«UFC sözleşmesi!»: Dana White 4 dövüşçüyü seçti!

Karma Dövüş Sanatları (MMA) dünyasının en prestijli arenası sayılan Las Vegas'ta bir başka tarihi gece daha yaşandı. UFC başkanının yeni yetenekleri keşfetmek için düzenlediği ünlü Dana White's Contender Series'in (DWCS) 10. sezonunun altıncı haftası, mutlak rekorlar ve çarpıcı nakavtlarla sona erdi. Şovun sonunda Dana White, oktagonda gerçek bir ustalık sergileyen dört dövüşçüye elit lig ile hayalini kurdukları resmi sözleşmeyi sundu. Gecenin en parlak ve ses getiren kahramanı ise Orta Asya'dan, özellikle Kırgız Cumhuriyeti'nden gelen ve kariyerinde henüz mağlubiyet yüzü görmemiş Akbar Abdullayev (14-0) oldu.

Hafif sıklette oktagona çıkan Kırgız nakavtçı, Brezilyalı rakibi Ednilson Santos'u sadece 19 saniyede vahşice devirerek, Dana White dahil salondaki herkesi ayağa kalkıp alkışlamaya zorladı. Ayrıca 45 saniyelik nakavt kaydeden Mayton Pereira, rakibini ilk rauntta ezip geçen Igor Cavalcanti ve pes ettirme (submission) ile zafer kazanan Luis Hernandez de resmen UFC dövüşçüsü oldu. Gecenin beşinci galibi olan Trey Ogden ise puanla kazanmasına rağmen White tarafından sözleşme alamadı.

Peki, Akbar Abdullayev'in 19 saniyelik rekoru UFC hafif sıklet sıralamasını nasıl etkileyecek, Dana White beşinci galibi neden pas geçti ve yeni çağrılan dörtlü ligde nasıl bir ses getirebilir?

«19 ve 45 saniyelik dehşet»: DWCS 6. haftasının nakavt kroniği

Gece boyunca erken biten şiddetli sonuçlar:

Akbar Abdullayev (14-0) — 19 saniyelik zafer: Kırgızistanlı dövüşçü, maçın gongu çalar çalmaz agresif bir saldırıya geçerek Ednilson Santos'u sadece 19 saniyede yere serdi ve gecenin en hızlı nakavtının sahibi oldu;

Mayton Pereira (9-3) — 45 saniyelik «mermi yumruk»: Yarı orta sıklette Zivan Hunt'ı ilk dakikada nakavt eden Pereira, acımasız yumruk gücünü sergiledi;

Igor Cavalcanti (14-2) — 1. rauntta net TKO: Orta sıklette Oscar Ravello'yu ilk raundun 1:38. dakikasında teknik nakavtla mağlup ederek organizasyon yönetiminin dikkatini çekti;

Luis Hernandez (8-0) — kusursuz pes ettirme: Orta sıkletin bir diğer yenilmez ismi, ikinci raundun 1:01. dakikasında Hugo Guillon'u boğma hamlesiyle pes etmeye zorladı;

Sözleşmesiz kalan galip: Trey Ogden maçını galibiyetle bitirse de, 3 raunt süren sıkıcı ve savunma ağırlıklı dövüşü nedeniyle Dana White ona sözleşme teklif etmemeye karar verdi.

UFC resmi sözleşmesine sahip 4 yeni yıldız

Dana White'ın seçimi ve dövüşçülerin sıkletleri:

Akbar Abdullayev (Kırgızistan, 14-0): Hafif sıklete (70 kg) giren, mağlubiyetsiz ve durdurulamaz bir güç olarak değerlendiriliyor;

Mayton Pereira (Brezilya, 9-3): Yarı orta sıklette (77 kg) güçlü yumruk ve nakavt potansiyeline sahip dövüşçü;

Igor Cavalcanti (Brezilya, 14-2): Orta sıklet (84 kg) elitleri arasına katılan, ağır yumruklu çok yönlü sporcu;

Luis Hernandez (ABD, 8-0): Orta sıklet klasmanında yerde çok güçlü ve yenilgisiz bir grappling ustası.

Orta Asya MMA okulu: Abdullayev ile yeni bir dönem

Bu zaferin bölgemiz sporu için stratejik önemi:

Yenilmez rekor (14-0): Abdullayev'in profesyonel kariyerindeki 14 maçın tamamını kazanması, onun organizasyon için hazır bir üst düzey aday olduğunu kanıtlıyor;

Dana White'ın kişisel takdiri: UFC patronu, genellikle bu kadar hızlı ve izlenmesi keyifli finişler kaydeden sporcuları hemen büyük kartlara dahil etmeyi sever;

Güçlü sıklet sınavı: Hafif sıklet, UFC'nin en rekabetçi ve yıldızlarla dolu bölümüdür; Abdullayev'in ilk ona doğru yürüyüşü bölgemiz hayranları için büyük bir olay olacak.

Dana White's Contender Series arenasındaki bu 19 saniyelik nakavt ve yeni imzalanan anlaşmalar, Orta Asya dövüş sanatları okulunun dünyanın en büyük sahnesinde rakipsiz olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sizce 19 saniyede dehşet verici bir nakavt kaydeden Akbar Abdullayev, UFC'nin ateşli hafif sıklet klasmanında yakında şampiyonluk kemerinin ana adayı olabilir mi? Dana White'ın puanla kazanan dövüşçüye sözleşme vermeyip sadece erken bitirenleri seçmesi doğru bir karar mı? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bölgemizin MMA dünyasındaki bu mutlu tarihi başarıyı tüm dövüş sanatları tutkunları ve arkadaşlarınızla paylaşın!