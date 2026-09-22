Özbekistan milli takımının 19 yaşındaki yetenekli kanat oyuncusu Behruz Karimov Avrupa sahalarında bir kez daha ustalık dersi vererek yabancı taraftarların ve uzmanların dikkatini üzerine çekti. İsviçre Süper Ligi'nin 9. haftasında deplasmanda Lozan'a karşı oynanan maçta Lugano, 4-0'lık ezici bir galibiyet elde etti. Maça ilk 11'de başlayan Özbek lejyoner, 52. dakikada maçın en estetik gollerinden birinin mimarı oldu: Bir serbest vuruşun ardından sağ kanatta rakip savunmacıyı birkaç çevik çalımla ekarte ederek ceza sahasına milimetrik bir orta kesti.

Bu süper pası değerlendiren Hannes Delcroix, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek maçtaki hat-trick'ini tamamladı. Karimov'un bu driblingi ve asistini içeren video kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve büyük yankı uyandırdı. 72 dakika sahada kalan oyuncumuz, bu sezon çıktığı 7. maçında '1 gol + 1 asist' istatistiğine ulaştı. En önemlisi, bu galibiyetle Lugano puanını 25'e yükseltti ve en yakın takipçisi Young Boys'a 6 puan fark atarak İsviçre Ligi'nde tek başına liderliğe oturdu.

Peki, 19 yaşındaki savunmacının bu hızlı yükselişi ona Avrupa'nın 5 büyük liginin kapılarını ne kadar çabuk açacak, Fabio Cannavaro onu milli takımın ana silahı yapacak mı ve Lugano şampiyonluk kupasını kimseye kaptırmayacak mı?

«Sağ kanatta şaheser, Delcroix'in hat-trick'i ve liderlik»: Karimov resitalinin 5 ana noktası

Lozan deplasmanındaki farklı galibiyet ve Özbek oyuncunun performansından en önemli notlar:

İlk 11'de istikrarlı yer: 19 yaşındaki Behruz Karimov, zorlu deplasman maçına ilk dakikadan itibaren başladı ve 72. dakikaya kadar yüksek tempoda oynadı;

52. dakikadaki süper asist: Savunmacımız sağ kanatta rakibini birkaç şık çalımla geçerek Hannes Delcroix'in hat-trick yapmasını sağlayan usta işi bir orta yaptı;

7 maçta 1+1 verimlilik: Karimov, Lugano'ya katıldığından beri tüm turnuvalarda 7 maça çıktı, 1 gol ve 1 asist kaydetti;

Lozan'ın hezimeti: Hannes Delcroix'in üç golü (35', 48', 52') ve Karim Sow'un kendi kalesine attığı gol, ev sahibine 0-4'lük ağır bir mağlubiyet yaşattı;

Ligde 6 puanlık fark: 9 haftada 8 galibiyet ve 1 beraberlik alan Lugano, 25 puanla zirveye yerleşerek dev rakibi Young Boys ile arayı açtı.

İsviçre Süper Ligi: Lozan maçı ve Behruz Karimov istatistikleri

Maç verileri ve Özbek savunmacının Avrupa'daki kartviziti:

Kriterler ve Parametreler Maç verileri ve detaylar Maç sonucu Lozan 0-4 Lugano (Farklı deplasman galibiyeti) Behruz Karimov'un maçtaki rolü İlk 11 (72 dakika oynadı), 1 asist Goller H. Delcroix (35', 48', 52' — Karimov asisti), K. Sow (k.k) Karimov'un Lugano'daki genel istatistiği 7 maç, 1 gol (16 Eylül, St. Gallen'e karşı), 1 asist Lugano'nun ligdeki durumu 9 maç, 8 galibiyet, 1 beraberlik, 25 puan (1. sıra) En yakın takipçi ile fark Young Boys kulübüne karşı 6 puanlık üstünlük Bir sonraki maç takvimi 10 Ekim, Lugano — Luzern (Taşkent saatiyle 23:30)

Futbol ve scout analizi: Behruz Karimov'un oyunu neden Avrupa devlerinin radarında?

Uluslararası scoutların ve spor yorumcularının görüşleri:

Modern kanat bek standardı: Günümüz Avrupa'sında sadece savunma yapan değil, Behruz gibi tüm kanadı kontrol eden, birebirde rakibini kolay geçen ve isabetli orta yapabilen çok yönlü yetenekler en değerli varlıklar olarak görülüyor;

Hızlı adaptasyon yeteneği: 19 yaşında yeni bir dil, yeni bir kültür ve fiziksel baskının yüksek olduğu İsviçre Ligi'ne gelip ilk 7 maçta iki kez skora katkı yapmak, oyuncunun güçlü zihniyetini gösteriyor;

Lugano büyük bir basamak: İsviçre Ligi; Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 için ana pazar konumunda; lider takımda sergilenen bu istikrarlı oyun, Karimov'u yaz transfer döneminde büyük liglerin radarına sokacaktır;

Özbekistan milli takımı için paha biçilemez bir değer: Savunma kanatlarında hız ve teknik hücum gücü eksikliği hissedilirken, Behruz'un bu formu milli takımımızın eleme maçlarındaki şansını ikiye katlıyor.

Behruz Karimov'un 52. dakikadaki sihirli driblingi ve asisti, Özbek futbolunun yeni neslinin Avrupa sahalarında söz sahibi olmaya başladığını açıkça gösteriyor.

Sizce 19 yaşındaki Behruz Karimov, Lugano ile şampiyonluk yaşayıp önümüzdeki sezon Avrupa'nın 5 büyük ligine (örneğin İtalya veya Almanya'ya) transfer olabilir mi? Kanattaki çalımlarını ve tekniğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı paylaşın ve Özbek lejyonerin bu başarısını tüm futbolseverlere duyurun!