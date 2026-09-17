Havai fişekler nedeniyle uçak inişini iptal etmek zorunda kaldı

·9·Dünya
Havai fişekler nedeniyle uçak inişini iptal etmek zorunda kaldı

Yolcu uçağı pilotları, havalimanına iniş yapacakları sırada havada patlayan havai fişekleri görünce ani bir manevra yaparak inişi iptal etmek zorunda kaldı.

Olay, 14 Eylül Pazartesi akşamı Guatemala'nın Flores şehrindeki Mundo Maya Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Uçak iniş için alçalırken, ülkenin Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi yapılıyordu.

Ancak havai fişeklerin uçağın son yaklaşma rotasına yakın bir yerde patladığını fark eden Avianca havayolu ekibi, güvenlik gerekçesiyle inişe devam etmeme kararı aldı.

Pilotlar pas geçme, yani inişi iptal edip uçağı tekrar yükseltme manevrasını gerçekleştirdi. Ardından hava aracı havalimanının bekleme rotasına dönerek ikinci kez iniş yaklaşmasına başladı. Bu durum Need To Know tarafından bildirildi.

Uçak ikinci denemede havalimanına başarıyla iniş yaptı. Olay sonucunda yolcular ve mürettebat arasında yaralanan olmazken, uçakta da herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Bu olay, uçakların iniş rotasına yakın yerlerde havai fişek patlatmanın hava trafiği için nasıl bir tehlike oluşturabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Mundo Maya HavalimanıAviancaGuatemalaHavai FişeklerHavacılık Güvenliği
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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