Progress MS-35 Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşıyor: 7 astronotu neler bekliyor?

·3·Dünya
Progress MS-35 Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşıyor: 7 astronotu neler bekliyor?

İnsanlığın uzaydaki ana bilim laboratuvarı olan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) doğru yola çıkan kargo aracı, bir sonraki önemli görevini tamamlamak üzere. 16 Eylül Çarşamba günü Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz-2.1b taşıyıcı roketiyle fırlatılan Progress MS-35 uzay aracı, Cumartesi günü istasyonun Poisk modülüne kenetlenecek. Moskova saatiyle 16:46'da gerçekleşmesi planlanan kenetlenme işlemi, istasyonun yaşamı ve devam eden büyük bilimsel deneyler için hayati önem taşıyan malzemeleri ulaştıracak.

Uzay kargo aracının içerisinde toplam 2,4 tonu aşkın çeşitli yük bulunuyor; istasyonun yakıt ikmali, içme suyu, yapay atmosfer için oksijen ve laboratuvar ekipmanları taşınıyor. Ancak bu uçuşun en büyük teknolojik yeniliği, açık uzayda çalışacak geleceğin robotu Teledroid'i kontrol etmek için tasarlanmış özel bir dış iskeletin (ekzoskelet) teslim edilmesidir.

Peki, yörüngede görev yapan 7 kişilik uluslararası mürettebatı hangi bilimsel deneyler bekliyor, önümüzdeki aylarda UUİ'ye ulaştırılacak android robot insanlığın uzay araştırmalarında nasıl bir dönüm noktası oluşturacak ve Progress MS-35 görevinin yörüngedeki güvenliği sağlamadaki rolü nedir?

2,4 tonluk yedek parça ve yaşam destek sistemleri: Yörüngeye neler taşındı?

Progress MS-35 kargo aracındaki değerli yüklerin temel göstergeleri:

  • Yakıt rezervi: İstasyonun irtifasını düzeltmek ve yörüngede sabit tutmak için 842 kg yakıt;

  • İçme suyu: Uluslararası mürettebatın ihtiyaçları için 420 kg temiz içme suyu;

  • Atmosfer rezervi: UUİ içindeki solunabilir ortamı zenginleştirmek amacıyla 50 kg sıkıştırılmış hava;

  • Teknik ekipmanlar: İstasyonu teknik olarak çalışır durumda tutmak ve mürettebatın günlük faaliyetleri için 525 kg ekipman ve sarf malzemesi;

  • Karmaşık bilimsel ekipmanlar: Yörünge laboratuvarında biyolojik ve fiziksel testler gerçekleştirmek için özel sistemler.

Teledroid dış iskeleti ve bilimsel laboratuvar devrimi

Uzay aracı aracılığıyla yürütülen ana bilimsel yönelimler:

  • İnsansı robotun uzaktan kontrolü: Gelecekte açık uzaya çıkarak insanın yerine ağır onarım işlerini yapacak android robot için kontrol dış iskeleti teslim edildi; robotun kendisi Kasım ayındaki bir sonraki kargo aracıyla istasyona gönderilecek;

  • Benzersiz deney programı: Gazoanalizator-FS, Biopolimer, Virtual, Vampir, Uragan ve Separatsiya adlı özel bilimsel projeler için ekipmanlar getirildi;

  • Dünya ortamını gözlemleme: Doğal afetleri uzaydan değerlendirme ve yeni uzay malzemeleri yaratma konusunda yeni bir aşama başlıyor.

Uluslararası mürettebat: İstasyonda kimler görev yapıyor?

Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda üç büyük uzay ajansının 7 temsilcisinden oluşan birleşik bir ekip görev yapmaktadır:

  • Roskosmos kozmonotları: Pyotr Dubrov, Anna Kikina ve Andrey Fedyayev;

  • NASA astronotları: Jessica Meir, Anil Menon ve Jack Hathaway;

  • Avrupa Uzay Ajansı (ESA): Fransız astronot Sophie Adenot.

Dünyadaki çeşitli jeopolitik karmaşıklıklara rağmen, astronotlar açık uzayda küresel iş birliği, insanlığın geleceği ve bilimin gelişimi adına ortak bir çalışma yürütmektedir.

Sizce uzay araştırmalarında Teledroid gibi insansı robotların ve dış iskeletlerin kullanımı, gelecekte insanların açık uzaydaki tehlikeli işlerinin yerini tamamen alabilir mi? Dünya yörüngesindeki bu tür uluslararası bilimsel projeler, insanlığın Mars ve Ay yolculuklarını ne kadar tetikleyecek? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve uzay dünyasındaki bu ilginç bilimsel analizi tüm arkadaşlarınızla ve uzay meraklılarıyla paylaşın!

Progress MS-35TeledroidUluslararası Uzay İstasyonuSoyuz-2.1bUzay Teknolojileri
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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