Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates tarafından desteklenen gelecek nesil atom enerjisi projesi, ciddi engeller ve beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldı. Milyardere ait «TerraPower» şirketi, Wyoming eyaletinin Kemmerer şehrinde «Natrium» adlı 1 numaralı gelişmiş modüler reaktörün inşası için 12 yeni tedarikçiyle sözleşme imzaladığını büyük iddialarla duyurmuştu.

Ancak sektörün saygın yayınlarından biri olan Construction Dive haberine göre, ABD'de onlarca yıldır nükleer santralleri başarıyla inşa eden en deneyimli devlerden «Bechtel» şirketi, projeden beklenmedik bir şekilde ayrıldı. Resmi açıklamada inşaat devi, uzmanlarını dünya çapındaki diğer talep gören projelere kaydıracağını gerekçe gösterse de, uzmanlar bunu Gates'in ekibi için «ağır bir darbe» olarak değerlendiriyor.

Sektör analistleri, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) mezunlarından oluşan ve «kendini dahi sanan» teorisyenler ile 20. yüzyılda onlarca reaktörü fiilen inşa etmiş muhafazakâr uygulayıcılar arasında ciddi bir fikir ayrılığı yaşandığını vurguluyor. Bu çatışma, Washington'ın küçük modüler reaktörler (SMR) aracılığıyla Rusya ve Çin'i atom yarışında geçme hedeflerine ağır bir darbe vurdu; şu anda dünyada çalışan tek düşük kapasiteli modüler reaktör Rusya'da bulunuyor ve «Rosatom» ilk yabancı ticari istasyonunu Özbekistan'da inşa ediyor.

Peki, Bill Gates'in sodyum reaktörü kağıt üzerinde bir hayal mi, en büyük yüklenicisi olmadan Wyoming'deki inşaat nasıl devam edecek ve küresel atom yarışında liderlik kimin eline geçiyor?

«12 sözleşme, uygulayıcıların isyanı ve Özbekistan'daki rekabet»: Olayın 5 ana noktası

Bill Gates projesi etrafındaki krizin en önemli gerçekleri:

«Bechtel»in projeden ayrılması: ABD tarihindeki en fazla nükleer santral enerji bloğunu inşa eden ana yüklenici, Gates'in «TerraPower» projesinde çalışmayı durdurdu;

«Dahiler» ve uygulayıcılar kavgası: Uzmanlar, MIT teorisyenleri ile gerçek inşaat uygulayıcıları arasında psikolojik ve mühendislik bazlı bir çatışma yaşandığını doğruladı;

12 acil sözleşme: Yüklenicinin ayrılmasının ardından «TerraPower», Batı yarımküredeki ilk endüstriyel ölçekli «Natrium» reaktörünü kurtarmak için 12 tedarikçiyle sözleşme imzalamak zorunda kaldı;

ABD'nin atom hedeflerine darbe: Washington, tam da küçük modüler reaktörler aracılığıyla küresel pazarda Rusya ve Çin'i geride bırakmak istiyordu, ancak iç anlaşmazlıklar projeyi yavaşlatıyor;

Özbekistan faktörü: ABD'de modüler reaktörler henüz proje ve tartışma aşamasındayken, «Rosatom» Özbekistan'da ilk ticari küçük nükleer santralin inşasına çoktan başladı.

Küçük modüler reaktörler (SMR) yarışı: Bill Gates projesi ve rakiplerin karşılaştırması

ABD ve küresel pazardaki durumun analitik göstergeleri:

Kriterler ve parametreler «TerraPower» (Bill Gates projesi) «Rosatom» (Rusya ve uluslararası pazar) Reaktör konsepti «Natrium» (Hızlı sodyum reaktörü) RITM-200N (Su soğutmalı küçük reaktör) Ana saha Wyoming, Kemmerer (ABD) Özbekistan (İlk yabancı ticari proje) Proje durumu Ana yüklenici ayrıldı, tedarikçiler aranıyor İnşaat ve uygulama aşamasına geçildi Mühendislik kadrosu Teorisyen «start-up»çılar ve MIT kadroları Devlet şirketinin klasik mühendisleri Fiilen çalışan analog Mevcut değil (Sadece test kompleksi planlanıyor) Dünyada çalışan tek yüzer ve karasal üs Ortaya çıkan temel sorun «Bechtel» devi ile yaşanan anlaşmazlık Uluslararası yaptırımlar ve jeopolitik engeller

Atom enerjisi ve jeopolitik uzmanlığı: Bu olay küresel pazar için neden bir sinyal?

Uluslararası enerji analistleri ve mühendislik uzmanlarının sonuçları:

«Silikon Vadisi» felsefesi nükleer santral inşasında işe yaramadı: Bill Gates'in ekibi nükleer teknolojilere yazılım veya BT girişimi olarak bakıyor; ancak nükleer güvenlik ve ağır sanayide «hızlı hareket edip hatalardan öğrenme» tarzı değil, «Bechtel» gibi devlerin muhafazakâr ve katı protokolleri belirleyici öneme sahiptir;

ABD'nin gecikme riski: «Natrium» reaktörünün gecikmesi, ABD'nin küçük modüler reaktörler pazarındaki üstünlüğünü birkaç yıl geriye atacak ve bu süre zarfında rakipler pazarı ele geçirebilir;

Orta Asya ve Özbekistan'ın doğru tercihi: Batı'da SMR projeleri henüz tartışmalardan ve iç çatışmalardan çıkamazken, Özbekistan'ın test edilmiş küçük reaktörlerin inşasına başlaması, enerji açığını önlemede pratik bir avantaj sağlar;

Kadro bölünmesi: «Bechtel»in kendi çalışanlarını projeden çekmesi, Wyoming'deki tesiste yüksek nitelikli nükleer inşaatçı eksikliğine yol açacak ve bu da inşaat maliyetlerini birkaç kat artıracaktır.

Bill Gates ekibinin karşılaştığı bu büyük sorun, atom enerjisinin sadece milyarlarca dolarla değil, ağır mühendislik deneyimiyle çözülebileceğini gösteriyor.

Sizce Bill Gates, ana yüklenicisini kaybeden sodyum reaktörünü başarıyla tamamlayıp ABD'ye nükleer liderliği geri getirebilir mi, yoksa bu proje de kağıt üzerinde mi kalacak? Özbekistan'da küçük bir nükleer santral inşa edilmesine nasıl bakıyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya enerjisinin en sıcak gelişmesi hakkındaki bu analizi tüm arkadaşlarınızla ve sektör meraklılarıyla paylaşın!