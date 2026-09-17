Emekli olmasına rağmen oğlunun evi için çalışmak zorunda kaldı

·1·Dünya
Emekli olmasına rağmen oğlunun evi için çalışmak zorunda kaldı

Kuzey İrlanda'da yaşayan 63 yaşındaki eski öğretmen Deborah Anderson, oğlu için satın aldığı tek odalı dairenin masrafları nedeniyle emeklilikten sonra tekrar çalışmak zorunda kaldığını söyledi. Evin yıllık hizmet bedellerinin yaklaşık 4.300 sterline ulaştığını belirtti.

Deborah, 2018 yılında Lisburn'deki Lisburn Square kompleksinden 37 yaşındaki oğlu Ross için güvenli bir ev satın aldı. O dönemde yıllık hizmet bedeli yaklaşık 1.200 sterlindi.

Ancak 2020 yılında bu miktar 2.800 sterline yükseldi ve üzerine 250 sterlinlik sigorta ücreti eklendi. Deborah, bu değişiklik hakkında önceden uyarılmadığını söyledi. Şu anda sigorta ile birlikte yılda yaklaşık 4.300 sterlin ödüyor.

“Binlerce sterlinin nereye harcandığını bile bilmiyoruz. Bu para emeklilik birikimlerimizden çıkıyor. Bu yüzden yarı zamanlı çalışmaya geri döndüm,” dedi Need To Know'a.

Deborah, Kasım 2024'te 1.000 sterlinin üzerinde ek bir ödeme talep edildiğini ve bunun 28 gün içinde ödenmesi gerektiğini belirtti.

Söylediğine göre, 2020'deki artış, konut ve ticari alanların maliyet dağılım düzeninin değişmesiyle ilgili. Ancak bölge sakinleri bu konuda önceden istişare sürecine dahil edilmedi.

Otopark için de para ödüyor

Deborah'yı en çok rahatsız eden konulardan biri de otopark masrafları.

2023 yılında otopark elektrik giderlerinde sakinlerin payının yüzde 19'dan yüzde 64,5'e çıkarıldığını söyledi. Oğlunun dairesinde park yeri olmamasına rağmen, Deborah şu anda bu alan için yılda 1.000 sterlinden fazla ödüyor.

Açık havada gülümseyerek selfie çeken bir erkek ve bir kadın.

Ayrıca asansörler, onarım, temizlik, güvenlik ve bazı ortak alanlardaki hasarların giderilmesi masraflarının da sakinlerin hesabından karşılandığını belirtti.

Deborah, merdiven halısında takılıp düşme riski yaratan delikler oluştuğunu da vurguladı.

Daireyi satmak da zorlaştı

Deborah, hizmet bedellerindeki keskin artışın kompleksteki dairelerin satışını da zorlaştırdığını ifade etti.

“Bu daireyi satabileceğime emin değilim. Zararına satabilirim. Ancak sorunu başka birine devretmek de istemiyorum,” dedi.

Yüksek hizmet bedellerini öğrenen bazı alıcıların işlemden vazgeçtiğini, bazı mülk sahiplerinin ise fiyatı düşürmek veya evi açık artırmayla satmak zorunda kaldığını söyledi.

Deborah kısa süre önce bütçe ve onarım işleri konusundaki şikayetleri nedeniyle Ambit CRE şirketini mülk anlaşmazlıklarını inceleyen kuruma şikayet etti. Ambit CRE'den bu iddialar hakkında yorum istendi.

Deborah AndersonLisburn SquareAmbit CREEmeklilikKuzey İrlanda
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Havai fişekler nedeniyle uçak inişini iptal etmek zorunda kaldıHavai fişekler nedeniyle uçak inişini iptal etmek zorunda kaldıBugün, 08:20Gazeteci beş ayıyı 5.500 mil uzağa taşıdıGazeteci beş ayıyı 5.500 mil uzağa taşıdıBugün, 01:21Kadınlar çoraplarına 225 adet zayıflama iğnesi sakladıKadınlar çoraplarına 225 adet zayıflama iğnesi sakladıBugün, 00:53İran saldırıları sonrası ABD üsleri yıkımın eşiğinde: Askerler Beyaz Saray'ın sakladığı sırrı ifşa ettiİran saldırıları sonrası ABD üsleri yıkımın eşiğinde: Askerler Beyaz Saray'ın sakladığı sırrı ifşa ettiDün, 22:54Ronaldo ve Messi'nin Instagram'daki tek bir reklam gönderisinin ne kadar olduğu belli olduRonaldo ve Messi'nin Instagram'daki tek bir reklam gönderisinin ne kadar olduğu belli olduDün, 22:53Baykonur'dan başarılı fırlatma: Soyuz-2.1b roketi 2,4 tondan fazla yükle havalandıBaykonur'dan başarılı fırlatma: Soyuz-2.1b roketi 2,4 tondan fazla yükle havalandıDün, 22:47
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı