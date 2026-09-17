Semerkant'taki Satranç Olimpiyatları'nın 2. turunda Özbek kadın satranççıları kimlerle karşılaşacak?

Kadim ve her daim genç Semerkant şehrinin ev sahipliği yaptığı 46. Dünya Satranç Olimpiyatları'nda rekabet her geçen dakika kızışıyor. Turnuvanın açılış gününde Özbekistan'ın tüm erkek ve kadın takımları — toplam 6 kadromuz rakiplerine hiçbir şans tanımayarak turnuvaya yüzde yüzlük galibiyetle başladı. Özellikle kadın büyükustalarımızın sergilediği güvenli ve etkileyici oyunlar, dünya satranç uzmanlarının dikkatini çekti. Bugün ise Semerkant'taki turnuva salonunda daha çetin ve sorumluluk gerektiren 2. tur maçları oynanacak.

İsviçre sistemine göre belirlenen eşleşmelere göre, ana kadın milli takımımız Güney Amerika'nın dişli rakibi Ekvador ile karşılaşırken, genç yeteneklerden oluşan üçüncü takımımız dünya satrancında büyük bir ekole sahip olan Avrupa devi İspanya ile masaya oturacak. İkinci takımımız ise Arap dünyasının güçlü temsilcisi Ürdünlü kızlarla kozlarını paylaşacak.

Peki, Gulruhbegim Tohirjonova ve Umida Omonova liderliğindeki ana kadro, Ekvador'u hangi taktikle dize getirecek, üçüncü takımımız İspanya karşısında bir sansasyon yaratabilecek mi ve kızlarımızın bu yürüyüşü Semerkant Olimpiyatları'nda madalya kürsüsünü garantileyebilecek mi?

«2. Tur Eşleşmeleri»: Kadın takımlarımızın rakipleri ve eşleşmeler

Bugünkü turda kızlarımızı bekleyen zorlu karşılaşmalar:

Ekvador — Özbekistan-1: Ana kadromuz Güney Amerika temsilcilerine karşı mücadele verecek; takımımızın temel hedefi, tüm masalarda inisiyatifi ele alarak maksimum puanla liderliği pekiştirmek;

Özbekistan-3 — İspanya: Turnuvanın en karmaşık ve ilginç eşleşmesi: genç yeteneklerimizden oluşan 3. takımımız, Avrupa'nın büyükustalarla dolu köklü takımı İspanya'ya karşı mücadeleye girişecek;

Ürdün — Özbekistan-2: İkinci kadromuz, Asya ve Orta Doğu'nun deneyimli temsilcileri olan Ürdünlü kızlara karşı deplasman statüsündeki zorlu maçta galibiyet için savaşacak;

İsviçre sistemi baskısı: İlk turdaki kolay rakiplerin aksine, 2. turda rating puanları birbirine yakın takımlar karşılaştığı için her hamle ve hata, tüm takımın kaderini doğrudan etkileyecek.

1. turda mutlak zafer: Kızlarımızdan %100'lük ustalık dersi

Olimpiyatın ilk gününde kadın takımlarımızın elde ettiği ses getiren sonuçlar:

Özbekistan (1. Takım) 4:0 Trinidad ve Tobago: Ana takımımız kalitesini tam anlamıyla gösterdi — Gulruhbegim Tohirjonova, Umida Omonova, Nilufarxon Imomqo‘ziyeva ve Guldona Karimova rakiplerine sadece puan değil, beraberlik dahi vermeyerek mutlak üstünlük sağladı;

Özbekistan (2. Takım) 3:1 Togo: İkinci kadroda Madinabonu Xalilova, Asal Salimova ve Mumtozbegim Mansurova güvenli galibiyetler alarak takıma önemli üç puan kazandırdı;

Özbekistan (3. Takım) 4:0 Tanzanya: Genç yeteneklerimiz Zilola Aktamova, Maftuna Bobomurodova, Shohina Ahmedova ve Barchinoy Shokirjonova hiçbir dirençle karşılaşmadan Afrikalı rakiplerini mağlup etti;

Tarihi denge: Ev sahibi olarak üç kadın takımımızın da ilk turu aynı şekilde büyük galibiyetlerle başlaması, Özbek kadın satrancında yeni bir neslin yetiştiğini kanıtladı.

Ekvador, İspanya ve Ürdün: Rakipler nasıl bir tehlike oluşturabilir?

2. tur maçları öncesinde uzmanların analitik sonuçları:

Ekvador'un sırrı: Latin Amerika temsilcileri genellikle savunma ve kapalı pozisyonlarda güçlüdür, bu yüzden ana kadromuzdan açılıştan itibaren inisiyatifi almaları ve hücum baskısı kurmaları bekleniyor;

İspanya engeli — büyük bir sınav: Gençlerimiz için İspanya ile maç gerçek bir sınav olacak; bu maçta alınacak her yarım puan bile uluslararası arenada büyük yankı uyandırabilir;

Ruhsal üstünlük: Kendi ülkelerinde, binlerce taraftarın gözü önünde mücadele eden satranççı kızlarımız için ev sahibi olma faktörü, bir kez daha ekstra güç ve motivasyon sağlayacak.

Semerkant semaları altında gerçekleşen 46. Dünya Satranç Olimpiyatları'nın 2. turunda, tüm vatandaşlarımız adına satranççı kızlarımıza başarılar ve parlak galibiyetler diliyoruz!

Sizce, Özbekistan'ın genç kadın 3. takımı, Avrupa'nın köklü devi İspanya'ya karşı mücadelede başarılı bir sonuç alarak turnuvanın ana sürprizini yapabilecek mi? Ana takımımız Ekvador karşısında yine 4:0'lık «sıfıra karşı» galibiyeti tekrarlayabilecek mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Semerkant'taki tarihi Satranç Olimpiyatları'na dair bu sıcak haberi tüm spor severlerle ve yakınlarınızla paylaşın!