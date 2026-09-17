Emekli olmasına rağmen oğlunun evi için çalışmak zorunda kaldı

Kuzey İrlanda'da yaşayan 63 yaşındaki eski öğretmen Deborah Anderson, oğlu için satın aldığı tek odalı dairenin masrafları nedeniyle emeklilikten sonra tekrar çalışmak zorunda kaldığını söyledi. Evin yıllık hizmet bedellerinin yaklaşık 4.300 sterline ulaştığını belirtti.

Deborah, 2018 yılında Lisburn'deki Lisburn Square kompleksinden 37 yaşındaki oğlu Ross için güvenli bir ev satın aldı. O dönemde yıllık hizmet bedeli yaklaşık 1.200 sterlindi.

Ancak 2020 yılında bu miktar 2.800 sterline yükseldi ve üzerine 250 sterlinlik sigorta ücreti eklendi. Deborah, bu değişiklik hakkında önceden uyarılmadığını söyledi. Şu anda sigorta ile birlikte yılda yaklaşık 4.300 sterlin ödüyor.

“Binlerce sterlinin nereye harcandığını bile bilmiyoruz. Bu para emeklilik birikimlerimizden çıkıyor. Bu yüzden yarı zamanlı çalışmaya geri döndüm,” dedi Need To Know'a.

Deborah, Kasım 2024'te 1.000 sterlinin üzerinde ek bir ödeme talep edildiğini ve bunun 28 gün içinde ödenmesi gerektiğini belirtti.

Söylediğine göre, 2020'deki artış, konut ve ticari alanların maliyet dağılım düzeninin değişmesiyle ilgili. Ancak bölge sakinleri bu konuda önceden istişare sürecine dahil edilmedi.

Otopark için de para ödüyor

Deborah'yı en çok rahatsız eden konulardan biri de otopark masrafları.

2023 yılında otopark elektrik giderlerinde sakinlerin payının yüzde 19'dan yüzde 64,5'e çıkarıldığını söyledi. Oğlunun dairesinde park yeri olmamasına rağmen, Deborah şu anda bu alan için yılda 1.000 sterlinden fazla ödüyor.

Ayrıca asansörler, onarım, temizlik, güvenlik ve bazı ortak alanlardaki hasarların giderilmesi masraflarının da sakinlerin hesabından karşılandığını belirtti.

Deborah, merdiven halısında takılıp düşme riski yaratan delikler oluştuğunu da vurguladı.

Daireyi satmak da zorlaştı

Deborah, hizmet bedellerindeki keskin artışın kompleksteki dairelerin satışını da zorlaştırdığını ifade etti.

“Bu daireyi satabileceğime emin değilim. Zararına satabilirim. Ancak sorunu başka birine devretmek de istemiyorum,” dedi.

Yüksek hizmet bedellerini öğrenen bazı alıcıların işlemden vazgeçtiğini, bazı mülk sahiplerinin ise fiyatı düşürmek veya evi açık artırmayla satmak zorunda kaldığını söyledi.

Deborah kısa süre önce bütçe ve onarım işleri konusundaki şikayetleri nedeniyle Ambit CRE şirketini mülk anlaşmazlıklarını inceleyen kuruma şikayet etti. Ambit CRE'den bu iddialar hakkında yorum istendi.