40 santimetre suyun içinde düğün! Düğüne gelen misafirlerin sonraki hareketi herkesi şaşırttı

·10·Dünya
40 santimetre suyun içinde düğün! Düğüne gelen misafirlerin sonraki hareketi herkesi şaşırttı

Vietnam'ın Quang Tri eyaletinde düzenlenen bir düğün töreni beklenmedik bir şekilde sıra dışı bir manzaraya dönüştü. Şiddetli yağmur ve su baskınına rağmen misafirler sofrayı terk etmedi; yaklaşık 40 santimetre derinliğindeki suyun içinde durarak düğün yemeklerini yediler.

13 Eylül'de Duong My ve Thai Huynh'un düğünü aile bahçesinde yapıldı. Ancak yakınlardaki Thach Han Nehri, tropikal bir kasırga nedeniyle aniden taştı ve su, törenin yapıldığı alana girdi.

Misafirler pantolonlarını sıvayarak suyun içinde ayakta durup sofra etrafında yemek yediler. Su seviyesi yaklaşık 40 santimetreye ulaştığında, aile güvenlik gerekçesiyle töreni bir sonraki güne ertelemeyi bile düşündü.

Ancak durum kısa sürede değişti. 14 Eylül günü saat 03:00 civarında sular tamamen çekildi.

Sular çekilince gelin ve damadı karşılama töreni normal şekilde devam etti. Düğün sahipleri, beklenmedik su baskınının mutlu günlerini daha da unutulmaz bir olaya dönüştürdüğünü belirttiler.

Duong MyThai HuynhQuang TriThach Han NehriVietnam
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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