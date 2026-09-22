Arman Tsarukyan UFC 331'deki nakavttan sonra oktagona dönüş tarihini açıkladı

UFC 331 turnuvasında tehlikeli Brezilyalı vurucu Mauricio Ruffykarşısında ilk rauntta korkunç dirsek darbeleriyle erken bir zafer kazanan hafif sıkletin bir numaralı adayı Arman Tsarukyan, hayranları için beklenmedik ve çok hızlı bir haber paylaştı. Genellikle büyük numaralı turnuvalardan sonra dövüşçüler aylarca dinlenme veya toparlanma süreci geçirirken, Ermeni yıldız tamamen sağlıklı olduğunu ve oktagona dönmek için uzun süre beklemeyeceğini belirtti.

Oktagondaki parlak zaferinin ardından yaptığı açıklamada, bir haftalık kısa bir tatilin ardından tam kapsamlı antrenman kampına gireceğini duyurdu: «Hiçbir sakatlığım yok. Bir hafta dinlenmem gerekiyor, sonrasında antrenmanlara tekrar başlayacağım. Aralık ortası veya sonu dövüşmek benim için çok iyi bir seçenek. O dönemde büyük ve güçlü bir kart oluşturuluyor. UFC ne zaman ve nerede derse, yüzde 100 hazırım.». Adayın bu savaşçı ruhu, şampiyon Justin Gaethje'ye karşı yapılması planlanan unvan maçının yıl sonuna kadar düzenlenebileceği yönündeki tahminleri daha da alevlendirdi.

Peki, Dana White yılın ana numaralı Aralık turnuvasına Tsarukyan'ın şampiyonluk maçını ana karşılaşma olarak ekleyecek mi, Gaethje bu çağrıyı kabul edebilecek mi ve 2026 yılı hafif sıklette yeni bir kralın adıyla mı sona erecek?

«Sakatlıksız zafer, bir haftalık tatil ve Aralık kartı»: Tsarukyan'ın planlarının 5 ana noktası

UFC 331 turnuvasından sonra Arman Tsarukyan'ın açıkladığı en önemli haberler:

Tamamen sağlıklı durum: Ruffy'ye karşı gerçekleşen agresif karşılaşmada Tsarukyan hiçbir ciddi darbe almadı ve oktagondan sakatlanmadan ayrıldı;

Bir haftalık mini tatil: Sporcu uzun süreli bir ara vermeyecek; sadece 7 günlük toparlanmanın ardından antrenman salonuna dönecek;

Hedef Aralık ayı: Arman, yıl sonundaki (Aralık ortası veya sonu) büyük PPV kartında oktagona çıkmanın en makul senaryo olduğunu düşünüyor;

UFC ültimatomuna tam açıklık: Dövüşçü, promosyon yönetiminin teklif edeceği her türlü lokasyon ve tarihe şartsız razı olduğunu bildirdi;

Şampiyonluk baskısı: Bu karar, mevcut şampiyon Justin Gaethje'yi unvan koruma maçından kaçmak için bahane bulamayacak bir duruma getirdi.

Tsarukyan'ın programı: UFC 331'deki durum ve Aralık ayı beklentilerinin karşılaştırılması

Dövüşçünün toparlanma süreci ve Aralık ayındaki olası dövüş göstergeleri:

Göstergeler ve Kriterler UFC 331 (Geçen maç) Aralık ayı (Beklenen maç) Rakip statüsü Mauricio Ruffy (Tehlikeli aday) Justin Gaethje (Şampiyonluk kemeri için) Maç süresi ve rauntlar 1. raunt (Erken zafer) 5 rauntluk şampiyonluk karşılaşması Alınan sakatlık derecesi 0% (Hiçbir hasar yok) Yüksek fonksiyonel hazırlık gerektirir Hazırlık süresi (Kamp) Tam standart kamp 7-8 haftalık yoğun antrenman döngüsü Karşılaşmanın amacı 1 numaralı adaylık statüsünü korumak UFC şampiyonluk kemerini kazanmak

MMA ve UFC endüstrisi analizi: Neden UFC için Aralık kartı mükemmel bir seçenek?

Uluslararası MMA analistleri ve promosyon içeriden öğrenenlerinin sonuçları:

Yıl sonu gişe rekorları kıran blokbaster: UFC geleneksel olarak her yıl Aralık ayında Las Vegas'ta en büyük şampiyonluk maçlarından oluşan bir süper turnuva düzenler; Tsarukyan ve Gaethje maçı bu şov için en mükemmel ana etkinlik (Main Event) olabilir;

Toparlanma süresinin mükemmelliği: Ruffy ile olan mücadele sadece birkaç dakika sürdüğü için Tsarukyan enerji kaybetmedi; Ekim ve Kasım ayları şampiyonluk maçına ideal formda ulaşmak için fazlasıyla yeterli;

Gaethje için tarih tuzağı: Eğer Gaethje ciddi bir sakatlık yaşamadıysa, UFC onun Kasım veya Aralık ayında kemeri korumasını talep edecektir; Tsarukyan'ın «şu an hazırım» çıkışı, Dana White'a şampiyon üzerinde baskı kurması için ek bir koz verir;

Sıralama ve pazarlama zirvesi: İlk raunttaki nakavttan sonra Tsarukyan etrafında büyük bir heyecan oluştu ve hayranların ilgisi soğumadan onu Aralık ayında geri getirmek finansal açıdan da promosyon için çok karlı.

Arman Tsarukyan'ın bu kararlı tutumu, hafif sıkletteki şampiyonluk entrikasını maksimum seviyede hızlandırdı ve Aralık ayındaki büyük karşılaşmaya yol açtı.

Sizce Dana White ve UFC yönetimi, Arman Tsarukyan'a Aralık ayında şampiyon Justin Gaethje'ye karşı maç verecek mi? Eğer bu süper dövüş Aralık'ta yapılırsa, Tsarukyan hafif sıklet kemerini kazanabilir mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve oktagon dünyasındaki en sıcak gelişmeler hakkındaki bu haberi tüm MMA tutkunlarına ulaştırın!