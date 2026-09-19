Kitap okuyanlara ödeme yapılıyor: 15 dakika için ödül

·11·Dünya
Kitap okuyanlara ödeme yapılıyor: 15 dakika için ödül

Singapur'da halkı daha fazla kitap okumaya teşvik etmek amacıyla benzersiz bir ödüllendirme sistemi başlatılıyor. Buna göre, kitap okuyan insanlar sadece bilgi değil, sanal paralar da kazanacak.

Yeni girişimde, kitap okumaya harcanan her 15 dakika için sanal para verilecek. Daha sonra biriktirilen paraların gerçek paraya dönüştürülmesi imkanı olacak.

100 sanal para — 1 Singapur doları

Sisteme göre, kullanıcı topladığı 100 sanal parayı 1 Singapur doları ile değiştirebilecek.

Böylece kitap okumak, basit bir boş zaman aktivitesinden finansal teşvik sağlayan bir faaliyete dönüşüyor. Girişimin halkı okumaya teşvik etmesinin yanı sıra, gençlerin ve yetişkinlerin dijital cihaz kullanım alışkanlıklarını da etkilemesi bekleniyor.

Amaç: Telefondan kitaba geri döndürmek

Projenin temel fikirlerinden biri, insanları sosyal medyada sürekli içerik izlemekten uzaklaştırıp dikkatlerini kitaba çekmek.

Özellikle son yıllarda yaygınlaşan «doomscrolling» — yani sosyal medyada içeriği sürekli aşağı kaydırarak izleme alışkanlığının birçok kişinin vaktini fark etmeden çaldığı vurgulanıyor.

Yeni sistem ise bu alışkanlığa alternatif olarak kitap okumayı öne çıkarıyor.

Eğer girişim beklenen sonucu verirse, kitap okumak sadece insanın bilgisini ve dünya görüşünü zenginleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda küçük de olsa finansal getiri sağlayan bir alışkanlığa da dönüşebilir.

SingapurKitap OkumaSanal ParalarDoomscrollingEğitim
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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