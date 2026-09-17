Kadınlar çoraplarına 225 adet zayıflama iğnesi sakladı

·4·Dünya
Kadınlar çoraplarına 225 adet zayıflama iğnesi sakladı

Dört kadın, Çin sınır kontrol noktasından 225 adet "zayıflama iğnesini" gizlice geçirmeye çalışırken yakalandı. Tıbbi enjeksiyonları çoraplarına ve kıyafetlerinin ceplerine saklamışlardı.

Gümrük memurları, kadınları geniş pantolonlarla başları öne eğik ve görevlilerin gözlerine bakmadan geçerken durdurdu. Yolcuların hiçbiri, gizlice taşıdıkları zayıflama enjeksiyonlarını gümrük beyannamesinde belirtmedi.

Need To Know'un haberine göre olay, 12 Eylül'de yayınlanan gümrük bildirimine göre, kadınların Hong Kong'dan Çin ana karasına girmeye çalıştığı Luohu sınır kontrol noktasında meydana geldi.

Gümrük yetkilileri, kadınların kontrol alanına birer birer girdiklerini belirtti. Şüpheli davranışları nedeniyle görevliler tarafından ayrı bir incelemeye alındılar.

Kadınlardan birinin her iki çorabında ve cebinde paketler olduğu tespit edildi. İkinci şüphelinin sağ çorabında bir, cebinde ise bir paket daha gizlendiği görüldü.

Diğer iki kadın ise her biri birer paketi çoraplarına yerleştirmişti.

Gümrük verilerine göre, her paketin içinde 25 adet enjeksiyon kalemi bulunuyordu. Böylece ele geçirilen toplam iğne sayısı 225'e ulaştı.

Görevliler, kadınların kıyafetlerinden paketlenmiş enjeksiyonları çıkardıktan sonra bunların fotoğraflarını da paylaştı.

Resmi bildirimde yolcuların isimleri, enjeksiyonların hangi markaya ait olduğu veya ele geçirilen ürünlerin piyasa değeri hakkında bilgi verilmedi.

Enjeksiyonlar, sınırın iki tarafındaki fiyat farkı nedeniyle yasa dışı pazarda yaygın olan popüler zayıflama kalemlerine benziyordu.

Yakındaki sınır kontrol noktalarında da benzer vakalar kaydedildi. Bu tür dosyalar kaçakçılıkla mücadele birimlerine sevk edildi.

Ayrıca, ilgili ithalat izni olmaksızın beyan edilmeyen tıbbi enjeksiyonlar kaçakçılık olarak değerlendirilebilir.

Gümrük yetkilileri, dört kadın hakkında cezai işlem başlatılıp başlatılmadığı veya para cezası uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir bilgi vermedi.

Luohu Sınır Kontrol NoktasıÇin Ana KarasıZayıflama İğnesiKaçakçılıkGümrük
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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