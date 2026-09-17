iPhone 18 Pro Max ve Samsung Galaxy S26 Ultra kameraları karşılaştırıldı

·9·Teknoloji
iPhone 18 Pro Max ve Samsung Galaxy S26 Ultra kameraları karşılaştırıldı

Akıllı telefon pazarının önde gelen amiral gemileri olan iPhone 18 Pro Max ve Samsung Galaxy S26 Ultra modellerinin yetenekleri ilk kez uygulamalı olarak karşılaştırıldı. Ünlü teknoloji blog yazarı Mrwhosetheboss'un YouTube kanalında sunduğu bu karşılaştırma, yeni nesil mobil fotoğrafçılık arasındaki rekabeti gözler önüne serdi ve kullanıcılar arasında hararetli tartışmalara yol açtı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, söz konusu kamera karşılaştırması yayınlanır yayınlanmaz internet kullanıcıları ve uzmanlar arasında çeşitli tartışmalara kapı araladı. Her iki akıllı telefon da kendine has çekim teknolojilerine ve AI algoritmalarına dayansa da, yazılımın ilk işleme süreci birçok kişinin eleştirisine maruz kaldı.

Samsung fotoğrafları ve AI eleştirileri

Birçok kullanıcı, Samsung Galaxy S26 Ultra modelinin standart moddaki görüntü işleme sürecinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Özellikle ağda "kremsi-mumsu efekt" ifadesi geniş çapta tartışılıyor. Bazı gözlemciler, AI algoritmalarının fotoğraftaki insan yüzünü değiştirdiğini, hatta blog yazarı Arun'un dış görünüşünü Güney Koreli birine benzettiğini kinayeli bir dille belirttiler.

Ayrıca, yorumcuların ve sıradan alıcıların görüşleri renk dengesi konusunda iki farklı kutba ayrıldı. Bazı kullanıcılar iPhone 18 Pro Max'in kareyi biraz sarı renge kaydırdığını belirtirken, Samsung'un aksine görüntüleri aşırı beyaz ve soğuk tonlarda gösterdiğini yazıyorlar.

Tüketicilerin nihai tepkisi

Tartışmalar sırasında bazı kullanıcılar her iki cihazın sonucunun da vasat olduğunu, aralarındaki farkların hararetli tartışmalara değmeyecek kadar yakın olduğunu vurguladılar. Bununla birlikte, yapıcı yaklaşımı tercih eden bir kısım kullanıcı, Samsung cihazındaki AI ayarlarını manuel olarak değiştirdikten sonra elde edilen sonuçların keskin bir şekilde iyileştiğini gösteren kendi fotoğraflarını da paylaştılar.

Bu karşılaştırma, günümüzde amiral gemisi akıllı telefon seçiminde sadece optik modüllerin değil, aynı zamanda yazılım ve AI algoritmik ayarlarının da belirleyici bir öneme sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Gelecekte yazılım güncellemeleri yoluyla üreticilerin bu eksiklikleri gidermesi bekleniyor.

AppleSamsungiPhoneGalaxyTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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