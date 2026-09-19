iPhone 18 Pro Max bataryası için özel mod tanıtıldı

Apple, yaklaşan amiral gemisi modeli iPhone 18 Pro Max için iOS işletim sisteminde tamamen yeni bir özellik tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, Prepare to Ship («Gönderime Hazırla») adı verilen bu özellik, cihazın önemli ölçüde artırılmış batarya kapasitesi ve büyük lityum pilli cihazların taşınmasıyla ilgili uluslararası gereklilikler nedeniyle oluşturuldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere, modern teknolojilerin gelişimi akıllı telefonların güç kapasitesinin artırılmasını gerektiriyor. iPhone 18 Pro Max amiral gemisinin batarya kapasitesi 20 Wh değerini aşıyor. Uluslararası lojistik kurallarına göre, tek hücreli batarya kapasitesi belirli bir sınırın üzerinde olan cihazların taşınmasında ek güvenlik gerekliliklerine uyulması zorunludur.

Yazılımsal kısıtlamalar ve güvenlik

Bu sorunu çözmek amacıyla Apple uzmanları, konuyu doğrudan yazılım düzeyinde halletmeye karar verdiler. Cihaz fabrikadan çıkıp ilk kez etkinleştirilene kadar sistem, bataryanın kullanılabilir kapasitesini yazılımsal olarak 20 Wh seviyesinin altında tutar. Bu, akıllı telefonun üreticiden satıcıya kadar katı kurallar çerçevesinde güvenli bir şekilde teslim edilmesini sağlar.

Kullanıcı akıllı telefonu ilk kez etkinleştirdiği anda, bu yazılımsal kısıtlama otomatik olarak kaldırılır ve bataryanın tam kapasitesinden yararlanma imkanı açılır. Buna rağmen, cihazın daha sonra tekrar taşınması gerekebilir; örneğin garanti kapsamında onarım için servis merkezine gönderilmesi, trade-in programı aracılığıyla teslim edilmesi veya başka bir şahsa satılması gibi süreçlerde.

Prepare to Ship özelliğinin çalışma mekanizması

Tam da bu tür durumlar için geliştirilen Prepare to Ship modu etkinleştirildiğinde, iPhone 18 Pro Max bataryasını otomatik olarak 20 Wh değerinin altına kadar deşarj eder. Ardından sistem geçici bir şarj kısıtlaması koyar ve cihaz hedefine ulaşana kadar bataryanın gerekli normun üzerine çıkması engellenir.

İşlemin süresi bataryanın mevcut doluluk oranına bağlı olup birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebilir. Apple, otomatik deşarj sırasında akıllı telefonun normalden daha fazla ısınabileceği konusunda uyarıyor ve bunun teknik olarak normal kabul edildiğini belirtiyor.

Eğer kullanıcı cihazdaki kişisel verileri henüz silmediyse, otomatik deşarj işlemi devam ederken telefonu kullanmaya devam etmek mümkündür. İşlem tamamlandığında, ayarlar menüsünde Ready to Ship («Gönderime Hazır») bildirimi görünür. Veriler önceden tamamen silinmişse, deşarj sırasında cihaz kullanılamaz. Bu faydalı özellik, «Ayarlar» — «Genel» — «iPhone'u Aktar veya Sıfırla» — «Prepare to Ship» bölümü üzerinden başlatılabilir.