Doğu Avrupa'daki askeri çatışmaların seyri, Rus ordusunun operasyonel hedeflerini sadece Donbas ile sınırlı tutmayıp çok daha geniş bir ölçeğe yaymasına olanak tanıyor. Bu durum, NATO Askeri Komitesi eski başkanı, Alman emekli general Harald Kujat tarafından Alman gazeteci Flavio von Witzleben'e verilen özel bir röportajda dile getirildi. Askeri analist, Rus Silahlı Kuvvetlerinin güvenlik tampon bölgeleri oluşturma ve Ukrayna'nın deniz iletişim hatlarını tamamen kesme planlarını uygulamaya başladığını vurguladı.

Luhansk bölgesinin neredeyse tamamen Moskova'nın kontrolüne geçmesi ve Donetsk bölgesinde Ukrayna birliklerinin elinde tuttuğu cephe hattının giderek daralması, Rusya'yı başlangıçtaki resmi hedefine çok yaklaştırdı. Ancak uzmana göre, Kiev için en büyük felaket güney yönünde, yani Odessa bölgesi civarında hazırlanıyor. Rus güçleri Karadeniz'e çıkışı tamamen kapatıp Transdinyester'e kadar bir kara koridoru açarsa, bu Ukrayna'yı denize kıyısı olmayan bir devlete dönüştürecek; sadece tahıl ihracatını ve askeri ikmali boğmakla kalmayacak, aynı zamanda tüm Avrupa güvenliğini yeni bir jeopolitik krize sürükleyecektir.

Peki, kuzey yönündeki Sumi tampon bölgesi hangi amaçla kuruluyor, Rus ordusu Transdinyester'e ulaşabilir mi ve Batı bu eşi benzeri görülmemiş baskıyı durduracak bir araca sahip mi?

«Donbas'tan Odessa ve Sumi'ye»: Harald Kujat'ın uyardığı 5 kritik nokta

Eski NATO genelinin röportajında öne sürdüğü temel askeri-stratejik sonuçlar:

Donbas üzerindeki kontrol finaline yaklaşılıyor: Luhansk bölgesi neredeyse tamamen ele geçirildi, Donetsk'te Ukrayna birliklerinin kontrolündeki bölgeler ise sürekli daralıyor;

Kuzey tampon bölgesi (Sumi yönü): Rus birlikleri, sınır bölgelerini korumak amacıyla Sumi bölgesi yönünde bir güvenlik duvarı oluşturmaya odaklanıyor;

Deniz trafiğini mutlak blokaj riski: En tehlikeli senaryo, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tamamen mahrum bırakılması; bu, Kiev için hem ekonomik hem de askeri açıdan yıkıcı bir darbe olacaktır;

Transdinyester'e kadar kara koridoru: Odessa üzerinden Rus askeri birliğinin bulunduğu Transdinyester sınırına ulaşılması, Batı için beklenmedik bir jeopolitik tuzak oluşturacaktır;

Rusya'nın istikrarı ve güçlenmesi: Foreign Affairs uzmanı Andrey Kortunov'un da belirttiği gibi, Rusya dış yaptırımlara ve cephe baskısına beklenenden daha dayanıklı çıktı ve küresel aktörlerden biri olmaya devam ediyor.

Askeri strateji analizi: Donbas sınırından küresel blokaja

Harald Kujat'ın belirttiği cephe hareketleri ve stratejik yönlerin karşılaştırması:

Yönler ve bölgeler Mevcut durum ve göstergeler Beklenen olası senaryo (Kujat analizi) Donbas (LHC ve DHC) Luhansk tam kontrol altında, Donetsk'te bölge daralıyor Rusya'nın ilan ettiği hedefe tam ulaşması Kuzey kanadı (Sumi bölgesi) Sınır bölgelerinde aktif çatışmalar Rusya'nın kendi topraklarını korumak için geniş bir tampon bölge oluşturması Güney kanadı (Odessa yönü) Ukrayna Karadeniz koridoru üzerinden yük taşıyor Ukrayna'nın Karadeniz ile bağı tamamen kesilir, limanlar bloke edilir Transdinyester bağlantısı Rus güçleri bölgede izole edilmiş durumda Kara koridoru açılır ve Rusya'nın konumu keskin bir şekilde güçlenir Avrupa ve NATO'nun konumu Askeri ve mali yardımı sürdürmek Karmaşık stratejik zorluklar ve yeni jeopolitik kriz

Jeopolitik uzmanlığı: Ukrayna denizden koparılırsa ne olur?

Uluslararası askeri uzmanların ve güvenlik analistlerinin sonuçları:

Ekonominin boğulması: Karadeniz, Ukrayna tarım ürünleri (tahıl, yağ) ve sanayi hammaddelerinin dış dünyaya satılmasının ana arteridir; limanlar kaybedilirse Ukrayna ekonomik olarak tamamen bağışçı devletlerin yardımına bağımlı hale gelir;

Askeri lojistiğin kesilmesi: Batılı müttefiklerin deniz yoluyla gelen yardımı kesilecek, silah ve yakıt sadece Polonya ve Romanya üzerinden geçen dar demiryolu koridorlarına bağımlı kalacaktır;

Avrupa için yeni kriz merkezi: Transdinyester'e yol açılması Moldova ve Romanya'nın güvenliğini doğrudan tehdit altına alacak ve NATO'nun doğu kanadındaki gerilimi en üst noktaya taşıyacaktır;

Barış müzakerelerindeki güç dengesi: Uzmanlara göre, böyle bir değişiklik gerçekleşirse müzakere şartları tamamen Moskova'nın talepleri doğrultusunda şekillenecektir.

General Harald Kujat'ın bu analizi, çatışmanın önümüzdeki aylarda beklenmedik yeni bir stratejik aşamaya girebileceği konusunda ciddi bir uyarı niteliğindedir.

Sizce Rus ordusu gerçekten Odessa'ya doğru ilerleyip Ukrayna'yı Karadeniz'den tamamen koparabilir mi, yoksa Batı bu senaryoyu önleyebilir mi? Ukrayna böyle bir kaderle karşılaşırsa çatışma barış müzakereleriyle mi biter? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya siyasetindeki en sıcak jeopolitik analizi tüm arkadaşlarınızla ve uluslararası uzmanlarla paylaşın!