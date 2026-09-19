Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı

·35·Spor
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı

Özbekistan milli takımının savunma oyuncusu Abdukodir Husanov, İngiliz devi Manchester Citykadrosunda sadece ilk 11'de sağlam bir yer edinmekle kalmadı, aynı zamanda yerel taraftarların gerçek bir idolü haline geldi. İngiltere Lig Kupası 3. turu kapsamında Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester ekibi, Norwich kulübünü ağırladı ve sahadan 5-0 gibi net bir skorla galip ayrıldı. Karşılaşmada 22 yaşındaki Husanov ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca Vitor Reis ile birlikte stoper tandemini oluşturdu. Teknik direktör Enzo Maresca tarafından merkeze çekilen oyuncumuz, rakip forvetlere hiçbir fırsat tanımayarak kalesini gole kapatmada kilit rol oynadı.

Hakemin son düdüğüyle birlikte tüm Etihad tribünleri Özbek lejyoneri, Vitor Reis ve Allan'ı ayakta alkışladı; taraftarlar Husanov'un ismini haykırarak tribünleri "Huuuuus!" tezahüratlarıyla inletti. Sahadaki güven veren performansı nedeniyle istatistik devi Flashscore Abdukodir'e tam 8,1 puan verdi. "Vatandaşlar" bu farklı galibiyetle turnuvada bir üst tura yükseldi ve şimdi Brighton engelini aşmaya hazırlanıyor.

Peki, Maresca'nın taktiksel kararı Husanov'un potansiyelini nasıl ortaya çıkardı, Etihad'ın sevgisi Özbek yıldıza nasıl bir moral gücü veriyor ve Premier Lig'in önemli maçlarındaki geleceği ne kadar parlak?

«8,1 puan ve hatasız 90 dakika»: Abdukodir Husanov'un rakamlarla performansı

Oyuncumuzun Norwich karşısındaki önemli istatistikleri:

  • 90 dakikalık tam güven: Husanov, maçın ilk dakikasından sonuna kadar savunma hattını kusursuz bir şekilde yönetti;

  • Merkezdeki sağlam duvar: Daha önceki maçlarda kanatlarda denenen Abdukodir, bu kez kendi mevkisi olan stoperde Vitor Reis ile birlikte rakibe geçit vermedi;

  • Flashscore'dan 8,1 puan: Aldığı yüksek puanla takım arkadaşı Ayyub Buaddi (8,1) ile birlikte takımın en verimli dördüncü oyuncusu oldu;

  • Marka haline gelen tezahürat: Kulübün resmi sitesinin doğruladığına göre, her top kapışında tribünlerden yüksek sesle "Huuuuus!" sesleri yükseliyor.

«5 gol ve turnuvanın golcüleri»: Etihad'daki gol şöleni

Manchester City— Norwich maçının öne çıkan isimleri:

  • Floyd Samba (8,4 puan): İki gol atarak maçın oyuncusu (MVP) seçildi;

  • Rayan Cherki (8,2 puan): Yaratıcı hareketleri ve attığı golle hücuma hayat verdi;

  • Allan (8,2 puan): Orta sahayı domine etti ve bir gol kaydetti;

  • Rayan McAidoo: Takımın farklı galibiyetindeki beşinci golü atan isim oldu;

  • Sıradaki rakip — Brighton: City, bir sonraki turda pres ve hızlı hücumlarla oynayan Brighton ile karşılaşacak.

Taktiksel analiz: Enzo Maresca neden merkezi Husanov'a emanet etti?

Avrupa futbolu yorumcuları ve uzmanlarının görüşleri:

  • Çok yönlülükten liderliğe: Husanov'un hem kanatlarda hem de merkezde istikrarlı oynayabilmesi, Maresca için savunmada taktiksel esnekliği maksimuma çıkarıyor;

  • Hava topları ve ikili mücadelelerde üstünlük: Norwich'in uzun topları ve duran topları, Husanov'un pozisyon bilgisi sayesinde tamamen etkisiz hale getirildi;

  • İngiliz taraftarların büyük övgüsü: Manchester City gibi yıldızlar topluluğunda, yerel tribünlerin 22 yaşındaki Özbek savunmacı için tezahürat yapması, onun üst düzey yeteneğinin tescillendiğinin kanıtıdır.

Abdukodir Husanov'un Etihad'daki soğukkanlı ve yetenekli oyunu, Özbek futbolunun dünyanın en büyük kulüplerinde kendine yer edindiğini bir kez daha dünyaya gösterdi.

Sizce Abdukodir Husanov'un Norwich karşısındaki 8,1 puanlık süper performansı, Enzo Maresca'yı onu Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nin önemli maçlarında da ilk 11'de başlatmaya ikna etti mi? Etihad tribünlerinin "Huuuuus" tezahüratı hakkında ne düşünüyorsunuz? Analizlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek lejyonerin İngiltere'deki bu tarihi başarısını tüm futbolsever arkadaşlarınızla paylaşın!

Abdukodir HusanovManchester CityEtihadNorwichPremier Lig
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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