Gazeteci beş ayıyı 5.500 mil uzağa taşıdı

İngiliz doğa korumacı ve televizyon yüzü çiftçi Jimmy Doherty, Güney Kore'dekibir ayı safra çiftliğinden beş Asya siyah ayısını kurtararak onları 5.500 mil uzaklıktaki İngiltere'ye getirdi.

Bara, Rumi, Seybit, Yon-gi ve Huimang 20 yıldan uzun süre paslı demir kafeslerde tutuldu. Şimdi Suffolk bölgesindeki Ipswich yakınlarında bulunan Jimmy's Farm and Wildlife Park'a yerleştirildiler. Bu haber Need To Know tarafından duyuruldu.

Jimmy, 16 Eylül'de sosyal medyada kurtarma operasyonu hakkında bilgi verdi. Altı ay önce Güney Kore'ye gittiğini, ayıların zor koşullarda yaşadığını gördüğünü ve onları İngiltere'ye getirmeye söz verdiğini söyledi.

Bu, Asya siyah ayılarının İngiltere'ye ilk kez nakledilmesi olarak kayıtlara geçti. Çiftlikten çıkarılan hayvanlar özel bir veteriner merkezinde rehabilite edildikten ve yolculuk için sağlıklı oldukları onaylandıktan sonra özel konteynerlerle taşındı.

Ayıları şimdi nasıl bir hayat bekliyor?

Ayılar “Moon Bear Islands” (Ay Ayısı Adaları) adı verilen özel bir ormanlık alanda yaşayacaklar. Ağaçlar, yeşil alanlar, akan sular ve göletlerin bulunduğu bu alanda, uzun yıllar sonra yiyecek arama, ağaca tırmanma ve yüzme imkanına sahip olacaklar.

Beş ayının da yavruyken annelerinden koparıldığı belirtiliyor. Aralarındaki en yaşlısı olan Bara, 1998 yılında çiftliğe getirilmiş ve 27 yıl boyunca aynı kirli demir kafeste tutulmuş. Kurtarılana kadar havuz görmeyen Bara, veteriner merkezinde ilk kez banyo suyunu merakla inceledi.

Kardeşler Yon-gi ve Rumi yaklaşık 20 yıl aynı kafeste yaşadılar. Seybit ise esaret altındayken kendisinden küçük olan Huimang'ı koruyup kolladı.

Güney Kore'de ayı çiftçiliği 1980'lerin başında başladı. Safra keseleri geleneksel tıpta kullanılıyordu. Ayı safrası, bazı karaciğer hastalıkları ve safra taşı tedavisinde kullanılan ursodeoksikolik asit içeriyor, ancak bunun sentetik alternatifleri de mevcut.

2014 yılında ülkedeki çiftliklerde yaklaşık 1.000 ayı tutuluyordu. 2022'de hükümet, çiftçiler ve hayvan hakları örgütleri ticareti sonlandırmak için anlaşmaya vardı.

1 Ocak 2026'dan itibaren ayıların üretilmesi, çiftliklerde tutulması ve safralarının alınması resmen yasaklandı.

Ancak Güney Kore'de hala yardıma muhtaç yaklaşık 200 ayı bulunuyor. Jimmy Doherty, yerel ortaklarla birlikte onlara da yeni bir yuva bulmak için çalıştığını belirtti.

Space for the Wild ve Jimmy's Farm kuruluşları, kurtarma çalışmalarını desteklemek için “Bears Behind Bars” (Parmaklıklar Ardındaki Ayılar) kampanyasını başlattı. Bu kampanya aracılığıyla yaklaşık 3.700 bağışla 90 bin sterlinden fazla para toplandı.

Ayılar başlangıçta ziyaretçilerden uzak tutularak yeni ortama alışmaları sağlanacak. Tamamen uyum sağladıklarında halk onları görme fırsatı bulacak.