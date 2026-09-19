Doğu Avrupa'daki askeri harekatların ve enerji altyapısına yönelik saldırıların yoğunlaştığı bir ortamda Washington, Kiev'i kapsamlı bir şekilde silahlandırmaya yönelik yeni stratejik kararını açıkladı. 18 Eylül'de ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya toplam değeri 2,68 milyar ABD doları olan hava savunma (HHM/PVO) araçları ve mühimmat satışını resmen onayladı. Bu devasa askeri paket kapsamında Ukrayna tarafı, Sovyet döneminden kalma S-300 sistemleri için özel olarak geliştirilmiş füze analogları, yüksek hassasiyetli GAM-67 füzeleri, lazer güdümlü uzun menzilli sistemler, kendinden tahrikli fırlatıcılar ve dronları tespit eden en modern radarları satın almak için resmi talepte bulundu.

Ayrıca anlaşmaya, taşınabilir fırlatma sistemleri için modernizasyon kitleri, gerekli yedek parçalar ve uzun vadeli teknik bakım garantileri de dahil edildi. ABD dış politika kurumu, bu anlaşmanın bölgedeki «temel askeri dengeyi değiştirmeyeceğini» vurgulasa da, bu denli büyük bir mali hacim ve nadir füze analoglarının tedariki, uluslararası askeri uzmanlar tarafından hava savaşının yeni bir aşaması olarak değerlendiriliyor.

Peki, 2,68 milyar dolarlık yeni hava kalkanı Ukrayna semalarını ne kadar güçlendirecek, Sovyet sistemlerinin Batı teknolojileriyle entegrasyonu nasıl çalışacak ve Pentagon'un bu kararı savaş alanındaki durumu nasıl etkileyecek?

«2,68 milyar dolarlık askeri paket»: Ukrayna neler kazanıyor?

ABD Dışişleri Bakanlığı belgesinde belirtilen temel askeri araçların listesi:

S-300 sistemleri için füze analogları: Sovyet döneminden kalma sistemlerin tükenmekte olan mühimmat sorununu çözmek için Batı'da uyarlanmış alternatif füzeler tedarik edilecek;

GAM-67 füzeleri: Hızlı ve hedefi yüksek hassasiyetle imha eden modern havacılık ve yer tabanlı füze silahları;

Lazer güdümlü uzun menzilli sistemler: Rakibin fırlatma rampalarını ve uzaktaki hava hedeflerini uzaktan imha etmeye yönelik yüksek teknolojik sistemler;

Kendinden tahrikli fırlatıcılar ve modernizasyon: Taşınabilir fırlatma platformlarını hızlı hareket etme ve radarlardan gizlenme imkanı sağlayan özel modüllerle güncelleme;

Dron tespit ekipmanları: Saldırı ve kamikaze dronların gizli rotalarını önceden tespit eden sistemler;

Teknik bakım ve onarım: Silahların savaş alanında kesintisiz çalışmasını sağlayan yedek parçalar ve mühendislik desteği.

«Sovyet sistemlerine Batı nefesi»: FrankENSAM projesinin zirvesi

Askeri uzmanların dikkatini çeken nadir teknolojik yönler:

S-300 açığına çözüm: Ukrayna ordusunun temel savunma dayanağı S-300 sistemleridir, ancak füzelerinin eksikliği en büyük sorundu; analogların üretimi bu savunma hattını yeniden canlandıracak;

Hibrit sistemlerin etkisi: Batı radarları ve yazılımlarının Sovyet platformlarına entegre edilmesiyle ucuz ve etkili bir hava kalkanı oluşturuluyor;

Kış sezonuna hazırlık: Enerji tesislerini ve şehirleri beklenen sonbahar-kış toplu hava saldırılarından korumada bu yeni sistemler ana yükü üstlenecek.

Jeopolitik analiz: Dışişleri Bakanlığı açıklaması ve cephedeki etkisi

Uluslararası güvenlik uzmanlarının sonuçları:

«Denge değişmeyecek» diplomasisi: Washington, çatışmanın doğrudan tırmanmasından kaçınmak amacıyla bu paketi saldırgan değil, tamamen savunma amaçlı silahlar olarak tanımlıyor;

Mali ölçek: 2,68 milyar dolarlık tutar, son aylarda tek bir yöne — PVO (Hava Savunma) sistemleri için ayrılan en büyük askeri alımlardan biri haline geldi;

Dron savaşına karşı yanıt: Ucuz kamikaze dronlara karşı pahalı Patriot füzelerini harcamak yerine, yeni küçük kalibreli lazerli ve modernize edilmiş füzeler savunmayı ekonomik açıdan ucuzlatıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2,68 milyar dolarlık bu kararı, Ukrayna semalarındaki rekabeti şüphesiz yeni, daha yüksek teknolojik bir aşamaya taşıyacaktır.

Sizce ABD tarafından sağlanan 2,68 milyar dolarlık bu yeni PVO sistemleri ve S-300 analogları Ukrayna hava savunmasını tamamen güçlendirebilir mi, yoksa hava saldırılarını önlemek için bu da mı yetersiz kalacak? Dışişleri Bakanlığı'nın «bölgesel denge değişmeyecek» iddiasına katılıyor musunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya askeri jeopolitiğindeki bu önemli olayın özetini tüm yakınlarınız ve arkadaşlarınızla paylaşın!