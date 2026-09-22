16 yıl önceki kara günler geri döndü: Tottenham son sırada, De Zerbi'nin akıbeti ne olacak?

İngiltere Premier Ligi'nin yeni sezonunda Londra'nın Tottenham kulübü gerçek bir tarihi krizle karşı karşıya. Ünlü İngiliz yayın organı TEAMtalk haberine göre, ligin başındaki felaket sonuçlara rağmen kulüp yönetimi, teknik direktör Roberto De Zerbi'yi hemen görevden almamaya karar verdi ve İtalyan çalıştırıcıya tam destek verdiğini açıkladı. "Spurs", Premier Lig'deki ilk 5 haftada sadece 2 puan toplayarak puan tablosunun en dibine, 20. sıraya geriledi.

Böylesine utanç verici bir başlangıç, Londra ekibinin tarihinde en son tam 16 yıl önce, yani 2008 yılında yaşanmıştı. Buna rağmen kulüp patronları, FIFA milli maç arasından sonra takımın oyununu kökten iyileştirerek derin krizden çıkacağına inanıyor. Ancak durum oldukça kritik: Milli takımlardan döndükten sonra Tottenham'ı 10 Ekim'de deplasmanda Manchester Unitedkarşısında çok zorlu bir sınav bekliyor.

Peki, De Zerbi Londra ekibini 2008'deki antirekor tuzağından çıkarabilecek mi, Old Trafford'daki karşılaşma onun kaderini belirleyecek mi ve yönetimin sabrı daha ne kadar sürecek?

20. sıra, 16 yıllık antirekor ve FIFA arası: Tottenham krizinin 5 ana noktası

Londra kulübündeki olağanüstü durumun en önemli kanıtları:

Premier Lig'in son sırası: Tottenham 5 maçta sadece 2 puan toplayarak Premier Lig tablosunda son sıraya düştü;

2008'den beri görülmemiş utanç: Takım son 16 yıl içinde lig başlangıcında bu kadar zayıf ve tatmin edici olmayan bir performans sergilememişti;

Yönetimden beklenmedik güvenoyu: Taraftarların sert tepkisine rağmen kulüp yöneticileri, De Zerbi'ye kapıyı göstermeyerek ona tam destek verdiklerini açıkladı;

FIFA günleri — son kurtuluş: Kulüp yönetimi, milli maç arası sırasında teknik direktörün taktiksel sorunları çözeceğine ve takım ruhunu yeniden canlandıracağına inanıyor;

Sırada Old Trafford sınavı: Londra ekibini 10 Ekim'de 6. hafta kapsamında deplasmanda Erik ten Hag veya yeni rakiplerin yönettiği "Manchester Unitedkarşısında bir ölüm-kalım savaşı bekliyor.

Tottenham'ın Premier Lig'deki durumu: 2008 felaketi ve 2026 krizi kıyaslaması

Londra ekibinin tarihi antirekorları ve mevcut performanslarının analizi:

Kriterler ve parametreler 2008 sezon başlangıcı Mevcut sezon (Roberto De Zerbi dönemi) Oynanan maç sayısı 5 hafta 5 hafta Toplanan puanlar 2 puan Sadece 2 puan (Galibiyetsiz seri) Puan tablosundaki yer 20. sıra (Son sıra) 20. sıra (Tablonun en dibi) Kulüp yönetimi kararı Hızlı teknik direktör değişikliği yapıldı De Zerbi'ye tam güven ve destek Aradan sonraki rakip Farklı lig rakipleri "Manchester United" (10 Ekim, Old Trafford) Temel sorun Hücum ve savunmadaki dengesizlik Karmaşık pres ve oyuncuların uyum sağlayamaması

Futbol ve taktik ekspertizi: De Zerbi Londra'da neden çıkmaza girdi?

Premier Lig yorumcuları ve spor uzmanlarının sonuçları:

De Zerbi-ball sisteminin çöküşü: İtalyan teknik direktörün geriden kısa paslarla çıkma ve risk odaklı felsefesi Brighton'da işe yaramış olsa da, Tottenham'ın mevcut savunmacıları bu baskıyı kaldıramıyor ve sürekli hatalar yapıyor;

Psikolojik çöküş ve galibiyet alamama kompleksi: 5 haftada hiç galibiyet alamamak takım içindeki özgüveni tüketti, bu da her maçın son dakikalarında konsantrasyon kaybına yol açıyor;

FIFA günündeki riskler: Milli maç arası teknik direktöre taktik üzerinde çalışma imkanı verse de, birçok ana oyuncu milli takımlarına gidiyor, sonuç olarak De Zerbi tam kadro çalışma imkanından mahrum kalıyor;

Manchester United'a karşı belirleyici savaş: 10 Ekim'de deplasmanda oynanacak maç, İtalyan çalıştırıcı için resmen "son şans" olabilir; Old Trafford'daki bir mağlubiyet yönetimin sabrını tüketerek istifayı kaçınılmaz kılacaktır.

Roberto De Zerbi'nin Tottenham'daki geleceği şu anda pamuk ipliğine bağlı ve 10 Ekim'deki Manchester deplasmanı İngiltere'deki kaderini belirleyecek.

Sizce Tottenham yönetimi Roberto De Zerbi'yi görevden almayarak doğru kararı mı verdi, yoksa takımın acilen yeni bir teknik direktöre mi ihtiyacı var? "Spurs" 10 Ekim'de Manchester United sahasından puanla dönebilecek mi? Kişisel görüş ve analizlerinizi yorumlarda paylaşın ve Premier Lig'deki en sıcak gelişmeler hakkındaki bu makaleyi tüm İngiliz futbolu severlerle paylaşın!