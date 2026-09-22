Bloger Nekoglay ve eşi uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yakalandı

Sosyal medyada bir dönem milyonlarca takipçisi olan, daha sonra ise skandal olaylarla tanınan 25 yaşındaki yayıncı ve bloger Nekoglay (gerçek adı Nikolay Lebedev), memleketi Moldova'da çok ağır bir suçla itham edilerek gözaltına alındı. Kişinev Emniyet Müdürlüğü'nün resmi açıklamasına göre, bloger ve eşi, evlerine düzenlenen baskın sırasında doğrudan yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı oldukları şüphesiyle yakalandı. Bu geniş kapsamlı özel operasyon çerçevesinde Moldova kolluk kuvvetleri toplam 15 kişiyi tutukladı; olayla ilgili 23 ceza davası açıldı ve 58 idari tutanak düzenlendi.

Aramalar sırasında toplam değeri 450.000 Ley'i (yaklaşık 2,16 milyon ruble veya on binlerce dolar) aşan çeşitli sentetik ve bitkisel içerikli ağır uyuşturucu maddeler delil olarak ele geçirildi. Suçlu bulunması halinde 25 yaşındaki blogeri 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası bekliyor. 2022 yılında Rusya'dan sınır dışı edildikten sonra siyasi konulara karışan, Ukrayna'yı destekleyen ve dronlar için para toplayan Lebedev'in hayatı, bugün demir parmaklıklar ardında son bulabilir.

Peki, bir internet yıldızı nasıl oldu da ulusötesi bir uyuşturucu ağına bulaştı, kendisine en ağır ceza mı verilecek ve sosyal medyadaki milyonluk kazançları onu neden kurtaramadı?

«Ev baskını, 15 şüpheli ve sentetik uyuşturucu»: Nekoglay davasının 5 ana noktası

Kişinev polisinin ortaya çıkardığı özel operasyon ve blogerin tutuklanmasına dair gerçekler:

Bloger ve eşi gözaltında: Kişinev'deki evde gerçekleştirilen ani baskın sırasında Nekoglay ve eşi, uyuşturucu ticareti şüphesiyle yakalandı;

Geniş çaplı suç ağı: Operasyon sırasında toplam 15 kişi gözaltına alındı, haklarında 23 ceza davası açıldı ve 58 tutanak tutuldu;

450.000 Leylik parti: Arama sırasında sentetik ve bitkisel kökenli yasa dışı maddeler ele geçirildi;

15 yıla kadar hapis cezası: Moldova ceza kanununa göre, uyuşturucu madde satışı ve dağıtımı suçundan bloger 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası alabilir;

Skandallarla dolu geçmişin devamı: Rusya'dan sınır dışı edilen, daha sonra Ukrayna konusunda PR ve yardım kampanyaları düzenleyen eski yayıncının kariyeri tamamen çöktü.

Nekoglay kroniği: TikTok'un zirvesinden Kişinev soruşturma cezaevine

Nikolay Lebedev'in skandal kariyerindeki keskin virajlar:

Dönemler ve aşamalar Olayların gelişimi ve blogerin eylemleri Hukuki sonuçlar 2021–2022 (Moskova dönemi) TikTok ve Twitch'te milyonlarca takipçi, yüksek kazanç ve popülarite Popülaritenin zirvesi Kasım 2022 Dron saldırısı altındaki bir askerin parodi videosunu yayınlaması Gözaltı, para cezası ve Moldova'ya resmen sınır dışı edilme 2022–2024 (Kişinev dönemi) Siyasi röportajlar, Ukrayna yararına dronlar için bağış toplama Sosyal ve siyasi provokasyonlar 2026 yılı (Mevcut durum) Eşiyle birlikte uyuşturucu ticaretiyle suçlanması Gözaltına alınma, ev aramaları ve el koyma Ceza ihtimali Yargılama süreci ve 23 ceza davası kapsamındaki soruşturma 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası

Kriminalistik ve medya analizi: Nekoglay'in kariyeri neden böyle bir felaketle sonuçlandı?

Hukukçuların, medya uzmanlarının ve kriminologların sonuçları:

«Kolay para» ve sınır tanımazlık yanılsaması: Hızla zenginleşen genç blogerler genellikle kanunun üstünde olduklarına dair hayallere kapılırlar; sosyal medyadaki gelir ve ilgi azaldığında, eski lüks hayatı sürdürmek için yasa dışı alanlara bulaşma vakaları sıkça görülür;

Özel servislerin takibindeki kişi: Sınır dışı edilen ve çeşitli siyasi beyanlarda bulunan kişiler, kolluk kuvvetlerinin sürekli operasyonel takibindedir; böyle bir durumda herhangi bir suç teşkil eden eylemin hızla ortaya çıkması kaçınılmazdı;

Sentetik uyuşturucuların tehlike düzeyi: Ele geçirilen sentetik maddeler, günümüzde gençler arasındaki en tehlikeli unsurdur; bu nedenle Moldova mahkemesinin bu tür gruplara karşı maksimum düzeyde sert bir ceza uygulaması beklenmektedir;

Sosyal medya için bir ders: Bu olay, ucuz şöhret ve kanunu hiçe sayarak isim yapan internet fenomenlerinin sonunun ne kadar acı olabileceğini gösteren açık bir örnek oldu.

Nikolay Lebedev'in skandal blogerlik hayatı, Kişinev mahkemesinin hapis kapıları önünde tamamen sona erdi.

Sizce gençler arasında milyonlarca takipçisi olan blogerlerin bu tür suçlara bulaşmasının sebebi nedir; kolay paraya alışmak mı yoksa sorumsuzluk mu? Nekoglay'e verilen 15 yıllık ceza talebi hakkında mahkeme nasıl bir karar verir? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve ağlardaki bu skandal suç hakkındaki analiz makalesini tüm arkadaşlarınızla paylaşın!