«İnanılmaz 49. kupa»: Lionel Messi futbol tarihinde mutlak bir rekor kırdı

Dünya futbol tarihinde bugüne kadar hiçbir insanın ulaşamadığı mutlak rekor daha da yukarı taşındı. Inter Miamikulübünün kaptanı ve yaşayan efsane Lionel Messi, Meksika'nın Cruz Azul takımına karşı oynanan (2:0) Campeones Cup finalindeki zaferin ardından kariyerindeki tam 49. resmi takım kupasını havaya kaldırdı. Bu başarıyla Arjantinli dahi, futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu olarak kendi rekorunu tazeledi ve en yakın takipçileri için ulaşılamaz bir seviyeye çıktı. İkinci sırada yer alan, Barcelona'dan eski takım arkadaşı ve kariyerini noktalayan Brezilyalı Dani Alves'in 45 kupası bulunurken, Messi aradaki farkı 4 kupaya çıkardı.

Ayrıca, 2023 yılından bu yana Florida ekibinin formasını terleten 8 kez Ballon d'Or kazananı Inter Miamiformasıyla 115. maçına çıkarak kulüp kariyerindeki 100. golünü attı ve asist sayısını 58'e yükseltti. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Messi için bu henüz son değil. Peki, 39 yaşına yaklaşan futbol kralı 50. kupa sevincini ne zaman yaşayacak, bu sonucu önümüzdeki yarım asır içinde bir başkası tekrarlayabilecek mi ve Miami dönemi nasıl tarihi bir rekora dönüştü?

«Ulaşılamaz 49. zirve»: Tarihin en çok kupa kazanan futbolcuları listesi

Dünya futbolunda en çok resmi kupa kazanan oyuncuların karşılaştırması:

Lionel Messi (Arjantin) — 49 kupa: Dünya Kupası, Copa América, 4 Şampiyonlar Ligi, ulusal lig şampiyonlukları ve şimdi de Inter Miami ile kazanılan Campeones Cup, mutlak dünya rekorunu oluşturuyor;

Dani Alves (Brezilya) — 45 kupa: Kariyerini noktalayan eski savunma oyuncusu uzun yıllar zirvede yer alsa da, Messi'nin hızı karşısında ikinci sıraya geriledi;

Mutlak üstünlük: Messi, kariyeri boyunca oynadığı her kulüp ve milli takım formasıyla en az bir uluslararası veya ulusal kupa kazanma serisini kusursuz bir şekilde sürdürüyor;

Sırada 50. kupa: Kulüp ve milli takım turnuvalarındaki bir sonraki kupa, Leo için futbol tarihindeki ilk 50. takım şampiyonluğunu getirebilir.

Inter Miami'de fenomenal istatistik: 115 maçta 158 skor katkısı!

Arjantinli yıldızın ABD'deki fantastik performansının detayları:

Jübile 100. gol: 2023 yazından beri Miami formasını giyen Messi, tüm kulvarlarda 115 maça çıktı ve rakip fileleri tam 100 kez havalandırdı;

58 asist: 100 golün yanı sıra takım arkadaşlarına 58 gol pası verdi; bu da maç başına ortalama 1,37 skor katkısı anlamına geliyor;

Tarihi Campeones Cup: Meksika ekibi Cruz Azul'u 2:0 mağlup eden Inter Miami, tarihinde ilk kez bu kıtasal süper kupanın sahibi oldu;

2028'e kadar sözleşme: Messi'nin kulüple olan sözleşmesinin 2028'e kadar sürecek olması, bu rakamları daha da inanılmaz seviyelere taşımasına olanak tanıyor.

Durdurulamaz makine: Messi'nin başarısının sırrı ne?

Uzmanların Leo fenomeni üzerine analitik sonuçları:

Yaşa meydan okuyan dahi: Hız ve fiziksel güç azalsa da, saha görüşü, milimetrik pasları ve frikik golleri onu her savunma için hala korkutucu bir silah haline getiriyor;

Kazanan zihniyeti: Messi, final seviyesindeki maçlarda bile maksimum tutkuyla sahaya çıkıyor ve takım arkadaşlarına şampiyonluk ruhunu aşılıyor;

Suárez, Casemiro ve De Paul desteği: Tecrübeli yıldızların Miami'ye transferi, Leo'nun üzerindeki yükü hafifleterek yeteneğini tam anlamıyla sergilemesine zemin hazırladı.

Lionel Messi'nin 49. kupası ve Inter Miami'deki 100. golü, sadece ABD sporunda değil, tüm dünya futbol tarihinde altın harflerle yerini aldı ve tüm zamanların en büyük sporcusu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sizce Lionel Messi 2028 yılına kadar olan sözleşmesi bitene dek kupa sayısını 55'in üzerine çıkarabilir mi ve bu 49'luk rekoru gelecek nesilden biri kırabilir mi? Miami formasıyla 115 maçta 100 gol atan 39 yaşındaki Leo hala dünyanın en etkili futbolcusu mu? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve futbol tarihinin bu mutlak rekor analizini tüm Messi hayranları ve futbolseverlerle paylaşın!