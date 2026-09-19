Aston Villa deplasmanda Tottenham'ı dize getirdi: Spurs mağlubiyetten kaçamadı

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında başkent Londra'daki muhteşem Tottenham Hotspur Stadyumu'nda gerçek bir gol festivaline ve eşi benzeri görülmemiş bir dramaya tanık olduk. Sezona taraftarı önünde çok şanssız başlayan Tottenham, kendi sahasında Birmingham ekibi Aston Villa'yı ağırladı. Unai Emery'nin öğrencileri maç boyunca skoru 0:3'e getirip rakibini adeta sahadan silerken, Londra ekibi maçın sonunda müthiş bir karakter ortaya koyarak taraftarlarını ayağa kaldırdı. Ancak son dakikalarda atılan iki gol bile ev sahibini ağır bir mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi (2:3). Dikkat çekici olan ise, Tottenham'ın bu sezon Premier Lig'deki ilk gollerini ancak 5. haftada Aston Villa kalesine gönderebilmesiydi.

Peki, 79. dakikaya kadar 0:3 önde giden Birmingham ekibi nasıl oldu da sonunda galibiyeti neredeyse elinden kaçırıyordu? Sandro Tonali ve Dominic Solanke önderliğindeki Spurs hücumu neden sadece maçın bitimine sayılı dakikalar kala uyandı ve bu kaybedilen maç Tottenham teknik direktörünün geleceğini nasıl etkileyecek?

«0:3'ten 2:3'e»: Londra'daki mücadelenin dakika dakika kroniği

5. haftanın merkez ve en gergin karşılaşmasının detayları:

İlk yarının kritik golü (45+2'): Dengeli geçen mücadelede devrenin son saniyelerinde Yohan Manzambi skoru açarak Aston Villa'yı öne geçirdi;

Nicolas Jackson'ın soğukkanlılığı (76'): İkinci yarının sonunda konuk ekip kontra atakta ev sahibi savunmasını cezalandırdı; Senegalli forvet skoru 0:2'ye getirdi;

Emiliano Buendia ve 0:3 (79'): Sadece üç dakika sonra Arjantinli oyun kurucu üçüncü golü atarak maçın kaderini tamamen belirlemiş gibi göründü;

Sezonun ilk golü ve umut ışığı (86'): Conor Gallagher ceza sahası içindeki karambolden yararlanarak Tottenham'ın Premier Lig 2026/27 sezonundaki ilk golünü kaydetti (1:3);

Van Hecke ile gelen heyecan (90+8'): Hakemin uzatma dakikalarının son anlarında Jan Paul van Hecke topu ağlara göndererek heyecanı zirveye taşıdı (2:3), ancak Spurs'ün beraberliği yakalamasına zaman yetmedi.

Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki maç protokolü ve kadrolar

Premier Lig 5. hafta karşılaşmasının tam resmi raporu:

Müsabaka / Aşama Tarih / Saat Stadyum Final Skoru Premier Lig, 5. Hafta 19 Eylül 2026 Tottenham Hotspur Stadyumu (Londra) 2 : 3

Tottenham kadrosu: Kinski, Pedro Porro (Archie Gray, 19), Van Hecke, Van de Ven, Robertson, Bentancur, Tonali, Savinho, Matheus Fernandes, Marmoush, Solanke;

Aston Villa kadrosu: Suzuki, Wan-Bissaka, Lindelöf, Mings, Ruggeri, Kamara, Joao Gomes, McGinn, Buendia, Manzambi, Jackson;

Goller: Gallagher 86', Van Hecke 90+8' — Manzambi 45+2', Jackson 76', Buendia 79';

Zorunlu değişiklik: Pedro Porro 19. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Taktik analiz: Uzmanlar ne diyor?

İngiliz futbolu analistlerinin dramatik maç hakkındaki temel sonuçları:

Villa'nın pragmatik ustalığı: Unai Emery'nin öğrencileri topa sahip olmaktan ziyade hızlı dikey çıkışlar ve savunma merkezindeki disiplin sayesinde galibiyeti kopardı;

Hücumdaki kuraklık bitti ama sorunlar devam ediyor: Tottenham nihayet 5. haftada gol attı ancak Pedro Porro'nun erken sakatlığı ve kanatlardaki boşluklar savunmayı felç etti;

Geç uyanma faktörü: Londra ekibi tüm maç boyunca sadece son 10 dakikada agresif pres ve gerçek bir baskı kurabildi; bu tür bir gecikme Premier Lig'de puan almak için yeterli olmaz;

Puan durumundaki vaziyet: Bu galibiyet Aston Villa'yı Avrupa kupaları potasına yaklaştırırken, Tottenham'ı puan tablosunun alt sıralarında ağır bir krize sürüklüyor.

Londra'da yaşanan 5 gollü mücadele, Premier Lig'in ne kadar tavizsiz ve beklenmedik senaryolara gebe olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sizce Tottenham'ın sezon başındaki bu ağır ve düzensiz oyunu teknik ekibin hatası mı, yoksa kadrodaki kilit oyuncuların formsuzluğuyla mı ilgili? Takımın son dakikalardaki hırsını sonraki haftalara taşıyabileceğini düşünüyor musunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Premier Lig'in bu dramatik karşılaşmasının özetini tüm futbolseverlerle paylaşın!