikrarlı olduğunu ve yeni amiral gemilerinin tüketicilerin beklediği teknolojik değişimleri sunabildiğini gösteriyor. Uzmanlar, bu hızın küresel tedarik zincirleri ve toplam satış hacmi üzerinde de olumlu bir etki yaratacağını tahmin ediyor.