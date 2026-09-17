Messi'den gol ve asist: Inter Miami tarihi Campeones Cup zaferini kazandı

Kuzey Amerika futbolunda kıtanın iki dev ligi olan MLS ve Meksika'nın Liga MX şampiyonlarını karşı karşıya getiren prestijli Campeones Cup mücadelesi, mutlak bir tarihi zaferle sonuçlandı. Miami'deki Nu Stadium arenasında Meksika'nın efsanevi kulübü Cruz Azul'u ağırlayan Inter Miamiizleyicilere yüksek beceri ve soğukkanlılık sergileyerek 2-0'lık net bir galibiyete imza attı. Maçın gerçek lideri haline gelen Lionel Messi önce 24. dakikada yakın arkadaşı Luis Suarez'in şık pası sonrası perdeyi açtı, ardından 81. dakikada orta saha oyuncusu Casemiro'ya harika bir top göndererek ikinci golün asistini yaptı.

Bu başarı sayesinde Inter Miami, tarihinde ilk kez prestijli Campeones Cup kupasını havaya kaldırdı ve Meksikalıların bir yıllık hegemonyasına son verdi. Peki, Messi ve Suarez ikilisi Meksika devini nasıl çaresiz bıraktı, Casemiro Miami'nin oyununa nasıl bir kalite kattı ve De Paul önderliğindeki yıldızlar topluluğu Florida ekibini nasıl yenilmez bir güç haline getiriyor?

«Suarez pas verdi, Messi attı, Casemiro bitirdi»: Maçın gol kronolojisi

Nu Stadium'da gerçekleşen uluslararası finalin belirleyici anları:

24. dakika (1-0): Taraftarların yıllarca izlemekten keyif aldığı Barcelona klasiği Miami'de tekrarlandı — Luis Suarez'in uygun pasından sonra Lionel Messi topu ağlara göndererek skoru açtı;

81. dakika (2-0): Maçın kaderini belirleyen an: Messi'nin yaratıcı ve isabetli pasını tecrübeli Brezilyalı yıldız Casemiro gole çevirerek tabeladaki nihai skoru belirledi;

Tarihi ilk kupa: Bu galibiyet Inter Miami müzesini bir uluslararası ödülle daha zenginleştirdi — kulüp tarihinde ilk kez Campeones Cup şampiyonu oldu;

Meksika rövanşı alındı: Hatırlatmak gerekirse, bu süper kupa formatındaki turnuvada geçen yıl Meksika'nın Toluca kulübü zafer kazanmıştı, bu yıl ise ABD kulübü kupayı evinde tuttu.

Yıldızlar kervanı: Inter Miami'nin sahaya çıkan kadrosu

Uluslararası finalde yer alan ana güçler ve değişiklikler:

Kaleci ve savunma: St. Clair (kaleci), Moore (Lujan, 77), Casemiro, Fray ve Caicedo (Mikael, 70) — savunma hattı Meksikalıların hızlı ataklarını hatasız bir şekilde etkisiz hale getirdi;

Orta saha: Bright, Galarza (Shou, 62) ve dünya şampiyonu Rodrigo de Paul — top kontrolü ve ikili mücadelelerde tam üstünlük sağladı;

Hücum üçlüsü: Berterame (Regilon, 70), Lionel Messi ve Luis Suarez — rakip savunmayı 90 dakika boyunca yoğun baskı altında tuttu.

Campeones Cup nedir ve ödülün stratejik önemi nedir?

Turnuva formatı ve Inter Miami'nin yeni zirvesi:

İki lig şampiyonunun savaşı: Campeones Cup, her yıl geleneksel olarak tek maçlık formatta, MLS son şampiyonu ile Meksika Liga MX'in 'Şampiyonların Şampiyonu' arasında düzenlenen prestijli bir süper kupadır;

Messi'nin etkisi: 39 yaşına yaklaşırken bile dünya futbolunun yaşayan efsanesi, büyük finallerde galibiyet golleri ve asistlerle kulübe kupalar kazandırmaya devam ediyor;

Uluslararası statü: Inter Miami kısa sürede sadece ABD içinde değil, tüm CONCACAF bölgesinde en güçlü ve yenilmez marka haline geldi.

Lionel Messi ve Casemiro'nun parlak oyunuyla kazanılan bu ödül, Inter Miami projesinin sadece pazarlama için değil, büyük zaferler ve tarihi kupalar için yaratıldığını bir kez daha kanıtladı.

Sizce Lionel Messi ve Luis Suarez ikilisi bu sezon Inter Miami'ye daha kaç uluslararası kupa kazandırabilir? Casemiro ve Rodrigo de Paul'ün gelişi takımı dünya çapında bir kulüp haline getirdi mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Messi'nin bir sonraki tarihi kupa zaferi analizini tüm futbolsever arkadaşlarınızla paylaşın!