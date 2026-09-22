«Hakemlerde suç yok, takımda plan yok»: Claude Makélélé Real Madrid'i eleştirdi

Madrid derbisinde Atlético karşısında alınan 1-2'lik acı verici mağlubiyetin ardından Real Madrid çevresindeki kriz dalgası yeni bir zirveye ulaştı. La Liga'nın 7. haftasında kaybedilen önemli puanların ardından, 'Los Blancos' kampı ve kulüp medyası baş hakem Miguel Ángel Ortiz Arias'ın kararlarına odaklanmıştı. Takımın teknik direktörü José Mourinho ise basın toplantısına kasıtlı olarak kağıda basılı fotoğraflar getirdi — Jude Bellingham'ın ayağına basılan ve Federico Valverde'nin bileğine yapılan müdahaleleri gösteren anları ortaya koyarak, tüm suçu hakem heyetine yıkmaya çalıştı.

Ancak Real Madrid'in efsanevi eski ön liberosu Claude Makélélé, bu bahaneleri tamamen çürüttü. ESPN televizyon kanalının canlı yayınında konuşan Fransız yıldız, sorunun kökeninin sahadaki adil yönetimde değil, kulübün içinde olduğunu açıkça belirtti: «Hakemleri suçlu göstermeye gerek yok! Ne futbolcular arasında ne de takım ile teknik direktör arasında bir anlayış birliği var. Mourinho onlarla konuşmalı. Bugün takım zayıf, bir oyun planları yok, hiçbir şey yok! Sorun hakemde değil, sahada net bir fikir veya plan görünmüyor».

Peki, Makélélé'nin işaret ettiği bu iç bölünme gerçekten de Mourinho ile yıldızlar arasında bir krizin başladığına mı işaret ediyor? Real Madrid neden kendi seviyesinin altında oynuyor ve lider Barcelona ile farkı kapatma umudu var mı?

«Bahane fotoğrafları, teknik direktör ve takım arasındaki uçurum»: Makélélé'nin çıkışının 5 ana noktası

Madrid derbisinden sonra Claude Makélélé'nin ifşa ettiği en önemli analitik gerçekler:

Hakemleri kalkan yapmayı bırakma talebi: Fransız efsane, mağlubiyet için hakemi suçlamanın sorunları görmezden gelmekten başka bir şey olmadığını kesin bir dille vurguladı;

Mourinho'nun «fotoğraf seansı» eleştirisi: Teknik direktör basına Bellingham ve Valverde pozisyonlarının olduğu kağıtları getirmiş olsa da, Makélélé bunu asıl sorunları gizleme çabası olarak nitelendirdi;

Anlayış eksikliği: Futbolcuların birbiriyle anlaşamaması ve teknik direktör ile takım arasındaki bağın kopmuş olması gözlemleniyor;

«Oyun planı yok»: Makélélé, Real Madrid'in sahadaki taktiksel hareketsizliğini, hücum ve savunmada hiçbir sistemin görünmediğini acımasızca ifşa etti;

Talepkarlığı artırma zamanı: Eski yıldız, sorumluluğu başkalarına yüklemek yerine her futbolcudan ve teknik direktörden maksimum performans talep edilmesi gerektiğini vurguladı.

Madrid derbisinin yankıları: Mourinho'nun pozisyonu ve Makélélé'nin değerlendirmesi karşılaştırması

Real Madrid kampındaki iki farklı bakış açısı ve tutumun karşılaştırması:

Kriterler ve parametreler José Mourinho ve Real Madrid yetkilileri Claude Makélélé ve bağımsız uzmanlar Mağlubiyetin ana faktörü Hakem Miguel Ángel Ortiz Arias'ın hataları Takım içi anlaşmazlık ve zayıf oyun Sunulan kanıtlar Bellingham ve Valverde'nin sakatlandığı fotoğraflar Sahada oyun planı ve net bir fikrin olmaması Teknik direktör-futbolcu ilişkisi Her şey kontrol altında, baskı dışarıdan Takım ile Mourinho arasındaki iletişim kopuk Hakemliğe yaklaşım 41 yaşındaki hakem ve komitenin kasıtlı hatası «Hakemi suçlamak yanlış, onları rahat bırakın» Çözüm ve talep Eşit şartlar ve hakemlerin müdahale etmemesi Futbolculardan beklentiyi artırmak ve iç meseleleri konuşmak

Futbol ve taktik ekspertizi: Makélélé'nin sözleri neden gerçeğe yakın?

Avrupa futbolu yorumcuları ve spor analistlerinin sonuçları:

Mourinho'nun klasik «dikkat dağıtma» yöntemi ifşa oldu: José Mourinho kariyeri boyunca her zaman takımının kötü oynadığı maçlardan sonra basına fotoğraflar, rakamlar veya açıklamalarla çıkarak dikkati taktiksel başarısızlıktan hakemlere çekmiştir; Makélélé bu hileyi açıkça ortaya koydu;

Sahadaki bağlantıların kopukluğu: Derbi boyunca orta saha ve hücum hattı arasında uyum görülmedi, yıldızlar sadece bireysel yeteneklerle pozisyon yaratmaya çalıştı;

Soyunma odasındaki psikolojik ortam: Efsanevi orta sahanın «teknik direktör onlarla konuşmalı» çağrısı, takım içinde psikolojik bir gerginlik olduğunu ve futbolcuların Mourinho'nun taleplerini tam olarak anlamadığını gösteriyor;

La Liga yarışındaki tehlike: Eğer Real Madrid hakemleri suçlamaya devam eder ve oyununu kökten değiştirmezse, lider Barcelona ile aradaki 6 puanlık uçurum daha da açılabilir ve şampiyonluk umutları erkenden tükenebilir.

Claude Makélélé'nin bu güçlü ve tavizsiz çıkışı, Real Madrid'i illüzyonlardan uyanmaya ve sorunları dışarıda değil, kendi içinde aramaya zorluyor.

Sizce Madrid derbisindeki mağlubiyette kim daha çok suçlu; Makélélé'nin dediği gibi oyun planı olmayan Real Madrid ve Mourinho mu, yoksa tartışmalı kararlar veren baş hakem mi? 'Los Blancos' bu krizden hızla çıkabilecek mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve futbol dünyasındaki bu sıcak analizi tüm Real Madrid taraftarları ve arkadaşlarınızla paylaşın!