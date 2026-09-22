16 yıl önceki kara günler geri döndü: Tottenham son sırada, De Zerbi'nin akıbeti ne olacak?

·17·Spor
16 yıl önceki kara günler geri döndü: Tottenham son sırada, De Zerbi'nin akıbeti ne olacak?

İngiltere Premier Ligi'nin yeni sezonunda Londra'nın Tottenham kulübü gerçek bir tarihi krizle karşı karşıya. Ünlü İngiliz yayın organı TEAMtalk haberine göre, ligin başındaki felaket sonuçlara rağmen kulüp yönetimi, teknik direktör Roberto De Zerbi'yi hemen görevden almamaya karar verdi ve İtalyan çalıştırıcıya tam destek verdiğini açıkladı. "Spurs", Premier Lig'deki ilk 5 haftada sadece 2 puan toplayarak puan tablosunun en dibine, 20. sıraya geriledi.

Böylesine utanç verici bir başlangıç, Londra ekibinin tarihinde en son tam 16 yıl önce, yani 2008 yılında yaşanmıştı. Buna rağmen kulüp patronları, FIFA milli maç arasından sonra takımın oyununu kökten iyileştirerek derin krizden çıkacağına inanıyor. Ancak durum oldukça kritik: Milli takımlardan döndükten sonra Tottenham'ı 10 Ekim'de deplasmanda Manchester Unitedkarşısında çok zorlu bir sınav bekliyor.

Peki, De Zerbi Londra ekibini 2008'deki antirekor tuzağından çıkarabilecek mi, Old Trafford'daki karşılaşma onun kaderini belirleyecek mi ve yönetimin sabrı daha ne kadar sürecek?

20. sıra, 16 yıllık antirekor ve FIFA arası: Tottenham krizinin 5 ana noktası

Londra kulübündeki olağanüstü durumun en önemli kanıtları:

  • Premier Lig'in son sırası: Tottenham 5 maçta sadece 2 puan toplayarak Premier Lig tablosunda son sıraya düştü;

  • 2008'den beri görülmemiş utanç: Takım son 16 yıl içinde lig başlangıcında bu kadar zayıf ve tatmin edici olmayan bir performans sergilememişti;

  • Yönetimden beklenmedik güvenoyu: Taraftarların sert tepkisine rağmen kulüp yöneticileri, De Zerbi'ye kapıyı göstermeyerek ona tam destek verdiklerini açıkladı;

  • FIFA günleri — son kurtuluş: Kulüp yönetimi, milli maç arası sırasında teknik direktörün taktiksel sorunları çözeceğine ve takım ruhunu yeniden canlandıracağına inanıyor;

  • Sırada Old Trafford sınavı: Londra ekibini 10 Ekim'de 6. hafta kapsamında deplasmanda Erik ten Hag veya yeni rakiplerin yönettiği "Manchester Unitedkarşısında bir ölüm-kalım savaşı bekliyor.

Tottenham'ın Premier Lig'deki durumu: 2008 felaketi ve 2026 krizi kıyaslaması

Londra ekibinin tarihi antirekorları ve mevcut performanslarının analizi:

Kriterler ve parametreler

2008 sezon başlangıcı

Mevcut sezon (Roberto De Zerbi dönemi)

Oynanan maç sayısı

5 hafta

5 hafta

Toplanan puanlar

2 puan

Sadece 2 puan (Galibiyetsiz seri)

Puan tablosundaki yer

20. sıra (Son sıra)

20. sıra (Tablonun en dibi)

Kulüp yönetimi kararı

Hızlı teknik direktör değişikliği yapıldı

De Zerbi'ye tam güven ve destek

Aradan sonraki rakip

Farklı lig rakipleri

"Manchester United" (10 Ekim, Old Trafford)

Temel sorun

Hücum ve savunmadaki dengesizlik

Karmaşık pres ve oyuncuların uyum sağlayamaması

Futbol ve taktik ekspertizi: De Zerbi Londra'da neden çıkmaza girdi?

Premier Lig yorumcuları ve spor uzmanlarının sonuçları:

  • De Zerbi-ball sisteminin çöküşü: İtalyan teknik direktörün geriden kısa paslarla çıkma ve risk odaklı felsefesi Brighton'da işe yaramış olsa da, Tottenham'ın mevcut savunmacıları bu baskıyı kaldıramıyor ve sürekli hatalar yapıyor;

  • Psikolojik çöküş ve galibiyet alamama kompleksi: 5 haftada hiç galibiyet alamamak takım içindeki özgüveni tüketti, bu da her maçın son dakikalarında konsantrasyon kaybına yol açıyor;

  • FIFA günündeki riskler: Milli maç arası teknik direktöre taktik üzerinde çalışma imkanı verse de, birçok ana oyuncu milli takımlarına gidiyor, sonuç olarak De Zerbi tam kadro çalışma imkanından mahrum kalıyor;

  • Manchester United'a karşı belirleyici savaş: 10 Ekim'de deplasmanda oynanacak maç, İtalyan çalıştırıcı için resmen "son şans" olabilir; Old Trafford'daki bir mağlubiyet yönetimin sabrını tüketerek istifayı kaçınılmaz kılacaktır.

Roberto De Zerbi'nin Tottenham'daki geleceği şu anda pamuk ipliğine bağlı ve 10 Ekim'deki Manchester deplasmanı İngiltere'deki kaderini belirleyecek.

Sizce Tottenham yönetimi Roberto De Zerbi'yi görevden almayarak doğru kararı mı verdi, yoksa takımın acilen yeni bir teknik direktöre mi ihtiyacı var? "Spurs" 10 Ekim'de Manchester United sahasından puanla dönebilecek mi? Kişisel görüş ve analizlerinizi yorumlarda paylaşın ve Premier Lig'deki en sıcak gelişmeler hakkındaki bu makaleyi tüm İngiliz futbolu severlerle paylaşın!

TottenhamRoberto De ZerbiPremier LigManchester UnitedFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ballon d'Or 2026 Sansasyonu: Lamine Yamal mutlak lider, Messi ilk beşteBallon d'Or 2026 Sansasyonu: Lamine Yamal mutlak lider, Messi ilk beşteBugün, 06:23«Hakemlerde suç yok, takımda plan yok»: Claude Makélélé Real Madrid'i eleştirdi«Hakemlerde suç yok, takımda plan yok»: Claude Makélélé Real Madrid'i eleştirdiBugün, 06:17Arman Tsarukyan UFC 331'deki nakavttan sonra oktagona dönüş tarihini açıkladıArman Tsarukyan UFC 331'deki nakavttan sonra oktagona dönüş tarihini açıkladıBugün, 06:104 gol ve muhteşem geri dönüş: Qizilqum, Urganch'ta Xorazm'ı 3:1 mağlup etti4 gol ve muhteşem geri dönüş: Qizilqum, Urganch'ta Xorazm'ı 3:1 mağlup ettiBugün, 06:03Lionel Messi Arjantin milli takımındaki son maçına hazırlanıyorLionel Messi Arjantin milli takımındaki son maçına hazırlanıyorBugün, 02:32Raphinha, Lamine Yamal'ı Altın Top için ana aday olarak gösterdiRaphinha, Lamine Yamal'ı Altın Top için ana aday olarak gösterdiBugün, 02:11
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu