Flamarion'un şovu: Paxtakor, G‘uzor'da 10 kişiyle Mash’al'i devirdi

·4·Spor
Flamarion'un şovu: Paxtakor, G‘uzor'da 10 kişiyle Mash’al'i devirdi

Özbekistan Süper Ligi'nin 22. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Taşkent ekibi Paxtakor, zorlu ve dramatik bir maçta kritik bir galibiyet elde etti. G‘uzor'daki Sho‘rtan Stadyumu'nda Muborak temsilcisi Mash’al'e konuk olan 'aslanlar', maçın henüz 10. dakikasında savunma oyuncusu Morteza Pouraliganji'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Buna rağmen tecrübeli başkent ekibi, eksik oynamasına karşın oyun disiplininden kopmadı: İlk yarıda savunmada hata yapmayan Taşkent temsilcisi, ikinci yarıda Brezilyalı forvet Flamarion'un dublesiyle rakip fileleri iki kez havalandırdı.

Maçın son anlarındaki gergin dakikalarda Mash’al oyuncusu Boburjon Asqarov da kırmızı kart gördü, 100. dakikada ev sahibinin bulduğu gol ise maçın kaderini değiştirmeye yetmedi (1:2). Bu önemli deplasman galibiyetinin ardından puanını 49'a yükselten Paxtakor, puan tablosunda tek başına liderliğe oturdu. Muborak ekibi ise 4 puanla ligin son sırasında kalarak tehlikeli bölgeden çıkamadı.

Peki, 10 kişi kalan Paxtakor, G‘uzor'da hangi taktiksel hamlelerle üç puanı hanesine yazdırdı, Flamarion'un gol krallığı yarışındaki durumu ne ve bu galibiyet Paxtakor'u 2026 şampiyonluğuna ne kadar yaklaştırdı?

«10. dakikada kırmızı kart ve Flamarion dublesi»: G‘uzor'daki maçın kronolojisi

22. haftanın merkezi ve dramatik anları:

  • İlk dakikalarda şok (10'): Paxtakor'un merkez savunmacısı Morteza Pouraliganji, yaptığı faul sonrası doğrudan kırmızı kart görerek takımını 80 dakika eksik bıraktı;

  • Flamarion'un ilk golü (51'): İkinci yarının başında Sardor Sobirxo‘jayev'in şık pasında Flamarion perdeyi açtı (0:1);

  • Duble ve galibiyetin mührü (77'): Oyuna sonradan giren Dostonbek Hamdamov'un kanattan ortasını ağlara gönderen Flamarion, skoru 0:2'ye taşıdı;

  • Son dakikalardaki gerilim: 90+1. dakikada Mash’al orta sahası Boburjon Asqarov oyundan atıldı, 100. dakikada ise Murtozayev ev sahibinin tek golünü kaydetti (1:2);

  • Puan tablosunda yükseliş: Bu galibiyetle Paxtakor 49 puanla 1. sıraya yükselirken, Mash’al 4 puanla 16. sırada kaldı.

Sho‘rtan Stadyumu'ndaki karşılaşma raporu

Süper Lig 22. hafta maçının resmi istatistikleri:

Müsabaka / Aşama

Tarih / Saat

Stadyum

Hakem kararları

Süper Lig, 22. hafta

19 Eylül 2026

Sho‘rtan (G‘uzor)

Kırmızı kartlar: 2 adet (Pouraliganji 10', Asqarov 90+1')

  • Mash’al kadrosu: Jo‘rabekov, Akramov, Tojiddinov, Abduraimov, Nuriddinov (G‘anixonov, 79), Ismoilov, Abdirahimov (Mo‘ydinov, 81), Choriyev, Ko‘charov (Murtozayev, 39), Rahimov (Ifeani, 79), Asqarov;

  • Paxtakor kadrosu: Quvvatov, Pouraliganji, Alijonov, Mozgovoy, Resan (Hamdamov, 67), Bo‘riyev, Sobirxo‘jayev, Hussayn (Chinedu, 68), Nasrullayev, Flamarion, Abdumajidov;

  • Sarı kartlar: Ismoilov 6, Rahimov 34, Sobirxo‘jayev 85, Bo‘riyev 90+3;

  • Goller: Flamarion 51', 77' — Murtozayev 100'.

Taktik analiz: Uzman görüşleri Paxtakor'un iradesi üzerine

Uzmanlar ve spor yorumcularının maç değerlendirmeleri:

  • Sarsılmaz disiplin: 10 kişi kalmasına rağmen teknik heyet, savunma ve orta saha dengesini hızla yeniden kurarak rakibe boş alan bırakmadı;

  • Flamarion'un soğukkanlılığı: Brezilyalı forvet, yakaladığı az sayıdaki fırsatı maksimum verimle kullanarak takıma şampiyonluk yolunda en kritik üç puanı getirdi;

  • Mash’al'in kullanamadığı avantaj: Sayısal üstünlüğe sahip olan Muborak ekibi, hücumda yaratıcı çözümler üretemedi ve ikinci yarıda kontra ataklarda büyük hatalar yaptı;

  • Şampiyonluk yarışı: Bu galibiyet, rakiplerinin baskısı altındaki Paxtakor'a psikolojik üstünlük sağladı ve kalan haftalarda liderliği pekiştirmek için zemin hazırladı.

G‘uzor'da eksik kadroyla alınan bu zorlu galibiyet, Paxtakor'un şampiyonluk karakterini ve her türlü zor şartta sonuç alabileceğini bir kez daha kanıtladı.

Sizce Paxtakor 10 kişiyle gösterdiği bu iradeyle şampiyonluğu hak ettiğini kanıtladı mı, yoksa Mash’al sayısal üstünlüğü değerlendiremeyerek mi kaybetti? Taşkent ekibinin liderliğini koruyabileceğini düşünüyor musunuz? Analizlerinizi yorumlarda paylaşın ve Süper Lig'in bu dramatik maçının özetini tüm futbolsever arkadaşlarınızla paylaşın!

PaxtakorMash’alFlamarionSho‘rtan StadyumuÖzbekistan Süper Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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