ABD'de bir servisteki 14 hemşire aynı anda hamile kaldı

·12·Dünya
ABD'de bir servisteki 14 hemşire aynı anda hamile kaldı

2025 yılında ABD'nin Wisconsin eyaletindeki HSHS St. Vincent Hastanesi'nde sıra dışı bir durum yaşandı. Kurumun Kadın ve Bebek Merkezi bölümünde görev yapan 14 hemşire aynı anda hamile kaldı.

İlginç olan ise bu hemşirelerin tamamının hamile kadınlara ve bebeklere tıbbi bakım sağlayan bir bölümde çalışıyor olmasıydı. Günlük işlerinde diğer kadınlara doğum sürecinde yardımcı olurken, aynı dönemde kendileri de anneliği bekliyorlardı.

Hastane, bu sıra dışı durumu Mayıs 2025'te duyurdu. Hemşirelerin hamilelik dönemleri birbirine yakın olduğu için, sırayla doğum iznine çıkmaya hazırlandılar.

Bölümdeki iş akışının sürekliliğini sağlamak için ise geçici personel, kurum içi esnek gruplar ve diğer hemşirelerin desteğinden yararlanıldı.

Daha sonra hastaneden yapılan açıklamaya göre, 14 hemşireden sekizi doğum yaptı. Dünyaya gelen bebeklerden dördü kız, dördü ise erkekti.

Hastanedeki bu durum, 2025 yılının kendine has bir 'bebek patlaması' (baby boom) olarak dikkat çekti. Aynı bölümde çalışan bu kadar çok hemşirenin aynı anda çocuk bekliyor olması, hem kendileri hem de meslektaşları için unutulmaz bir olay haline geldi.

HSHS St. Vincent HospitalKadın ve Bebek Merkezi14 Hemşirenin Hamileliği2025 Bebek PatlamasıABD Sağlık Haberleri
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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