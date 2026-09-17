Semerkant'ta 2. Tur: Satranç Olimpiyatı'nda Özbekistan Milli Takımları Yeni Bir Sınavda

·4·Spor
Semerkant'ta 2. Tur: Satranç Olimpiyatı'nda Özbekistan Milli Takımları Yeni Bir Sınavda

Kadim ve genç Semerkant şehrinde başlayan 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda mücadele kızışıyor. Turnuvanın ilk turunda ev sahibi olarak masaya oturan Özbekistan'ın tüm erkek ve kadın takımları — toplam 6 milli takımımız rakiplerine hiçbir şans tanımayarak turnuvaya yüzde 100'lük galibiyet oranıyla başlamıştı. 1. turdaki bu zaferin ardından bugün, 2. turda büyükustalarımızı çok daha ciddi ve karmaşık sınavlar bekliyor.

İsviçre sistemine göre belirlenen yeni eşleşmelere göre, şampiyonluğu koruyan Özbekistan ana milli takımı Güney Amerika'nın güçlü temsilcisi Peru ile kozlarını paylaşırken, genç yeteneklerden oluşan üçüncü takımımız dünyanın en prestijli satranç okullarından biri olan Almanya karşısında gerçek bir sansasyon yaratmaya çalışacak. İkinci takımımız ise Afrika'nın deneyimli temsilcisi Cezayir'i test edecek.

Peki, Nodirbek Abdusattorov liderliğindeki ana kadro Peru'nun direncini kolayca kırabilecek mi, genç büyükustalarımız Almanya elitlerine karşı nasıl bir sürpriz hazırlıyor ve Semerkant Olimpiyatı'nın 2. turu puan durumunda nasıl bir güç dengesi kuracak?

«2. Tur Savaşı»: Erkek milli takımlarımızın rakipleri ve eşleşmeleri

Bugün Semerkant masalarında yaşanacak şiddetli karşılaşmalar:

  • Özbekistan-1 — Peru: Ana kadromuz Güney Amerika kıtasının deneyimli takımına karşı mücadele verecek; hedef, bir sonraki maksimum puanları alarak tek başına liderliği korumak;

  • Almanya — Özbekistan-3: Turnuvanın en ilginç ve tehlikeli maçı: genç satranççılardan oluşan 3. takımımız, Avrupa'nın büyükustalarla dolu süper takımı Almanya'ya karşı masada ciddi bir savaş verecek;

  • Cezayir — Özbekistan-2: İkinci takımımız, Kuzey Afrikalılara karşı beyaz ve siyah taşlarla mutlak galibiyet için mücadeleye başlayacak;

  • Baskı ve sorumluluk: İlk turdaki zayıf rakiplerin aksine, 2. turda taktik hatalar affedilmeyecek ve her masadaki puan altın değerinde olacak.

1. turdaki yüzde 100'lük performans: Özbek satrancının eşsiz gücü

Olimpiyatın açılış gününde kaydedilen mutlak rekorun detayları:

  • 6 takım, 6 büyük galibiyet: Erkekler ve kadınlar kategorisinde yarışan 1, 2 ve 3. milli takımlarımızın tamamı 1. turu ustalık dersiyle tamamladı;

  • Erkeklerin kahramanlığı: Ana takımımız Jamaika'yı 4:0 mağlup ederken, 2. takımımız Afganistan'ı (3:1), 3. kadromuz ise Mali'yi (3,5:0,5) geride bıraktı;

  • Kızlarımızın hızı: Kadın ana milli takımımız Trinidad ve Tobago'yu 4:0, üçüncü takımımız Tanzanya'yı 4:0, ikinci takımımız ise Togo'yu 3:1'lik skorlarla mağlup ederek turnuvanın en parlak takımı statüsünü onayladı.

Peru, Almanya ve Cezayir: Rakiplerin gücüne analitik bir bakış

Bugünkü partilerin kaderini belirleyebilecek önemli noktalar:

  • Peru'nun zorlu stili: Latin Amerika temsilcileri, beklenmedik açılışlar ve agresif taktik pozisyonlar yaratma konusunda tehlikeli kabul ediliyor;

  • Almanya engeli: Özbekistan'ın 3. takımı için Almanya ile karşılaşma, uluslararası düzeyde seviyesini kanıtlamak ve büyük ses getirmek için harika bir fırsat;

  • Takım dayanışması: Satranççılarımızın her partide sadece kişisel çıkarları için değil, takım galibiyeti için mücadele etmesi bekleniyor.

Semerkant'ta devam eden Dünya Satranç Olimpiyatı'nın 2. turu, milli satranç temsilcilerimiz için gerçek bir ustalık ve irade sınavına dönüşecek.

Sizce, Özbekistan'ın gençlerden oluşan 3. takımı, dünyanın en güçlü devlerinden biri olan Almanya'ya karşı layık bir direnç gösterip sansasyon yaratabilecek mi? Peru ve Cezayir ile olan maçlarda takımlarımızdan başka ne tür büyük skorlu galibiyetler bekliyorsunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Semerkant'ta yaşanan bu tarihi zeka savaşının özetini tüm satrançseverler ve vatandaşlarımızla paylaşın!

Dünya Satranç OlimpiyatıSemerkantPeru Satranç TakımıAlmanya Satranç TakımıÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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