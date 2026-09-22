Bloger Nekoglay ve eşi uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yakalandı

·14·Dünya
Bloger Nekoglay ve eşi uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yakalandı

Sosyal medyada bir dönem milyonlarca takipçisi olan, daha sonra ise skandal olaylarla tanınan 25 yaşındaki yayıncı ve bloger Nekoglay (gerçek adı Nikolay Lebedev), memleketi Moldova'da çok ağır bir suçla itham edilerek gözaltına alındı. Kişinev Emniyet Müdürlüğü'nün resmi açıklamasına göre, bloger ve eşi, evlerine düzenlenen baskın sırasında doğrudan yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı oldukları şüphesiyle yakalandı. Bu geniş kapsamlı özel operasyon çerçevesinde Moldova kolluk kuvvetleri toplam 15 kişiyi tutukladı; olayla ilgili 23 ceza davası açıldı ve 58 idari tutanak düzenlendi.

Aramalar sırasında toplam değeri 450.000 Ley'i (yaklaşık 2,16 milyon ruble veya on binlerce dolar) aşan çeşitli sentetik ve bitkisel içerikli ağır uyuşturucu maddeler delil olarak ele geçirildi. Suçlu bulunması halinde 25 yaşındaki blogeri 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası bekliyor. 2022 yılında Rusya'dan sınır dışı edildikten sonra siyasi konulara karışan, Ukrayna'yı destekleyen ve dronlar için para toplayan Lebedev'in hayatı, bugün demir parmaklıklar ardında son bulabilir.

Peki, bir internet yıldızı nasıl oldu da ulusötesi bir uyuşturucu ağına bulaştı, kendisine en ağır ceza mı verilecek ve sosyal medyadaki milyonluk kazançları onu neden kurtaramadı?

«Ev baskını, 15 şüpheli ve sentetik uyuşturucu»: Nekoglay davasının 5 ana noktası

Kişinev polisinin ortaya çıkardığı özel operasyon ve blogerin tutuklanmasına dair gerçekler:

  • Bloger ve eşi gözaltında: Kişinev'deki evde gerçekleştirilen ani baskın sırasında Nekoglay ve eşi, uyuşturucu ticareti şüphesiyle yakalandı;

  • Geniş çaplı suç ağı: Operasyon sırasında toplam 15 kişi gözaltına alındı, haklarında 23 ceza davası açıldı ve 58 tutanak tutuldu;

  • 450.000 Leylik parti: Arama sırasında sentetik ve bitkisel kökenli yasa dışı maddeler ele geçirildi;

  • 15 yıla kadar hapis cezası: Moldova ceza kanununa göre, uyuşturucu madde satışı ve dağıtımı suçundan bloger 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası alabilir;

  • Skandallarla dolu geçmişin devamı: Rusya'dan sınır dışı edilen, daha sonra Ukrayna konusunda PR ve yardım kampanyaları düzenleyen eski yayıncının kariyeri tamamen çöktü.

Nekoglay kroniği: TikTok'un zirvesinden Kişinev soruşturma cezaevine

Nikolay Lebedev'in skandal kariyerindeki keskin virajlar:

Dönemler ve aşamalar

Olayların gelişimi ve blogerin eylemleri

Hukuki sonuçlar

2021–2022 (Moskova dönemi)

TikTok ve Twitch'te milyonlarca takipçi, yüksek kazanç ve popülarite

Popülaritenin zirvesi

Kasım 2022

Dron saldırısı altındaki bir askerin parodi videosunu yayınlaması

Gözaltı, para cezası ve Moldova'ya resmen sınır dışı edilme

2022–2024 (Kişinev dönemi)

Siyasi röportajlar, Ukrayna yararına dronlar için bağış toplama

Sosyal ve siyasi provokasyonlar

2026 yılı (Mevcut durum)

Eşiyle birlikte uyuşturucu ticaretiyle suçlanması

Gözaltına alınma, ev aramaları ve el koyma

Ceza ihtimali

Yargılama süreci ve 23 ceza davası kapsamındaki soruşturma

7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası

Kriminalistik ve medya analizi: Nekoglay'in kariyeri neden böyle bir felaketle sonuçlandı?

Hukukçuların, medya uzmanlarının ve kriminologların sonuçları:

  • «Kolay para» ve sınır tanımazlık yanılsaması: Hızla zenginleşen genç blogerler genellikle kanunun üstünde olduklarına dair hayallere kapılırlar; sosyal medyadaki gelir ve ilgi azaldığında, eski lüks hayatı sürdürmek için yasa dışı alanlara bulaşma vakaları sıkça görülür;

  • Özel servislerin takibindeki kişi: Sınır dışı edilen ve çeşitli siyasi beyanlarda bulunan kişiler, kolluk kuvvetlerinin sürekli operasyonel takibindedir; böyle bir durumda herhangi bir suç teşkil eden eylemin hızla ortaya çıkması kaçınılmazdı;

  • Sentetik uyuşturucuların tehlike düzeyi: Ele geçirilen sentetik maddeler, günümüzde gençler arasındaki en tehlikeli unsurdur; bu nedenle Moldova mahkemesinin bu tür gruplara karşı maksimum düzeyde sert bir ceza uygulaması beklenmektedir;

  • Sosyal medya için bir ders: Bu olay, ucuz şöhret ve kanunu hiçe sayarak isim yapan internet fenomenlerinin sonunun ne kadar acı olabileceğini gösteren açık bir örnek oldu.

Nikolay Lebedev'in skandal blogerlik hayatı, Kişinev mahkemesinin hapis kapıları önünde tamamen sona erdi.

Sizce gençler arasında milyonlarca takipçisi olan blogerlerin bu tür suçlara bulaşmasının sebebi nedir; kolay paraya alışmak mı yoksa sorumsuzluk mu? Nekoglay'e verilen 15 yıllık ceza talebi hakkında mahkeme nasıl bir karar verir? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve ağlardaki bu skandal suç hakkındaki analiz makalesini tüm arkadaşlarınızla paylaşın!

Nikolay LebedevNekoglayKişinev PolisiSentetik UyuşturucularMoldova
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kırılma Noktası: Kazakistan ve Güney Kore hammadde satışından tam sanayi döngüsüne geçiyorKırılma Noktası: Kazakistan ve Güney Kore hammadde satışından tam sanayi döngüsüne geçiyorBugün, 08:53Önemli görüşme: Tokayev, Putin ile yaklaşan üst düzey toplantıların takvimini belirlediÖnemli görüşme: Tokayev, Putin ile yaklaşan üst düzey toplantıların takvimini belirlediBugün, 08:43Uygulayıcıların isyanı: ABD'nin en büyük devi Bill Gates'in atom projesinden çekildiUygulayıcıların isyanı: ABD'nin en büyük devi Bill Gates'in atom projesinden çekildiBugün, 08:39Dünya şekil değiştiriyor: Bilim insanları kutuplardaki değişimi ortaya çıkardıDünya şekil değiştiriyor: Bilim insanları kutuplardaki değişimi ortaya çıkardıBugün, 08:30Uçuşta alevli panik: Eski bakan uçakta beklenmedik bir yangına neden olduUçuşta alevli panik: Eski bakan uçakta beklenmedik bir yangına neden olduDün, 18:59Ukrayna denizsiz kalabilir: Eski NATO generali Rusya'nın yeni hedeflerini ifşa ettiUkrayna denizsiz kalabilir: Eski NATO generali Rusya'nın yeni hedeflerini ifşa ettiDün, 18:37
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?