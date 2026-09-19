Nodirbek Abdusattorov'dan Semerkant'taki Satranç Olimpiyatı hakkında önemli açıklama

Semerkant'ta düzenlenen 46. Dünya Satranç Olimpiyatı, Özbekistan milli takımı için yüksek bir moralle başladı. Ev sahipliği yapılan bu tarihi turnuvada ülkenin ana erkek takımı, ilk üç turun tamamını kazanarak turnuvaya başarılı bir giriş yaptı. Özbekistan'ın bir numaralı satranç oyuncusu Nodirbek Abdusattorov, bugünkü tarihi turnuvanın kendisi için ne anlama geldiğini açıkladı.

Abdusattorov'un sözlerinden anlaşıldığı üzere, Semerkant'taki Olimpiyat sadece sıradan bir spor müsabakası değil. Özbek satranç oyuncuları için bu, kendi topraklarında, kendi taraftarlarının önünde dünyanın en prestijli satranç organizasyonlarından birinde ülkenin onurunu koruma fırsatıdır.

«Beklediğimiz anlar geldi. Kendi evimizde bu kadar büyük ölçekli bir turnuvaya ilk kez ev sahipliği yapıyoruz. Elbette, çocuklarımız için bu büyük bir gurur.»

Semerkant'taki tarihi Olimpiyat Özbekistan için nasıl başladı?

46. Dünya Satranç Olimpiyatı 16 Eylül'de Semerkant'ta başladı. Özbekistan, ev sahibi ülke olarak açık ve kadınlar kategorilerinde üçer takımla katılıyor. Ana erkek takımının kadrosunda Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov, Nodirbek Yakubboev, Shamsiddin Vohidov ve Muhiddin Madaminov yer alıyor. Takım kaptanı ise Rustam Kasimdzhanov.

Turnuvanın ilk gününde Özbekistan-1, Jamaika milli takımını 4-0 mağlup etti. Birinci masada Nodirbek Abdusattorov, Joshua Christie'ye karşı oynadığı maçı kazandı.

İkinci turda ise Özbekistan ana takımı, Peru ile oynadığı maçı da kazanarak turnuvadaki yürüyüşünü sürdürdü. Üçüncü turda ise güçlü Avusturya milli takımı 3-1 mağlup edildi.

3. turda Abdusattorov berabere kaldı, ancak takım yine kazandı

Avusturya'ya karşı oynanan merkezi maçta birinci masada Nodirbek Abdusattorov, Kirill Alekseenko ile karşılaştı. Karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Aynı zamanda Javohir Sindarov ve Muhiddin Madaminov kendi maçlarını kazanarak takıma önemli puanlar kazandırdılar. Nodirbek Yakubboev de berabere kaldı. Sonuç olarak Özbekistan-1, Avusturya'yı 3-1 yendi.

Bu sonuç, Özbekistan'ın ana takımının ilk üç turda da galip geldiği anlamına geliyor.

«Tüm kalbimizle mücadele ediyoruz»

Nodirbek Abdusattorov için ev sahibi olma faktörü, turnuvaya ayrı bir ruh ve sorumluluk yüklüyor.

Satranç oyuncusunun belirttiği gibi, milli takım her maçta sadece kişisel sonucu değil, tüm ülkenin güvenini hissederek mücadele ediyor.

«Takımımızla birlikte tüm kalbimizle mücadele ediyoruz. İşte görüyorsunuz; üç turdan sonra üç galibiyet.»

Abdusattorov'un bu sözleri, Özbekistan takımının turnuvaya olan yaklaşımını da açıkça gösteriyor. Kendi sahasında düzenlenen Olimpiyat, satranç oyuncuları için hem büyük bir fırsat hem de büyük bir sorumluluktur.

Bu Olimpiyat neden Özbek satrancı için özel bir öneme sahip?

Semerkant'taki turnuva Özbekistan'da ilk kez düzenlenen Dünya Satranç Olimpiyatı olarak tarihi bir öneme sahip. Turnuvaya 200'den fazla ülkeden temsilci katılıyor ve açık kategoride 207 takım kayıtlı.

Özbekistan ise turnuvaya güçlü bir kadroyla geldi. Ana takım, turnuvanın başlangıç sıralamasında 2720 ortalama puanla üçüncü sırada yer alıyor. Kadroda dünya satrancının en güçlü genç büyükustalarından biri olan Javohir Sindarov ve birinci masada Nodirbek Abdusattorov oynuyor.

Bu nedenle Semerkant'taki her maç sadece satranç severler için değil, Özbekistan sporu için de büyük ilgi uyandırıyor.

Abdusattorov: temel amaç güveni boşa çıkarmamak

Nodirbek Abdusattorov, düşüncelerinin en önemli noktasında halkın ve devlet başkanının güveninden bahsetti.

«Halkımızın ve Cumhurbaşkanımızın güvenini boşa çıkarmamak için her maçta tüm gücümüzle mücadele ediyoruz.»

Bu sözler, Semerkant'taki Olimpiyatın Özbekistan milli takımı için manevi açıdan ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Satrançta her maçın ayrı bir senaryosu vardır. Bir maçta galibiyet, diğerinde beraberlik kaydedilebilir. Ancak Olimpiyat formatında nihai sonuç takım puanlarıyla belirlenir. Bu açıdan bakıldığında, Abdusattorov'un birinci masadaki görevi sadece galibiyetle sınırlı değildir; o, rakibin en güçlü oyuncusuna karşı takımın çıkarlarını korur.

Semerkant'taki ilk üç turun sonucu da bunu gösterdi: Abdusattorov ilk turda kazandı, sonraki maçlarda ise takımın genel sonucuna katkıda bulundu.

Özbekistan'ı şimdi daha ciddi maçlar bekliyor

Olimpiyat henüz belirleyici aşamalarına giriyor. İlk üç turdaki üç galibiyet milli takıma önemli bir başlangıç sağladı, ancak önümüzde güçlü rakiplerle oynanacak daha birçok maç var.

Şu anda Özbekistan-1 takımı turnuva tablosunda üst sıralarda yer alıyor. Üçüncü turdan sonra ana erkek takımı, eşitlik bozma puanlarına göre 4. sırada kaydedildi.

Nodirbek Abdusattorov'un sözlerinde ise takımın morali net bir şekilde ifade ediliyor: tarihi turnuva kendi evinde yapılıyor, ilk üç turda üç galibiyet alındı ve artık her yeni maç daha büyük bir sorumlulukla oynanacak.

Semerkant'taki satranç tahtalarında daha birçok heyecan verici maç bizi bekliyor. Özbek taraftarlar için en önemlisi, milli takımın kendi evinde nasıl bir sonuç alacağıdır. Abdusattorov'un dediği gibi, satranç oyuncularının temel görevi her maçta tüm gücünü ortaya koymak ve ülkenin güvenini boşa çıkarmamaktır.