Sahilde bulunan İkinci Dünya Savaşı mühimmatı yerinde imha edildi

·5·Dünya
Sahilde bulunan İkinci Dünya Savaşı mühimmatı yerinde imha edildi

Birleşik Krallık'taki Essex bölgesinde sahilde yürüyüş yapan bir vatandaş, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir mühimmat buldu. Olay yerine çağrılan sahil güvenlik ekipleri, tehlikeli nesneyi uzmanlar aracılığıyla etkisiz hale getirdi.

Yaklaşık 6 inç çapındaki mühimmat, Southend-on-Sea şehrindeki Chalkwell Oaze bölgesinde tespit edildi. Şüpheli nesneyi gören vatandaş durumu ilgili birimlere bildirdi. Bu gelişme Need To Know tarafından aktarıldı.

Mühimmat ordu uzmanları tarafından patlatıldı

HM Coastguard Southend On Sea temsilcileri, sahilde bulunan nesneyi incelemek üzere ekiplerin olay yerine intikal ettiğini belirtti.

Ekipler sabah saat 7:00 sularında Chalkwell Oaze bölgesine ulaşarak, yaklaşık 600 metre güneyde, The Crowstone yakınlarında şüpheli nesneyi buldu. Uzmanlar nesnenin fotoğraflarını çekerek verileri kurtarma operasyonları koordinasyon merkezine gönderdi.

Ardından fotoğraflar, ordunun patlayıcı mühimmat imha birimi olan Army Explosive Ordnance Disposal'a sunuldu.

Başlangıçta suyun yükselmesi nedeniyle uzmanlar nesneyi hemen imha etmek yerine, suların çekilmesini bekleyip tekrar incelemeye karar verdi.

Daha sonra Southend Coastguard kurtarma ekipleri, EOD personeli ile birlikte olay yerine geri döndü. Yapılan inceleme sonucunda nesnenin gerçekten de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma, yaklaşık 6 inç çapında eski bir mühimmat olduğu doğrulandı.

Uzmanlar nesneyi başka bir yere taşımadan bulunduğu yerde patlatmaya karar verdi. Sahil güvenlik, mühimmatın insanlar için risk oluşturmayacak bir bölgede olduğunu belirtti.

HM Coastguard, halkı sahil veya denizde şüpheli nesnelere dokunmamaları konusunda uyardı.

Uzmanlar, bu tür nesnelerin dış görünüşüne bakarak güvenli olup olmadıklarını anlamanın zor olduğunu vurguladı. Bu nedenle bulunan nesneyi yerinden oynatmamak, almamak ve eve götürmemek gerekir.

Sahilde veya denizde şüpheli ya da sıra dışı bir nesne görüldüğünde, güvenli bir yere geçilmeli ve 999 numarası aranarak sahil güvenlik (Coastguard) talep edilmelidir.

Southend-on-SeaHM CoastguardOrdu EODChalkwell Oazeİngiltere
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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